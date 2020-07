Kun fem personer har klart det før henne. Å svømme over verdens sterkeste tidevannstrøm, Saltstraumen i Bodø.

I 2016 svømte noen for første gang over tidevannstrømmen. Da svømte tre britiske brødre over.

Nå er Dagmar Dahl første nordmann.

I MÅL: Hun kunne slippe jubelen løs etter 12 drøye minutter over Saltstraumen. Foto: Elisabeth Bråthen

– Jeg tror jeg skrek høyt da jeg var over på den andre siden. Et urskrik, sier Dahl lattermildt.

Bragden ble gjort natt til mandag – etter uker med trening og forberedelser.

– Det har ikke helt gått opp for meg, sier hun.

Kan nå opptil 37 km/t

Til vanlig er hun førsteamanuensis i idrett ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag i Nord universitet.

Hun har drevet med svømming i 47 år, og er både svømme- og livredningsinstruktør.

FASCINERT: Hun er født i Berlin, men har vært norsk statsborger i 18 år. Saltstraumen har fascinert henne helt siden hun flyttet til Bodø for sju år siden. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er erfaring som trengs.

– Det var en sterk naturopplevelse. Du kjenner kreftene på kroppen, sier Dahl.

For hver sjette time passerer nemlig vannmasser på 400 millioner kubikkmeter sundet i en hastighet, som på det verste, kan nå opptil 37 kilometer i timen, ifølge Visit Bodø.

Det er når strømmene snur, det er «rolig» nok til å svømme – hvis du har gjort forholdsreglene dine.

– Det er som å svømme i et sterkt motstrømsbasseng som er litt for heftig innstilt, sier Dahl.

Se den spektakulære malstrømmen her:

SPEKTAKULÆRT: Her kan du se en kort oppsummering av «Saltstraumen - minutt for minutt». Du trenger javascript for å se video. SPEKTAKULÆRT: Her kan du se en kort oppsummering av «Saltstraumen - minutt for minutt».

Se alle episodene: Saltstraumen minutt for minutt

Sammenligner med Berlinmurens fall

Hun er den tredje som svømmer over som følger de såkalte «Channel swimming rules», som er laget av den britiske Channel Swimming Association.

Det betyr at kun en enkel badehette, badedrakt og svømmebriller er lov. I fjor krysset to skotske damer strømmen slik.

– Man har store øyeblikk i livet, og dette er klart et av toppøyeblikkene. Jeg var på Checkpoint Charlie 9. november 1989 da Berlinmuren ble revet, og det som skjedde i går er i samme kategori. For meg personlig var det kjempestort, sier Dahl, som er født i Berlin.

SIKKERHET: – Jeg ville aldri ha gjort det uten at jeg hadde eskortebåt med meg, som i nøden kunne ha plukket meg opp, sier Dahl. Foto: Elisabeth Bråthen

Svømmeturen som i direktelinje er på 450 meter, endte på 605 meter for Dahl. Fra start til slutt brukte hun 12 minutter og 24 sekunder over.

– Det hadde vært elendig i basseng, men tatt i betraktning ... ler Dahl.