– Vil være et overgrep å plassere en treåring på institusjon

Troy (3) har cerebral parese og kan ikke gå, stå eller snakke ordentlig.

Mor Monica Tangen er for tiden sykemeldt og skulle egentlig vært hofteoperert i høst, men valgte å utsette operasjonen da hun fikk avslag på søknaden om døgnkontinuerlig hjelp i hjemmet.

Dermed fortsetter hun å bære både rullestolen og treåringen opp og ned trappa til leiligheten i 2. etasje, og står nå overfor valget om å klare seg uten hjelp i hjemmet eller å sende treåringen på institusjon.

– At vi går i front med vår sak håper jeg bidrar til å rette søkelys på problematikken, slik at flere får hjelp. Det er ikke alle som nødvendigvis tar den kampen jeg tar, sier Monica Tangen. Foto: Vilde Bratland Erikstad

– Institusjon ingen løsning

Kommunen var ordknapp i den første saken som omtalte familiens situasjon. Men nå sier varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt) at de skal finne fram til en løsning.

– Slik jeg ser det ville det være et overgrep å plassere en treåring på institusjon, fordi mammaen ikke har råd til å tilrettelegge boligen. Sånn kan og skal vi ikke ha det i Bodø kommune, fastslår Bjørbæk.

Varaordføreren forteller at ulike aktører i kommunen skal ha et møte i morgen for å finne ut hva som har skjedd og hva som kan gjøres fremover.

– Jeg tar det som selvsagt at vi i Bodø kommune ikke plasserer 3-åringer eller barn på institusjon, fordi mor eller far ikke har råd til å skaffe en egnet bolig.

Jeg ble ganske forskrekket og opprørt da jeg hørte om denne saken.

Håper på bolig

Monica Tangen er glad for disse signalene, og øyner nytt håp for en god løsning.

– Den beste løsningen for oss vil være å få en bolig som oppfyller kravene, slik at Troy kan bo hjemme så lenge han selv vil, sier Tangen.

Hun håper denne saken bidrar til å rette fokus på et problem som ikke bare gjelder dem, men også mange andre i Norge.

– Rett til å vokse opp hjemme

– Vi regner med at Bodø kommune nå vurderer saken på nytt og finner en god løsning som ivaretar Troy og familiens behov, sier Brandvik i Uloba. Foto: Uloba

Politisk leder Tove Linnea Brandvik i Uloba, en ideell organisasjon som jobber for at de med assistansebehov skal kunne leve et fritt og selvstendig liv, sier barn har en selvstendig rett til å vokse opp i eget hjem sammen med familien.

– Virkemidlene som vi har tilgjengelige for å sikre gode boligløsninger skal også omfatte de som ikke har anledning til å kjøpe sin egen bolig, fastslår hun.

Brandvik er bekymret for at bare de sakene som når frem til media blir løst.

– Troy er en svært heldig gutt som vokser opp i en familie som har ressurser til å kjempe for en god løsning. Men barns rett til å få bo sammen med sin egen familie kan ikke være betinget av at foreldrene har ressurser i form av økonomi eller overskudd.