I ei pressemelding skriv konstituert konsernsjef og finansdirektør Fredrik Ødegård Nilsen at konsernet må tilpasse produksjonen for å redusere kostnader og betre lønsemda.

Produksjonen i Noreg må ned med inntil 150 årsverk. Dette kjem i tillegg kuttet på

80 årsverk som blei gjennomført frå september i fjor.

Konstituert konsernsjef og finansdirektør Fredrik Ødegård Nilsen Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

I tillegg blir støttefunksjonar og hovudkontoret redusert med opptil 40 årsverk.

Ekornes har hovudkontor i Sykkylven på Sunnmøre. Det var E24 som først omtalte nedbemanninga.

– Blir krevjande

Ordførar i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug (Sp) seier til NRK at situasjonen blir krevjande. Dette er ikkje første gangen den siste tida at hjørnesteinsbedrifta i kommunen må seie opp tilsette.

– Det er klart at her er det mange som blir råka av situasjonen og nedbemanninga som no er varsla. Klart det er krevjande for Sykkylven at vi er så mange blir utsett for dette her.

BLIR KREVJANDE: Ordførar Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven (Sp) legg ikkje skjul på at situasjonen blir krevjande Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Drotninghaug seier han var budd på at det kunne kome ein situasjon som dette.

– Eg har fått signal om at det har vore ei krevjande tid for møbelbedriftene generelt i området her. At Ekornes har hatt det tøft det visste vi og var budde på at det kunne kome oppseiingar.

Kuttar også i utlandet

Ekornes har åtte fabrikkar rundt om i verda. Fem i Noreg, ein i USA, ein i Thailand og ein i Litauen.

I Asia vil Ekornes samle produksjonen i Thailand og avvikle aktivitetane i Vietnam. I tillegg vil produksjonskapasiteten blir redusert gjennom nedbemanningar av til saman rundt 700 årsverk.

I pressemeldinga frå selskapet viser Ekornes til at etterspurnaden auka under pandemien frå 2020 og inn i 2022. No er den på veg tilbake til nivået før pandemien.

Kombinert med ein generell nedgang i den globale økonomien slår dette negativt ut for møbelprodusenten.