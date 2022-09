Over 24.000 norske skoleelever har i løpet av det siste året fått borteboerstipend fra Lånekassen. De aller yngste som nå skal flytte hjemmefra er bare 15 år.

Mens studenter har ordninger som gjør det mulig å skaffe seg studentbolig ved de fleste studiesteder, må mange av de yngste elevene ut på det private leiemarkedet.

Skoleelever får 4979 kroner når de må flytte for å gå på skole. Det er ingen borteboere i Norge som kan leve av de pengene de får i dag, ifølge Elevorganisasjonen.

Mathilde Mortensen (17) fra Kabelvåg tror mange borteboere stresser over økonomien.

– Jeg lurer stadig på hvor pengene blir av. At 16-17-åringer skal gå rundt å stresse slik er helt idiotisk.

17-åringen kommer fra Lofoten og har flyttet til Bodø for å gå på idrettslinja. Her går hun nå på andreåret. Drømmen er Forsvaret og jegertroppen.

Nordland er fylket med flest borteboerelever mellom 16 og 18 år.

Her må mange borteboere møter på høye boligpriser, høye strømpriser og i tillegg så må de sette av penger til å kunne kjøpe mat.

Mathilde forteller at hun ikke hadde greid seg uten økonomisk støtte fra foreldrene. Slik er det ikke for alle.

– Ikke alle har foreldre eller noen hjemme som kan støtte dem på samme måte som jeg får. Jeg vet at noen har tatt opp lån eller må jobbe for å klare seg. Et sånt ansvar skal ikke en 16-åring ha, mener hun.

Vil øke stipendet

Tall fra Lånekassen viser at stipendene ikke har utviklet seg i takt med prisene ellers i samfunnet.

Tidligere har NRK fortalt at fylkeskommunene ifølge opplæringsloven en plikt til å hjelpe elevene med å finne et sted å bo, og om nødvendig skal de bygge elevhjem.

Likevel er det bare 4 av de 100 største skolene her til lands som har et botilbud til sine elever.

Elevorganisasjonen mener at den regninga bør fylkeskommunene ta. Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide (Ap), har tidligere avvist et forslag fra Venstre om å bygge elevhjem i Bodø.

Hun mener økt stipend vil være utjevnende for skillet mellom de med god- og de med mindre god råd.

Nå har hun bedt regjeringen bevilge penger over statsbudsjettet.

Hvilke stipend kan jeg få? Ekspandér faktaboks Borteboerstipend får du... hvis du bor 40 km unna skola (omtrent 40 minutters kjøring én vei),

hvis du bruker mer enn tre timer om dagen på å reise til og fra skolen,

når det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der. Foreldrestøtte (inntektsavhengig stipend) Har foreldrene dine svært lav inntekt, kan du ha rett til mer stipend.

Tjener foreldrene dine mer enn 724 998 kroner i året til sammen, får du ikke inntektsavhengig stipend uansett familiesituasjon.

Hvis du har færre enn tre søsken, eller hvis en av foreldrene din har ny samboer eller ektefelle, er grensen lavere. Utstyrsstipend 1.096 kroner utbetales ved skolestart.

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar, som for eksempel PC eller kokkeklær. Hvor mye du får, er avhengig av hvilken linje du tar. Stipend er penger du får og ikke må betale tilbake. Unntaket er hvis du får utbetalt mer stipend enn du har rett til. Da må du betale tilbake det du har fått for mye. Det kan for eksempel skje hvis du slutter midt i skoleåret. Kilde: Lånekassen per 3.11.2021

– Bakgrunnen er at alt er blitt dyrere. Jeg er bekymret over de høye utgiftene elevene har til bolig og mat. Mange opplever særdeles tøffe forhold, sier fylkesråden.

Og legger til:

– Borteboernes økonomiske situasjon er en særdeles viktig problemstilling i vårt fylke, sier fylkesråd Elin Dahlseng Eide. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Nordland i overkant av 1800 borteboere i Nordland, og har elever på 28 skolesteder i fylket. Det betyr at dette er en særdeles viktig problemstilling i vårt fylke. Derfor håper og tror jeg vi vil se et løft i statsbudsjettet.

Men hvor mye mer hver elev får å rutte med, tør hun ikke spå om. Det svaret får vi 6. oktober når statsbudsjettet legges fram.

– Alt kan ikke gjøres i ett statsbudsjett. Men at man fortsetter på den veien man har startet på.

Håper på mer

At borteboerstipendet skal øke, er godt nytt for Mathilde Mortensen.

Hver måned setter hun seg ned og lager budsjett.

– Alt blir dyrere, mens borteboerstipendet har stått tilnærmet stille de siste årene, sier Mathilde Mortensen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Jeg setter av 2000 kroner i måneden på mat – altså 500 i uka. Så bruker jeg 800 kroner på treningssenter og reisekort, som gjør at jeg kan reise hjem til Lofoten i helgene.

Nå håper hun at økningen i borteboerstipendet vil monne skikkelig.

– Elever flytter ikke frivillig. Det er ikke riktig at man ikke skal få de ekstra utgiftene man får ved å gå på skole dekket. Videregående opplæring er skal være gratis i Norge. Det er det ikke i dag.