– Sist var det stang inn, denne gangen ble det stang ut

For fire år siden holdt det hardt da Kjell-Idar Juvik fikk det siste direktevalgte mandatet fra Nordland, etter en skikkelig valgthriller.

En fornøyd Mona Fagerås (SV).

Like før midnatt valgnatta i 2013 kysset SVs Marius Jøsevold fornøyd kjæresten sin, før han en time senere likevel måtte gratulere Juvik med seieren.

Juvik var den gang fjerdekandidat på lista. Denne gangen skulle han i utgangspunktet sitte tryggere som tredjekandidat. Slik gikk det ikke.

Resultatet etter valgkvelden viser at ting på mange måter har snudd. Nå er det SVs Mona Fagerås som kommer inn på et utjevningsmandat, mens Juvik må finne seg noe helt annet å gjøre.

– Varamannsplass til Stortinget er ikke noe å leve av, konstatere en tydelig skuffet Juvik overfor NRK.

– Så nå man gjøre helt andre ting.

– Spesielt

Nordland Arbeiderparti halverer sin stortingsgruppe, og går fra fire til to mandater. Samtidig har Senterpartiet gjort et kjempevalg, og øker fra ett til to mandat. Høyre og Frp går litt tilbake, men beholder to mandater hver.

Slik ser Nordlandsbenken ut:

Stortingsrepresentanter i Nordland RESULTAT 95,2 % opptalt Eirik Sivertsen 46 år , Arbeiderpartiet Margunn Ebbesen 55 år , Høyre Wilfred Nordlund 29 år , Senterpartiet Kjell-Børge Freiberg 46 år , Fremskrittspartiet Åsunn Lyngedal 49 år , Arbeiderpartiet Jonny Finstad 51 år , Høyre Siv Mossleth 50 år , Senterpartiet Hanne Dyveke Søttar 52 år , Fremskrittspartiet Utjevningsmandat Mona Fagerås 45 år , Sosialistisk Venstreparti

I Andøy endte Senterpartiet med 72,1 prosent av stemmene, en økning på 63,7 prosentpoeng i forhold til forrige stortingsvalg. Valgforsker Marcus Buch tror det knapt har vært større fremgang i et stortingsvalg tidligere.

Her gikk Ap tilbake hele 27,2 prosentpoeng til 7,6. Selv om det ikke var like ekstremt i andre distriktskommuner, ble trenden tidlig klar: Mens Arbeiderpartiet gikk tilbake, fosset Senterpartiet fram.

– Det ser ut som at Ap får mye av skylda for det som har gått galt når det gjelder forholdet til distriktene i Norge. Det er ganske spesielt, bemerket politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve.

Willfred Nordlund smilte fra øre til øre. Det hadde han god grunn til. Du trenger javascript for å se video. Willfred Nordlund smilte fra øre til øre. Det hadde han god grunn til.

– Synd at enkeltsaker avgjorde

Juvik peker selv på flere grunner til det dårlige valgresultatet.

Spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten, nedleggelsen av flystasjonen på Andøya og rabalderet rundt eiendomsskatt i Bodø er alle saker som kan ha virket inn, tror han.

– Det er tydelig at det dreier seg om enkeltsaker som har vært viktig for mange. Det er litt synd at man i et stortingsvalg får smekk for lokale saker. Men slik fungerer politikken, og det må vi forholde oss til.

At Senterpartiet har klart seg såpass godt, er Juvik for så vidt ikke så veldig overrasket over.

– Sp har vært en tydelig motvekt til regjeringas sentraliseringspolitikk. Der kom vi ikke tidlig nok på banen som et godt alternativ. Så de fikk den banehalvdelen alene.

Willfred Nordlund (Sp) går nå en fremtid i møte på Stortinget. Foto: Tom Melby

– Er du skuffet?

– Jeg må være så ærlig å si at jeg ikke hadde trodd det skulle stå på tredjemandatet. Det er selvfølgelig veldig skuffende når man har forsøkt å gjøre en jobb over fire år på Stortinget. Men slik er det. Sist var det stang inn, denne gangen ble det stang ut.

– Nå må man se framover. Vi gjorde et dårlig valg også i 2001, men klarte å reise oss igjen. Jeg er sikker på at vi skal gjøre det denne gangen også.

Eirik Sivertsen svarer på om de har klistret seg for tett inn på regjeringa. Du trenger javascript for å se video. Eirik Sivertsen svarer på om de har klistret seg for tett inn på regjeringa.

Partioppslutning i Nordland Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt R Rødt 2,9 + 1,2 SV Sosialistisk Venstreparti 6,9 + 1,7 AP Arbeiderpartiet 26,1 −9,0 SP Senterpartiet 18,6 + 11,7 MDG Miljøpartiet De Grønne 2,1 + 0,1 KRF Kristelig Folkeparti 2,4 −1,2 V Venstre 2,6 −1,1 H Høyre 20,3 −0,9 FRP Fremskrittspartiet 16,6 −2,2 ANDRE Andre 1,6 + 0,3