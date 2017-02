Advarer hundeeiere etter makabert funn i hagen

Torsdag fant hun et avsagt kjøttbit med en lang metallskrue i hagen hvor hunden Chanti daglig er ute og lufter seg.

Silje Haugen i Bodø håper i det lengste at funnet i hagen ikke er plassert i hagen for å skade hunden hennes. Foto: Privat

– Den lå like ved gjerdet, og det kunne se ut som om noen hadde kastet den inn i hagen. Det er skremmende å tenke på at noen kan ha ment å skade hunden, forteller Silje Haugen i Bodø.

Til alt hell var det hundeeieren og ikke hunden som først oppdaget kjøttbiten.

– Jeg tør ikke tenke på hva som kunne skjedd hvis hunden hadde oppdaget den først. En metallskrue kan gjøre stor skade i munnen eller magen på en hund, sier hun.

Tyggepinne med spiker

Silje Haugens hund Chanti.

Haugen har varslet politiet om funnet, men ikke anmeldt forholdet. Hun har også lagt ut bilder av funnet på Facebook-siden «Hund i Bodø».

– Der var det flere som skrev om liknende hendelser i Trondheim. Det er skremmende, sier Haugen.

I slutten av januar var Lotte Hoel på tur med valpen sin i Trondheim da den satte i et hyl.

På bloggen sin skriver hun at da hun åpnet kjeven og munnen på hunden og finner hun en tyggepinne proppet full med masse småspiker. En nabo hadde gjort et liknende funn, her var hundematen dynket i rottegift.

– Det var ganske tydelig at dette ble gjort med viten og vilje, for å skade dyrene, mener Lotte Hoel.

For å advare andre postet hun et innlegg på tre ulike hundegrupper i Sør-Trøndelag.

– Det viste seg raskt at flere områder er utsatt. På en dag ble det rapportert ni tilfeller av tyggepinner eller kjøttpølser med spiker bare i Trøndelag.

Sakene er anmeldt til politiet og varslet til dyrevernsorganisasjonen NOAH.

– Dette må jo være straffbart. Utrolig trist hvis et dyr faktisk må skade seg kraftig eller dø, for at folk skal reagere og ta grep, sier Hoel.

NOAH: – Kan være tilfeldig

Siri Martinsen er veterinær og leder i NOAH. Foto: Siri Martinsen

Også NOAH har sendt bekymringsmelding til politiet i Sør-Trøndelag. Leder og veterinær Siri Martinsen sier det finnes flere dokumenterte tilfeller av folk har lagt ut mat med gift eller farlige gjenstander.

– Samtidig er det ikke sikkert at vi her snakker om kriminelle handlinger. Det kan være snakk om tilfeldige og uheldige omstendigheter.

Likevel er det viktig å melde fra til politiet og gå ut i media for å advare andre dyreeiere.

– Det kan bidra til at man får brakt på det rene om det er snakk om kriminelle handlinger som kan føre til store lidelser, sier Martinsen.