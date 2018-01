– Hesten ville jo bestemme, og sto og stampet. Da var jeg uheldig og hadde foten under, beskriver Sander Matias Nilsen Flegstad.

Det er i femte episode av NRKs tur-serie Familieekspedisjonen Sander to ganger blir tråkket på av en hest. Legen som fulgte innspillingen vurderte situasjonen slik at han måtte avbryte innspillingen. 17-åringen måtte fraktes til røntgen på sykehus.

– Jeg ville fullføre. Men jeg fikk plutselig feber, var kvalm, foten ble blå og hovnet opp. Så det var nok en riktig avgjørelse å gi seg, sier han.

Sander ble fraktet til sykehuset på Voss der legen konstaterte brist i vristen. 17-åringen kunne ikke dra tilbake og fortsette innspillingen. En brist på vristen utvikler seg raskt til brudd, mente legen. Noe han også skulle få rett i.

Fra Hardangervidda til Ghana

– Det var trist, og det gikk nok ikke helt opp for meg at jeg ikke kunne fortsette før jeg satt på toget på vei hjem, forteller Sander.

KLAR FOR GHANA: – Det blir en opplevelse for livet, sier Sander Matias Nilsen Flegstad. 1. februar drar han alene til Ghana for å jobbe som frivillig på et barnehjem. Foto: NRK

Brist ble til brudd. Og da han skulle begynne igjen på toppidrettslinjen (amerikansk fotball) etter sommeren i fjor, viste det seg at han ikke tålte de store treningsmengdene. Foten ble verre og verre. Dermed var han tvunget til å avbryte skolegangen også. For et år.

– Det var veldig surt, men opplevelsen jeg fikk på Familieekspedisjonen kan jeg ikke angre på. Det var en utrolig opplevelse, sier han.

Nærmere jul begynte mamma, Benedikte Nilsen, å snakke varmt om en venninnes prosjekt i Ghana. Et barnehjemsprosjekt der forlatte barn får bo og vokse opp.

– Plutselig spurte mamma en dag om jeg hadde lyst til å reise. Da visste jeg lite om hva det var, men jeg sa ja, forteller Sander.

1. februar drar han alene til Ghana, og til prosjektet Caring Homes, som drives av Ragnhild Thorstensen. Også hun fra Arendal. Sander skal jobbe som frivillig i organisasjonen, og ta seg av åtte barn. Barna har en husmor hos seg, men Sander får i oppgave å leke med dem, hjelpe dem med lekser og lære dem engelsk.

– Det var veldig trist å ikke kunne fortsette på skolen, men dette blir en opplevelse for livet, tror han.

– Han kommer til å bli midtpunktet

Ragnhild Thorstensen startet Caring Homes for tre år siden, og har foreløpig fått bygd ett hus med plass til åtte barn. Hun er overveldet over Sander, som blir hennes første frivillige arbeider på barnehjemmet.

SKAL HIT: Ragnhild Thorstensen (i midten) driver Caring Homes i Ghana der Sander skal tilbringe de neste tre månedene. – Barna gleder seg utrolig mye til han kommer, forteller hun. Foto: PRIVAT

– Det er utrolig tøft gjort av en 17-åring å begi seg ut på noe så ukjent, og jeg er utrolig takknemlig for den tilliten Sander og familien hans har vist meg ved at jeg får lov å arrangere denne turen og oppholdet for ham, sier Thorstensen.

– Barna gleder seg utrolig mye til han kommer, og han kommer uten tvil til å være midtpunkt både i huset og på skolen. Jeg er sikker på at han kommer til å lære masse om det å hjelpe andre, og om seg selv, mener hun.