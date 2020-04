Måtte ta alvorsprat med illsint tiur etter å ha blitt angrepet gjentatte ganger på topptur

Med de ordene måtte Martin Hell legge på røret med sønnen da han var på topptur med en kamerat.

Hell og turkameraten Pål Moum Bakkejord var skjærtorsdag ute på topptur i Røvassdalen i Rana, de ble angrepet av den store fuglen.

– Vi prøvde først å gå rundt den, men den fulgte etter fra nederst i skogen helt opp til tregrensa, forteller Hell.

De to var på vei opp Røvassdalen til toppen med det lokale navnet «Sukkertoppen». På veien opp ble de møtt av en tiur som blokkerte veien.

Martin Hell er ofte på tur i området, men har aldri opplevd en så aggressiv fugl. Foto: Privat

– Vi gikk over ei slette. Da vi skulle gå inn i skogen sto han foran der vi måtte gå. Vi prøvde å gå et godt stykke rundt den. Men så bestemte den seg for å fly foran oss og blokkere veien.

Hell forteller at fuglen var svært territorial og ville ha dem ut av området. Men det var ikke nok for fuglen. Helt fra nede på sletta der de møtte den og opp til tregrensa fulgte den etter. Alt varte i nærmere 40 minutter.

– Det er ikke ofte jeg har opplevd at de har gått så hardt til verks. Denne var svært territoriell, det er 1 av 1000 ganger.

Angrep på nedturen

Pål Moum Bakkejord forteller at turen gikk fint til de skulle ned igjen fra toppen.

– Først kjørte Martin nedover, så kom jeg. I sidesynet så jeg tiuren komme settende ut fra en busk. Den fløy kanskje 60–70 meter rett mot Martin og gikk til angrep på nytt.

Martin Hell forteller at han har håndtert både høns og andre fugler tidligere.

– Det var fullt angrep. Den hoppet opp på topplokket på sekken og slo meg i hodet med vingene.

Da tiuren gikk til angrep nok en gang kom ikke turkameratene seg av flekken. De forsøkte å kjempe den bort med en skistav, men ble nødt til å gå hardere til verks.

Pål Moum Bakkejord forteller at tiuren nærmest ventet på dem da de skulle ned fra fjellet igjen. Foto: Privat

– Til slutt tok jeg tak i den da den gikk til angrep. Jeg vet hvordan jeg skal håndtere dem, og gjorde det skånsomt for hans del. Da jeg kastet ham vekk den siste gangen ga han seg og da greide vi å riste ham av oss.

De to har jaktet mye tiur sammen i jaktsesongen. Likevel har de ikke opplevd noe liknende før.

– Vi jakter begge to og har vært nær fugl tidligere. Men ikke noe sånt som dette. Vi var ikke redde, men du blir jo litt varsom, for de biter jo hardt, sier Bakkejord.

Over 2000 har sett videoen som Bakkejord har delt i sin helhet på sin Facebook-side.

Tiurleik Ekspandér faktaboks En tiurleik er en samlingsplass der tiurene oppholder seg om våren for å kappes om røyenes gunst. Gutta står på utstilling, mens damene velger den de tror vil egne seg best til å føre genene videre.

Som regel velger røyene den samme tiuren, og en tiur kan ha opptil 20 røyer rundt seg før han begynner å pare seg med dem.

De fleste tiurleiker befinner seg i relativt åpen furu- og barblandingsskog, og er spredd ut i skoglandskapet med 1-2 km avstand. I grandominerte skogområder kan leikene også befinne seg i ren granskog.

Leikene er som oftest i gammel skog, men i enkelte tilfeller etableres nye tiurleiker i yngre skog.

Spillaktiviteten starter gjerne i slutten av mars, men det hender at tiurene også spiller midt på vinteren.

Høneuka, tida da røyene oppsøker leikene for å bli paret, er gjerne i slutten av april på Østlandet og i de første to ukene av mai lenger nord i landet. (Kilde:Villmarksliv)

Professor: – Hold avstand

Hans Christian Pedersen er tidligere seniorforsker ved NINA og professor i hønsefuglbiologi. Han forteller at oppførselen fra tiuren er klassisk.

– Dette er vanlig oppførsel for det vi kaller spillgale tiurer. I øyeblikket noen kommer inn i o området dens, ser den på alle som en utfordrer.

Pedersen sier det nok dreier seg om en voksen tiur på grunn av størrelsen. Han råder andre til å holde avstand og ikke prøve å ta tak i fuglen slik det ble gjort her.

Tidligere seniorforsker ved NINA, Hans Christian Pedersen oppfordrer folk til å være forsiktige i møte med den store fuglen. Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Man bør helst ikke gjøre det. De er svært høyt giret og kan gjøre stor skade. Jeg hadde nesten ventet at den skulle bli verre av at de tok tak i den, sier han.

Månedsskiftet april/mai er gjerne toppen av brunstperioden for fuglene. Pedersen råder andre som møter fuglen i tiden fremover å være varsomme og holde god avstand.

– Går den til angrep bør man prøve å holde den på avstand med en stav eller lignende og komme seg ut av området dens.

Les flere dyrehistorier: