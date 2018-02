De tre familiene vi har møtt i «Familieekspedisjonen» på NRK har opplevd åtte turområder i praktfull, norsk natur. De har løst oppgaver og konkurrert mot hverandre, helt til det stod igjen én vinnerfamilie.

Opptakene til serien ble gjort i august 2017. Nå kan du planlegge din ferie:

1. Kano- og sykkeltur i Hallingdal

I løpet av tre dager padlet familiene kano, sov i telt og hengekøye og syklet i Hallingdals dype skoger. De lære å lage en bra leirplass, i et trolsk og vakkert landskap. De fikk testet sine grunnleggende turferdigheter. De satte opp telt for første gang, brukte primus for første gang, dro en tung kano gjennom bløt myr og testet fiskelykken.

Turen i Hallingdal startet med en tur opp på Nysetknippen i Ål. Vel nede fikk de utdelt kanoer ved Fetjo. Herfra la de ruten selv, men alle endte med hver sin leirplass rundt Helletjørni.

Så gikk turen videre på sykkel fra Buhovd til Gullhagastølen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

2. Rafting og topptur til Lauvdalsbrea

Andre tur ble høyere, og våtere. Familiene startet på Dagali, der alle lærte å bruke kart og kompass (Øv på dette hjemme!). De navigerte seg så fram til Numedalslågen. En ordentlig utfordring for dem med vannskrekk: Nå rafting!

Etter dagen på Dagali ble alle fraktet til Ålsfjella og overnattet i lavvo ved foten av Lauvdalsbrea.

Her startet turens første topptur. Rett nedenfor toppen av Lauvdalsbrea slo familiene opp leir og tilbrakte natten med utsikt over Hallingskarvet og Ålsfjella.

Dagen etter bød på nye utfordringer. Om veien opp var lang, ble ruten ned kortere: De rapelerte seg ned en bit av fjellsiden! Og gikk resten av veien ned.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

3. Med hest på Hardangervidda

På ekspedisjonens tredje tur fikk familiene med seg noen helt nye venner. De gikk på Hardangervidda med kløvhester, som bar bagasjen. Barna kunne sitte oppå, mens hestene måtte ledes trygt gjennom terrenget.

Turen startet med båt fra Halne (ved riksveg 7) over Halnefjorden. De gikk videre med hester til Heinseter fjellstue, hvor de fikk testet hyttelivet. Tilbake samme vei to dager senere.

Egentlig var målet Rauhelleren turisthytte, men etappen fra Heinseter til Rauhelleren ble droppet fordi Sander (17) ble skadd.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

4. Rotur og padling i Nærøyfjorden

Etter tre turer i skog og fjell var det på tide å komme seg til fjorden. Startstedet var Bakka utenfor Gudvangen innerst i Nærøyfjorden.

Denne fjorden er en av Norges smaleste og mest spektakulære fjorder. Familiene fikk ro i en gammel trebåt over fjorden. Så gikk de den gamle postveien til Styvi, langs de stupbratte fjellsidene der det stort sett er sauer og geiter som ferdes. De overnattet i telt ved Styvi gard.

De kjørte rib i stor fart ut og inn Aurlandsfjorden. Familiene gikk i land på kaien nedenfor Stigen gard. Derfra gikk de én kilometer, eller 300 høydemeter, rett opp til Øvste Stigen gard, der de overnattet.

Dagen etter gikk de ned igjen, og padlet i kajakk inn til idylliske Undredal.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

5. Juving og sykkeltur i Jostedalen

Det er mange måter å dra på tur på, i tur fem skulle deltagerne ikke gå fra sted til sted, men være på samme sted hele turen.

De bygget en stor leirplass i Leirdalen, ved foten av Jostedalsbreen. Her midt blant høye fjell og knall grønt brevann bodde i tre dager. De juvet i den iskalde elven.

Siste dagen syklet familiene fra Nørdstedalseter og ned hele Fortunsdalen i Breheimen. Helt innerst i Sognefjorden ligger «Norges lengste nedoverbakke». En 30 kilometer lang bakke som snirkler seg ned mellom fosser og fjell.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

6. Fiske og strandliv i Bremanger

«Familieekspedisjonen» gikk vestover til Bremanger helt vest i Sogn og Fjordane.

Utenfor Kalvåg gikk de ombord i en seilbåt som tok dem til Vetvika, kanskje en av de vakreste strendene i Norge? Her overnattet de i telt, helt isolert i to døgn, og hadde stranden for seg selv. De fanget og kokte krabber.

Familiene var på fisketur med fiskebåt og fikk storfangst.

Siste dagen dro de inne til Grotlesanden.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

7. Brevandring og tinderangling i Jotunheimen

Vest i Jotunheimen ligger de spektakulære turopplevelse i kø. Familiene fikk prøve noe som var nytt for dem alle: Å gå på bre.

Turen startet ved Fantesteinen ved fylkesvei 55. Herfra gikk de til fots til foten av Smørstabbreen.

Breen ligger midt i Jotunheimen med spisse topper og traverser rundt på alle kanter. I tillegg til å gå på breen, slo de leir der og tilbrakte natten på Smørstabbreen. De gikk en omvei for å isklatre før de slo leir.

På breen var det snø, is og kaldt, men også et helt spektakulært landskap ulikt noe annet: Knall blå is og snøkledde topper med grønt brevann som rant nedover fjellsidene.

Dagen etter prøvde noen seg på en tøff tindebestigning, opp på Skeia (2118 moh.), mens andre gikk av breen og satte opp leir nedenfor.

Siste dag gikk turen ned til Krossbu turiststasjon.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

8. Topptur til Galdhøpiggen

Dette er målet. Galdhøpiggen. Norges høyeste fjell, og en av de aller mest klassiske turene en kan gå. Familiene gikk fra Juvasshytta. Turen til brekanten tar omtrent en time. De krysset Styggbrean og kom seg helt til toppen av Norge, 2469 meter over havet. Samme tur ned. Tur-retur er etappen 15 kilometer.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Klikk på punktene i kartet for mer informasjon.

OBS! Deltakerne i NRK-serien har blitt fulgt av et sikkerhetsteam. Når du planlegger din tur kan det være lurt å be om råd hos lokale turistforeninger.

NRK TV: «Familieekspedisjonen» - alle episodene