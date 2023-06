Thon Hotels snur – tillet heising av Pride-flagg

Tysdag blei det kjent at konsernleiinga i Thon Hotels hadde gitt tilsette beskjed om å ikkje heise regnbogeflagg i juni. Kjeda forklarte det med at dei ville vere nøytrale.

Fleire reagerte på avgjerda, mellom anna tillitsvalde i konsernet.

Morten Thorvaldsen er konserndirektør i Thon Hotels. Foto: Thon Hotels

Onsdag formiddag opplyser Thon Hotels i ei pressemelding om at dei snur.

– Mange har oppfatta avgjerda vår om ikkje å ha Pride-flagget på hotella våre som om at vi ikkje støttar Pride-markeringa. Det gjer vi absolutt, opplyser Morten Thorvaldsen, som er konserndirektør.

Glad kjeda snur

Silje Viken Skarlund er direktør ved Thon Hotel Ålesund. Ho er for tida på ferie og blei veldig overraska då vedtaket frå Thon-leiinga om å ikkje heise Pride-flagget først kom.

Hotelldirektør ved Thon Hotell i Ålesund, Silje Viken Skarlund, er glad for at leiinga har snudd. Foto: Privat

Skarlund seier at ho ikkje oppfatta intensjonen bak det første vedtaket som eit ønskje om å ekskludere nokon.

– Men eg er veldig glad for at dei såg at vedtaket blei oppfatta på ein annan måte enn eg trur dei tenkte.

Skarlund meiner det står respekt av det å innsjå at avgjerda ein har tatt ikkje var rett og deretter snu.

– Det er eg veldig stolt av.

Presiserer dei støttar Pride

Konserndirektør Morten Thorvaldsen seier at mangfald, inkludering og toleranse er sentrale verdiar i heile Olav Thon Gruppens forretningsstrategi.

Thon Hotel i Halden har onsdag formiddag også heist Pride-flagget.

– Vi har ein lang tradisjon for å jobbe for like moglegheiter og å markere Pride på hotella våre. Men når engasjerte medarbeidarar og vener oppfattar at vi tek avstand frå verdiane vi står for, har vi undervurdert krafta og signaleffekten av å ikkje heise Pride-flagget.

Thorvaldsen håper mange vil markerer Pride også i år.

– Det skal mange av våre tilsette gjere. Vi vil også vise vår støtte i sosiale medium og på hotella våre, seier Thorvaldsen.

Klar for Pride-feiring

Hotellet i Ålesund skal ha fleire Pride-arrangement i løpet av juni. Skarlund er personleg engasjert etter at dottera hennar stod fram som skeiv for nokre år sidan.

Hos Thon Hotel i Ålesund vaier Pride-flagget etter at konserleiinga snudde i saka. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Ville du heist Pride-flagget på hotellet sjølv om konserleiinga ikkje hadde snudd?

– Det slepp eg heldigvis å ta stilling til no. Vi berre gler oss til å feire Pride med gjestar og tilsette, avsluttar Skarlund.