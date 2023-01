10 år mellom hver gang Meteorologisk institutt sender ut dette farevarselet

Statsmeteorolog Ingvild Villa har hatt nok å gjøre i dag.

Det er nemlig langt fra hver dag meteorologene sender ut farevarsel om nedbør.

Slike farevarsler i snitt en gang per 10. år, ifølge meteorologen.

– Det er ganske store nedbørsmengder som er ventet. Når vi har varsel for nedbør på oransje nivå er det noe man forventer bare hvert 10. år.

Meteorologene varsler opptil 70 millimeter regn på tolv timer i Nordland

I Mo i Rana ser farevarselet på yr.no slik ut tirsdag ettermiddagen den 24. januar. Foto: Skjermdump: yr.no

– Det kommer inn en god del nedbør og da spesielt fra Salten og sørover i Nord-Norge. Vi har sendt ut oransje varsel for hele Helgeland og deler av Salten, så har vi sendt ut gult varsel for deler av Trøndelag, sier hun.

Tirsdag sendte Meteorologisk institutt ut et farevarsel for mye regn – spesielt på Helgeland. Her fra Bustneslia i Rana et tidligere år. Foto: Frank Nygård / NRK

Årsaken er et lavtrykk med milde og regnfulle luftmasser. Litt av årsaken til at farenivået er såpass høyt, er kombinasjonen med snø og is på bakken.

– Når vi sender ut disse oransje varslene gjør vi også andre vurderinger som om det ligger snø på bakken som kan gi ytterligere utfordringer.

Været er ventet å tilta utover kvelden tirsdag før det vil gi seg i løpet av onsdag.

Flom og sørpeskred

– Fra og med onsdag ettermiddag vil regnet passere og nedbørsmengden avta. Så vil det mer gå over til nordvestlig vindretning og bygeaktivitet enn det lavtrykket som kommer i dag.

Foto: varsom.no

I tillegg er det sendt ut oransje farevarsel for sørpeskred og gult farevarsel om flomfare for deler av Nordland.

Det er også fare for jord- og flomskredhendelser, lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver i deler av Nordland og Trøndelag.

Veier kan bli stengt, ifølge varsom.no.

Flomvakt i NVE, Kristian Nordtun, forteller at man kan forvente lokale oversvømmelser.

– Vi forventer ikke noe flom i de større vassdragene fordi hendelsen er for kortvarig.

– Regnet, roten til alt ondt

Vaktleder Solveig Kosberg i snøskredvarslingen i NVE sier at det først og fremst er regnet man vil merke, men det skaper også andre problemer.

– Regnet er på en måte roten til alt ondt her. For snøskredfaren betyr det at når det blir regn og snøsmelting, svekker det snødekket. Vi venter at det løsner skred av seg selv, sier hun.

Fram til i morgen ventes det lokalt mellom 40 og 70 millimeter regn på 12 timer, og svært mye regn treffer Nordland sør for Salten. Foto: Aasmund Gylseth

At det vil komme skred er Kosberg rimelig sikker på, men sier det er vanskelig å forutse nøyaktig hvor de vil oppstå.

– Når det er betydelig snøskredfare som nå, kan skred løsne av seg selv. Det vil si at det trenger ikke påvirkning fra en person. Man bør holde avstand til bratt terreng og ikke være i områder der skred kan løsne eller i utløpsområder.

Legg skiene på hylle med andre ord.

– Det er ikke dagen det er mest fristende å gå på ski heller vil jeg tro, så man kan godt vente til været blir bedre. Når det sprutregner er det begrenset hvor kjekt det er med skitur i fjellet.

