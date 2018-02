– Følelsen da vi vant klarer jeg ikke å beskrive, sier mamma Saima.

Etter å ha tapt samtlige turtester og familiekamper, var det nok ikke mange som så for seg at denne familien skulle vinne NRK-serien.

Nøkkelen til suksess, ble ifølge pappa Waqas at de tok til seg all mulig kunnskap om friluftsliv i løpet av én måned på tur.

– At vi sitter igjen som vinnere er helt utrolig. Vi skjønner ikke at det var mulig, men alt vi hadde feilet på lærte vi av og lagret i bakhodet til finalen, forteller han.

– Fy fader for en utlending!

– Da jeg var med i programmet tenkte jeg, fy fader for en utlending du er! sier Saima og ler.

Hun har sjarmert tv-seerne, og sier hun ble med på eventyret for å lære.

– Jeg ville opp på nivået til Waqas, det er han som liker dette. Guttene våre syntes jo ikke det var noe gøy å tape kamp etter kamp underveis. Og så på TV da! Det er ekstra stas at vi som underdogs vant, sier hun.

SVALBARD NESTE: Premien i «Familieekspedisjonen» er en tur til Svalbard. Rohail (f.v.), Waqas, Subhaan og Saima satser på å få det til neste vinter. Foto: NRK

Saima innrømmer at hun følte seg litt som «kongen på haugen» i vinnerøyeblikket, og at hun hadde hatt lyst til å komme med noen gloser, spesielt til familien Hasfjord-Lia, som hadde vunnet så mye underveis.

– Men vi hadde jo lært så mye av dem også, så det ville jeg ikke, sier hun.

I finalen fikk familien ekstrapoeng fra de to andre familiene for å være dem som hadde imponert og motivert mest.

Rørt av å se sønnene på TV

Familien sitter igjen med en enorm stolthet over å ha klart å gjennomføre alle turene.

– Jeg sa til guttene mine på finaledagen at i dag skal vi vinne, forteller Saima.

Waqas sier at han blir rørt når han ser hva Subhaan (12) og Rohail (10) sa da de ble intervjuet under opptakene. Dette er tv-bilder og ord foreldrene ikke har sett og hørt før episodene ble vist.

– Som far blir jeg utrolig stolt over hva guttene har sagt og fått til på turen. Utgangspunktet var at de ikke hadde gjort noe av dette før.

BRØDRENE: Rohail og Subhaan om opplevelser og vennskap. Du trenger javascript for å se video. BRØDRENE: Rohail og Subhaan om opplevelser og vennskap.

Vil ikke kurere utedo-fobien

Nå har familien Azeem planer om å være minst én uke i året på tur. I tillegg har kompisgjengen til Waqas bestilt ham som turguide til høsten.

For Saimas del er det bare én fobi hun ikke vil motta behandling for.

– Jeg fatter fremdeles ikke at vi har noe som heter utedo. Vannskrekken min jobber jeg med, men fobien mot utedo, den har jeg ikke tenkt å kurere, sier hun.