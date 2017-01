– Skjer det et uhell her, vil utslippene drive rett inn i de mest problematiske områdene

«Jonas Gahr Støre Støre har gitt oljeindustrien akkurat det området de har sikla etter i flere tiår», mener leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– Konsekvensutredninger har i Norge alltid ført til at nye områder har blitt åpnet for petroleumsindustrien, advarer Naturvernforbundets Silje Ask Lundberg. Foto: Naturvernforbundet

Bakgrunnen er at Arbeiderpartiet går inn for å konsekvensutrede Nordland VI, mens de lar Nordland VII og Troms II være i fred. I alle fall fram til 2021.

Nordland VI omfatter havområdene sørvest for Lofoten, og det er her man trolig vil finne de største oljereservene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er i dette området man forventer at halvparten av de fossile ressursene i Lofoten, Vesterålen og Senja finnes. Arbeiderpartiet våger å kalle det et kompromiss, men det er det slett ikke, fastslår Lundberg.

Hun sier området er unikt for sine natur- og fiskeriressurser, og mener det er helt «bak mål» at Arbeiderpartiet i det hele tatt vurderer petroleumsvirksomhet her.

Arbeiderpartiet ønsker å gi selve indrefileten til Norsk olje og gass.

– Det er her utenfor Røst man de siste 15 årene har hatt et helt eventyrlig lofotfiske, og hvor man dessuten finner verdens største kaldtvannskorallrev. Jeg håper forslaget blir stemt nord og ned på landsmøtet til Arbeiderpartiet i april.

Ny Ap-politikk om olje og gass Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) vil verne områder og etablere petroleumsfrie soner i deler av Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet vil ... innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja. Et beltet på fem mil utenfor Lofoten skal det ikke være olje- og gass aktivitet. Sørlige delen av Lofoten skal bli nasjonalpar konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6. Utredningen skal avklare hvilke deler som kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. avvente med områdene Nordland 7 og Troms 2. Områdene vil først kunne bli konsekvensutredet fra 2021, etter neste stortingsperiode.

– Har kunnskapen som trengs

Illustrasjon: Arbeiderpartiet.

Også leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag liker signalene dårlig.

Han mener det er å gamble med fiskerinæringas fremtid å igangsette en prosess som kan ende med at det åpnes for aktivitet i sårbare havområder.

Det er særlig utslipp og forurensning han frykter kan bli fraktet med havstrømmene inn i viktige fiskefelt og egg- og gyteområder.

– Vi har den kunnskapen vi trenger for å kunne konkludere med at petroleumsvirksomhet i disse områdene er en veldig dårlig idé. Det må ansvarlige politikere ta inn over seg.

Fiskerinteresser i Nordland VI Ekspandér faktaboks Nordland VI har stedvis fiskeriaktivitet gjennom hele året, og tilsvarer fiskebanken Røstbanken.

Mest intensivt er bunntrålfisket etter torsk fra februar til april og fisket etter sild i første og fjerde kvartal.

Bunnfiskeriene foregår fra land og ut til Eggakanten til ca. 900 meters dybde.

Sildefisket foregår i stor grad innenfor samme områder, men i perioder også vest for Eggakanten.

Det fiskes mye sei og hyse med ulike redskap, og ellers fiskes det etter breiflabb, brosme og lange og etter blåkveite langs Eggakanten i juni – august.

Uer fiskes i en viss grad, også som bifangst.

Området er svært viktig for kyst- og havfiskeflåten. Kilde: SNL.

– Kan få store konsekvenser

Forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet forteller at det nordøstligste området av Nordland VI er et kritisk område for de fleste fiskeartene – særlig uer, snabeluer og sild.

Forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet. Foto: Barbro Andersen / NRK

Samtidig påpeker han at Vestfjorden, Nordland VII (Vesterålen og deler av Lofoten) og Troms II (Senja) er mer sårbare områder. Slik sett er Nordland VI det minst problematiske hvis man først skal åpne opp for aktivitet på et tidspunkt.

– Men, og det er et men her: Skjer det et uhell, vil utslippene drive rett inn i de mest problematiske områdene. Avhengig av tidspunkt på året, kan det få store konsekvenser.

70 prosent av fiskeressursene i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms i de mest kritiske livsfasene, bemerker Sundby.

– Fiskeressursene er én ting. Man vet foreløpig lite om hvordan andre organismer lenger ned i næringskjeden kan bli påvirket.

Det man vet er imidlertid at dyreplankton som raudåte er av stor betydning som mat for fisken i tidlige livsstadier. Og eventuell forurensning fra petroleumsaktivitet vil i alle fall ikke bidra i positiv retning.