Blir vinden så sterk at du risikerer at fjellovergangen blir stengt? Og hvordan blir når du skal hjem igjen om tre dager?

For å finne ut av det kan du nå søke opp stedet du er interessert i, og trykke på kart. Så kan du velge vind.

Da får du opp dette bildet hvis du for eksempel søker på Bodø.

Ingrid Støver Jensen, som er produktutviklingssjef for Yr forklarer hvorfor de nå tilbyr brukerne sine et eget vindkart.

– På Yr i dag får man værvarsel knyttet til ett spesifikt punkt. Vi har varsel 1 millioner steder i steder i Norge og 13 millioner steder i verden. Nå kan du få vindinformasjon på alle disse stedene.

Det nye er at Yr har utviklet et eget kart for vinden.

Ingrid Støver Jensen er redaktør og produktutviklingssjef for Yr. Hun understreker at kartet fremdeles er under arbeid.

– I noen situasjoner har man bruk for å se vær og vind mer i sammenheng i et område. Så da får man se hvordan vinden beveger seg, med både styrke og retning, sier Jensen.

Etterspurt

Kartet kan brukes både til å se hvordan vinden er akkurat nå. Eller du kan planlegge fram i tid.

– Det kan være nyttig, enten man er på sjøen, i fjellet, på sykle- eller løpetur, eller driver med aktiviteter som er avhengig av vind. Det kan være seiling, vindsurfing, paragliding for eksempel. Dette vil komplettere det vi allerede har fra før.

Hovedstaten er et av flere millioner steder du kan sjekke hvordan vinden skal bevege seg fremover. Foto: Skjermdump fra yr.no / yr.no

Ingrid Støver Jensen forteller at en slik vindfunksjon har vært etterspurt.

– Tidligere hadde vi et vindkart på Yr, men da vi gikk over til de nye settsidene så var ikke disse veldig mobilvennlige. Så vi har fått tilbakemeldinger fra brukere som savnet de gamle kartene, og jeg må si at de nye kartene er finere enn de vi hadde før.

Brukervennlig for synshemmede

Fargen utviklerne har valgt på kartet er lilla. Den er igjen inndelt i ni ulike sjatteringer fra lyst til mørkt, der lyst er lite vind og mørkt er mye.

– Grunnen til at vi har valgt kun én farger er at kartet skal kunne brukes av folk som har en eller annen form for synshemming.

For disse personene kan det være kritisk om det er et bredt fargespekter, forklarer Jensen.

Selv julenissen kan sjekke vindforholdene. Foto: Skjermdump yr.no / yr.no

– Når vi nå har én farge, inndelt i sjatteringer, kan også de som bare ser gått også bruke og forstå kartet. Så vi har tatt mest hensyn til denne gruppen, i og med at vi skal være tilgjengelig for alle brukerne våre.

– Hvorfor fargen lilla?

– Det er en del av fargene som allerede er «opptatt». Nedbørskartet er blått og de ulike faretypene har ulike farger. Lilla var ledig, og vi prøver dette nå i starten. Både designere og meteorologer har vært med å velge denne fargen.

Betaversjon

Foreløpig er kartet lansert kartet i beta, som betyr at ikke alt av planlagte funksjoner er på plass akkurat nå.

– Vi vil likevel gjøre kartet tilgjengelig for de som har lyst til å teste det ut allerede nå, slik at de kan gi oss tilbakemeldinger på hva om fungerer og hva som ikke gjør det. For å lage noe som er nyttig for folk har vi tett kontakt med brukere underveis i hele utviklingsprosessen. På denne måten jobber vi med å forstå folks behov, sier Jensen.