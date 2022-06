Skyhøye priser til tross: Vi skal bruke mer penger på ferie i år enn før pandemien

De aller fleste nordmenn får utbetalt feriepenger i juni. Og etter to år med pandemi er det mange som har øremerket pengene til sydentur.

4 av 10 sier i en undersøkelse Ipsos har gjennomført for DNB at de skal bruke feriepengene på ferie.

Det er gode åtte prosentpoeng opp fra før pandemien (altså 2019).

– Naturlig nok er vi sultne på å reise etter to år med pandemi, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Det er også 4 av 10 som sier de skal tilbringe sommerferien i utlandet.

Men det er ikke sikkert at dette er året du skal sikte deg inn på tidenes utenlandsferie, advarer ekspertene også om.

Høye priser på strøm-, matvarer og drivstoffpriser i tillegg til mange varsla renteøkninger gjør at det kan være lurt å legge en plan for pengene.

Her er økonomenes beste råd:

Betal ned dyr gjeld

– Hvis du har forbrukslån eller kredittkortgjeld må du nedbetale dette. Det er mitt aller første råd, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank.

Gjelden du har vil bli dyrere jo lenger renta løper. Derfor kan det være lurt å betale ned forbrukslån og kredittkortgjeld med feriepengene. Foto: Mia Becker / NRK

På grunn av at rentene er høye, vil gjelden nemlig bli mye dyrere å betale ned jo lenger du venter.

Hun råder også til å betale ned boliglån, dersom du har mulighet til det.

– De som sitter med boliglån kommer til å kjenne dette i veldig stor grad. Man bør være fornuftig med feriepengene, og forberede seg på at høsten og vinteren kan bli tøff.

Fyll opp bufferkontoen din

Mange merker økte priser og det etter en tøff vinter med høye regninger. Derfor mener forbrukerøkonomen at det kan være lurt å sette en del penger til side.

Norges Bank har nemlig varslet sju renteøkninger før 2024.

– Dette må nordmenn forberede seg på, og kanskje en av de beste måtene er å sette av feriepengene på en bufferkonto, sier Olsen.

I denne kontoen råder forbrukerøkonomen at du setter til side penger til dårligere økonomiske tider.

Fordi Norges Bank har varsla 7 renteøkninger i løpet av sommeren sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, at det kan være lurt å ha en eller flere bufferkontoer. Foto: Danske Bank

Hvis vaskemaskinen ryker, eller bilen må på verksted er det lurt å ha litt i bakhånd. Det samme gjelder hvis renta økes mye.

Men hvor stor buffer bør man ha?

– En tommelfingerregel er å ha en netto månedslønn lett tilgjengelig, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Har man færre forpliktelser kan man ha litt mindre buffer, men har man hytter, biler og båter så kan det være lurt å ha mer.

Økonom og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, sier det kan være lurt å spare på ulike steder.

– Mange kan ha bufferen på en høyrentekonto og kanskje ha litt i fond. Store utgifter kan som regel planlegges litt, sier hun.

Lene Drange kommer med velmente råd. Foto: Privat

Betal i lokal valuta

Drange advarer også nordmenn mot å tenke at man er like rike i utlandet som tidligere.

Svakere kronekurs gjør at man får færre euro, pund og dollar for hver krone.

– Vi er ikke så rike lengre, og det kommer til å bli en stund før vi kommer tilbake dit vi har vært, sier Drange.

Og når man er i utlandet, lønner det seg alltid å betale eller ta ut penger i lokal valuta.

– Det er ekstra viktig i år om man skal ut på tur, sier hun.

Forbrukerøkonomen råder til å ikke bruke penger du ikke har på å reise til utlandet. Foto: Petter Strøm / NRK

Kos deg

Men hva med sydenferien? Må den skrinlegges?

– At feriepenger går til dets formål synes jeg er bra, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

– Det er viktig å tenke på hvordan du selv vil bruke feriepengene dine slik at du ikke er i minus etter ferien.

I Ipsos-undersøkelsen vi nevnte øverst, sier hver femte person mellom 18 og 25 sier at de vil bruke pengene sine på mat, regninger og forbruk. Av de som er mellom 26 og 29 sier like mange at de skal spare feriepengene sine.

18 prosent at de ikke har lagt planer for hva de skal bruke feriepengene til.

– Kos deg, men ikke bruk penger du ikke har. Feriepengene bør ikke gå til en sydentur, hvis du allerede har det litt trangt økonomisk, sier Olsen.

Hun legger til at det ikke er noen menneskerett å dra til Syden.

– Barn kan ha en like god ferie hjemme. Det er fantasien til foreldrene det står på, sier forbrukerøkonomen. Foto: Dina Storvik / NRK

– Mange har tilgang til fjell og sjø, fiskevann og turisthytter. Hvis man tenker at man skal skape de beste ferieminnene for barna, kan man gjøre det med god samvittighet i Norge.

Ikke føl deg nyrik

I tillegg til feriepengene er det ikke lenge siden mange fikk igjen på skatten. Drange advarer derimot mot å ta av selv om man nå ha en del kroner på konto.

– Den kombinasjonen er litt skummel. Det er livsfarlig å føle seg nyrik.

Hun anbefaler å lage et kjapt regnestykke for å få oversikt

– Pleier du å få utbetalt 35.000 kroner og får nå 55.000 så er det egentlig bare 20.000 kroner ekstra.