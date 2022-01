Svensken bor og studerer i Bodø. Det passer bra når man er glad i vintersport og toppturer.

Søndag var han sammen med en kompis på tur til Nordre Nattmålstuva i Valnesfjord i Fauske kommune.

De skulle opp på fjellet som ligger ved siden av; Eitråskardtinden – og da måtte de over Nordre Nattmålstuva.

Pelle Ramstedt er fra Sverige, men bor i Bodø og studerer biologi ved Nord universitet. Foto: Privat

Men det ble sent og guttene valgte å snu før de nådde toppen. De kjørte ned i et slakt terreng med om lag 30 graders helling.

– Men det var et kort parti som var ganske bratt som vi ville prøve, forteller snøbrettkjører Ramstedt.

– Vi kjørte ned en gang og det gikk veldig bra. Det var så gøy at jeg gikk opp igjen for å kjøre det korte, bratte partiet en gang til.

Falt fire-fem meter ned

Det han ikke visste var at han allerede på den første turen hadde kjørt over en issprekk – eller en snøbro – over en mindre elv.

– Andre gangen bremset jeg og stanset før jeg skulle droppe inn i det bratte partiet.

Og da sto han rett over sprekken.

– Plutselig kollapset snøbroen og jeg falt fire-fem meter ned i sprekken og skled videre inn under hulrommet under snøen, forteller svensken.

Ramstedt trodde først han hadde blitt truffet av et snøskred.

– Men det var så rart at jeg falt under snøen i stedet for at snøen traff meg. Jeg trodde et øyeblikk at alt rørte på seg, men jeg merket snart at det bare var jeg om hadde beveget meg.

Pelle Ramstedt filmet seg selv etter at han hadde falt ned i issprekken. Du trenger javascript for å se video. Pelle Ramstedt filmet seg selv etter at han hadde falt ned i issprekken.

I live og uskadd

Da han stoppet lå han i hulrommet under snøen. Lenger oppe rant en bekk.

– Jeg forsøke å ta meg opp, men jeg visste ikke hvor stabil snøen var.

Han fikk ringt kompisen sin og fortalte at han var i live og uskadd. Kompisen fikk kontakt med folk som befant seg ovenfor sprekken. De hadde heldigvis både tau og isøks.

Ramstedt kastet opp snøballer så de skulle se hvor han var.

Etter litt om og men kom svensken seg til slutt opp i frihet. Han var like hel.

– Det kunne gått veldig ille, men jeg tror jeg fikk bremset med brettet på vei nedover.

– Husk isøks!

På spørsmål om hva han har lært, svarer han:

– Fremfor alt at man må tenke på at selv over tregrensen i slutten av januar, så kan det finnes åpnet vann som renner. Man må ha kontroll på kart og vite hvor elvene renner og holde seg unna.

– Det var ikke i mine tanker at det var aktuelt i januar. Det har jeg kontroll på om våren, men ikke på denne tiden av året.

Og:

– Det kan være en ide å ha med seg isøks også. Det savnet jeg i hvert fall da jeg var der nede.

– Vanskelig å oppdage

Vaktleder Tommy Skårholen ved snøskredvarslingen forteller at bekkelag er en terrengfelle.

– Er du riktig uheldig faller du på hodet ned der. Vi har sett tilfeller av det, hvor folk med ski og snøbrett på beina blir sittende fast.

Han forteller at når bekker snør igjen, er de veldig vanskelig å oppdage.

– Været har variert gjennom vinteren. Vi har hatt mye mildvær og regn som gjør at bekkene åpnes igjen. Når det snør og er vind blir de skjult av snøen og da er det ikke lett å se hvor de er.

– Og når de dekkes av snø, så blir det gjerne sånn at det ikke blir noe særlig is der heller. Snøen isolerer, og da treffer man gjerne åpent vann hvis man er uheldig og detter ned.

I likhet med Ramstedt anbefaler han å lese kart og lokalisere bekkene i terrenget man skal ferdes i.

– Man må prøve å følge med i terrenget og unngå å kjøre der det er forsenkninger, og hvor det potensielt renner bekker.