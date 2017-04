14 personer pågrepet på cruiseskip i Bodø

Aksjonen skjedde på kaia i Bodø sentrum, skriver Avisa Nordland.

– Vi har i dag pågrepet 14 personer med mistanke om brudd på utlendingsloven. Saken er under etterforskning og vi vil avhøre de pågrepne i løpet av dagen, politiadvokat Charlotte Ringkjøb i Nordland politidistrikt til NRK.

Ringkjøb forteller at det er statsborgere fra flere land blant de pågrepne.

– Hva skjer videre nå?

– Vi vil gjennomføre avhørene fortløpende og så vil etterforskningen vise hva politiet beslutter å gjøre.

Seilte med Hurtigrute-passasjerer

Skipet fra 1956 - og som kan ta 290 passasjerer - kom til Bodø fra Tromsø onsdag.

Hurtigruten solgte «Nordstjernen» i 2012. Men har leid skipet tilbake ved enkelte anledninger til cruiseturer til Svalbard og andre korte cruiseturer langs norskekysten med skiturister.

Den seneste turen fra Tromsø var også i regi av Hurtigruten. På sine egne nettsider reklamerer Hurtigruten for at nostalgiske «Nordstjernen» tar med skiturister til noen av de beste og hemmelige ski-stedene i Nord-Norge.

– Det stemmer at vi har leid skip og mannskap. Den siste uken har skipet seilt to korte turer med passasjerer fra Hurtigruten. Planen er at Hurtigruten skal leie skipet igjen om to uker, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NRK.

17. mars 2012 la «Nordstjernen» ut på si siste reise som hurtigrute. Da var den selskapets eldste hurtigrute i drift. Foto: Josef Benoni Tveit / NRK

Ingen passasjerer om bord

Han understreker at skipet per nå ikke har noe med Hurtigruten å gjøre og at det ikke er noen passasjerer om bord.

– Jeg vil også understreke at Hurtigruten har mange hundre underleverandører, og uansett hva de leverer forventer vi at de følger norsk lov og norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er et absolutt krav, fortsetter Ege.

Han forteller at det er Vestland Marine som i dag eier skipet.

NRK har vært i kontakt med rederiet som er basert i Bergen, men de vil på nåværende tidspunkt ikke gi en kommentar.

Fakta om «Nordstjernen» Ekspandér faktaboks 17. mars 2012 la «Nordstjernen» ut på si siste reise som hurtigrute. Da var den selskapets eldste hurtigrute i drift.

Skipet ble bestilt av Det Bergenske Dampskibsselskap og bygget ved Bluhm & Voss i Hamburg i 1956.

Båten har plass til 400 passasjerer og har 149 køyeplasser.

Da båten har seilt en distanse som tilsvarer 185 runder rundt jorda, eller 19 ganger til månen.

Skipet fikk vernestatus i 2007.

I desember 2012 ble skipet fredet som kulturminne av Riksantikvaren.

