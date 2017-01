Ap får beinhard kritikk fra «oljepartier» og miljøbevegelsen

For første gang vil Arbeiderpartiet innføre petroleumsfrie soner rundt Lofoten. I et nytt programutkast sa Ap at de går bort fra en konsekvensutredning i to av tre leteområder ved Senja, Vesterålen og Lofoten (se faktaboks).

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket med NRK kalte han det et kompromiss mellom to steile parter.

Før man går på autopilot her, særlig de som er helt for og eller helt mot: ta en titt på forslaget Jonas Gahr Støre, Ap-leder

Men ingen av partene er fornøyd. Miljøfrontene sier det ikke er et kompromiss når Ap fortsatt vil konsekvensutrede det viktigste området i LoVeSe, og oljepartiene Høyre og Frp sier Støre svikter næringen når han ikke vil konsekvensutrede alle områdene.

– Nei, vi er ikke glade. Jeg håper ingen i Arbeiderpartiet lar seg lure av dette. De sier de skal verne deler av Lofoten, men grensen deres går ikke engang ut til øyen Røst. De verner et området som aldri har vært aktuell for oljenæringen, nemlig Vestfjorden, sier Silje Lundberg, leder av Naturvernforbundet.

– Her har Ap det travelt, de får nok kunnskap i forvaltningsplanen for 2020, sier leder av Naturvernforbundet, Silje Lundberg. Bildet er tatt på Lofoten. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Dette er en historisk snuoperasjon. Arbeiderpartiet har aldri før sagt nei til en konsekvensutredning. Før sa de at de søkte kunnskap, nå sier de nei før de har kunnskap. Nikolai Astrup, Høyre

Ap går inn for at området Nordland 7 (Vesterålen og deler av Lofoten) vernes, og Troms 2 (Senja) avventes – og blir derfor ikke konsekvensutredet før tidligst 2021. Dermed er det kun Nordland 6 som fortsatt skal konsekvensutredes. Det omfatter havområdene sørvest for Lofoten som skal ha de største oljereservene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Heller ikke ungdomspartiet AUF er fornøyd med partilederen.

Dette er et område oljeindustrien har sikla på lenge. Norland 6 utgjør de viktigste gyteområde for torsk og hyse langs kysten. Mani Hussaini, leder AUF

– Allerede i 2011 sa oljeindustrien at de var villige til å gi opp kampen om Nordland 7 og Troms 2, så lenge de fikk Nordland 6, sier Mani Hussaini, leder av AUF.

Det samme sier Bellona-leder Frederic Hauge som er glad AUF-lederen stemt imot innstillingen i programkomiteen slik at kampen gjenopptas på Aps landsmøte i april.

Hussaini mener det ikke er et kompromiss så lenge det innebærer en konsekvensutredning av områdene sørvest for Lofoten.

– Det skulle bare mangle at Arbeiderpartiet sier nei til å konsekvensutrede de sårbare områdene utenfor Vesterålen og Senja, fortsetter Hussaini.

– Et svik mot næringen

Kritikk får Arbeiderpartiet også fra Høyre og Frp som mener næringen sviktes når Ap sier nei til konsekvensutredning.

– Dette er et svik av næringen og norske arbeidsplasser. Jeg er overrasket over den nye linjen til Arbeiderpartiet, sier olje og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, mener Ap skylder oljenæringen svar før de tar fra dem flere mulige arbeidsplasser. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Også Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre, mener Ap vender oljenæringen ryggen.

– Slik situasjonen er for næringen nå så skylder vi dem å finne ut om området i det hele tatt er mulig å åpne. Næringen fortjener svar, sier han til NRK.

Astrup mener at Ap har gjort seg «høye og mørke på tap av arbeidsplasser i oljenæringen» og at dette derfor er et overraskende trekk fra partiet.

– Dette er en historisk snuoperasjon. Arbeiderpartiet har aldri før sagt nei til en konsekvensutredning. Før sa de at de søkte kunnskap, nå sier de nei før de har kunnskap.