Klar for Wolfsburg

Anders Rønne Børset er klar for den tyske storklubben Wolfsburg. 17-åringen forlater Molde etter to og et halvt år.

Overgangen bekrefter Molde-direktør Øystein Neerland til Romsdals Budstikke.

17-åringen skal ha skrevet under en toårskontrakt med sin nye klubb.