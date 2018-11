Opnar Trollstigen for trafikk

Fylkesveg 63 Trollstigen blir open for trafikk frå klokka 11.00. Vegen er eigentleg vinterstengt, men det fine vêret gjer at Statens vegvesen har ombestemt seg. I alle fall inntil det blir dårleg vêr. Vegen blei vinterstengd 26. oktober. Også fylkesveg 63 Geiranger-Langvatn blei opna for nokre dagar sidan. Bildet fra Trollstigen er tatt torsdag denne uka.