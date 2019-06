Kan bli OL-keeper

Dersom Norge kvalifiserer seg til OL neste år blir det utan Ingrid Hjelmseth (39) i mål. Den rutinerte keeperen er ifølgje NTB klar på at ho ikkje er med til Tokyo i 2020 – dersom Norge skulle kvalifisere seg gjennom å bli eitt av dei tre beste europeiske laga i VM som går no. Når Hjelmseth gir seg blir etter alt å døme Cecilie Fiskerstrand (biletet) frå Sula keeper for Norge. Ho er reserve under VM i Frankrike.