Reagerer på antall gris under transportulykke: – Står tett i tett uten mulighet til å rømme

Lastebilen som veltet hadde kapasitet til 174 slaktegriser. Med sine 155 griser sier Nortura de var godt innenfor forskriften om næringsmessig transport av dyr.

110 av disse døde eller ble avlivet på stedet. Resten ble kjørt videre for slakt.

NRKs kommentarfelt på Facebook gikk i varmt da nyheten ble publisert. Mange satt spørsmålstegn ved at det er lovlig å transportere så mange griser i samme lastebil.

John Skogmo, inntransportansvarlig for Nortura Bjerka, svarer med at de forholder seg til regelverket.

– Kort fortalt er det lastearealet på den enkelte bil eller vogntog som regulerer antallet. I dette vogntoget hadde vi kapasitet til 174 slaktegriser. Det vil si at 155 griser har det romsligere enn hva som kreves.

Flere hundre meldte seg på i kommentarfeltet etter ulykken. Mange undret seg over antallet griser i vogntoget. Foto: Skjermdump

Stressende transport

Siri Martinsen i NOAH mener ulykken viser en industri som må gjøre endringer.

Siri Martinsen i NOAH. Foto: Bente Isfjær / NOAH

– Når slike ulykker skjer blir det store lidelser for disse dyrene. De står tett sammen uten noen reell mulighet til å komme seg unna. Det er en fæl måte å dø på, sier hun til NRK og legger til:

– Selve transporten er også en stor påkjenning for dyrene.

John Skogmo sier de gjør sitt for at dyrene skal ha det så bra som mulig under transporten.

– Vi forholder oss til forskrift om næringsmessig transport av dyr. Gjennom den har vi krav til areal per gris som skal transporteres. Det strøs med sagflis eller kutterspon for at de skal ha et lunere og så tørt liggeunderlag som mulig, sier han til NRK.

I tillegg peker han på at både ventilasjonsluker og vifter tas i bruk og reguleres etter behov.

– Det er nettopp for at dyrene skal ha det så godt som mulig under transport.

Martinsen i NOAH er ikke enig i at dyrene har det bra under transport.

– Skal man ta dyrenes følelser på alvor – så må man innse at hele transportfasen er en veldig ubehagelig opplevelse for dem.

Men Skogmo sier man ikke kommer unna transportfasen så lenge det er norsk kjøtt i matproduksjon.

– Vi gjør det vi kan for at dyrene skal ha det så godt som mulig under transporten.

Anna Monica Hansen er veterinæren som ble bestilt for å ta for seg avlivingen av grisene etter ulykken i går.

– Bilen lå på siden, og rommene i bilen var krevende å få åpnet. Vi fikk hjelp fra både lokale bønder, dyrebilsjåfører og nødslaktere.

De fleste grisene ble avlivet fordi de var for hardt skadd. Dette var av hensyn til dyrevernmessige årsaker.

– Det var tøft for dem som sto i det, og tøft for grisene.

Umulige rutiner

Skogmo understreker at Nortura helst skulle vært foruten selve ulykken.

Samtidig mener han det er vanskelig, eller umulig, å sikre seg mot at slike ting kan skje under transport.

– Ulykker kan inntreffe overalt på norske veier. Da kan det oppstå både skader og dødsfall blant dyra.

– Når uhellet er ute er det faktisk god dyrevelferd å avlive de grisene som kan ha indre ikke synlige skader. Dette er vurderinger som gjøres av en veterinær på stedet.

Mattilsynet om dyrevelferdsloven Ekspandér faktaboks Mattilsynet gjennomfører tilsyn under transport av dyr til slakteri. Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd, forteller til NRK hvordan de jobber for å sikre at dyrene har det bra. Blant annet stilles det krav til utforming av biler, godkjenning av virksomheten og kompetansebevis av sjåførene. – Virksomheten og sjåføren har ansvaret for dyrenes velferd under transporten. De må føre nødvendig tilsyn med dem. For gris er ventilasjon et svært viktig punkt, sier hun til NRK. – Hvordan kontrollerer mattilsynet at aktørene i bransjen gjennomfører transport etter regelverket? – Tilsyn med transport av dyr til slakteri skjer i stor grad når bilen ankommer slakteriet. Alle dyr blir observert av Mattilsynets veterinær ved avlessing. På den måten avdekker Mattilsynet skadde dyr eller andre uheldige forhold. – Ved behov tas det en større gjennomgang av transportbilen. Vi kan også føre tilsyn ved opplasting ute på gårdene.

– Hvilke rutiner er på plass for å unngå at dyr dør selv under en ulykke?

– Det er ikke mulig å ha rutiner for at ingen skal dø i en ulykke, men gode transportrutiner er noe både transportselskapet og Nortura jobber aktivt med hele tiden. Vi følger forskrifter og regler.

– Sjåførene som kjører dyretransportene tar jobben sin svært alvorlig, og gjør sitt ytterste for at dyrene skal ha det best mulig på sin siste reise.