Først ute er Ormen Lange-feltet, som er det nest største gassfeltet på norsk sokkel.

I dag er to tredeler av gassen fra dette feltet tatt opp og sendt videre til Storbritannia etter å ha vært gjennom gassanlegget Nyhamna på Aukra.

Med gass fra både Ormen Lange- og Aasta Hanssten-feltet har gassrøret fra Nyhamna bidratt med minst 20 prosent av Storbritannias gassforbruk, men siste rest av gassen fra Ormen Lange har vært en utfordring å få opp. Nå kan derimot norske ingeniører ha funnet løsningen.

I stedet for en plattform, skal enorme kompressorer på 900 meters dyp styres 120 kilometer fra land for å få opp restgassen.

– Hele olje- og gassindustrien holder pusten og ser til Norge nå, sier prosjektleder for Ormen Lange, Richard Crichton.

To gedigne kompressorstasjoner bygges nå på Onesubseas anlegg på Horsøy utenfor Bergen. Kompressorstasjone skal erstatte plattformer og plasseres på 900 meter dyp. Foto: Roar Strøm

Fra plattform til undervannsteknologi

På Horsøy utenfor Bergen bygger nå Shell og Onesubsea to gedigne stasjoner med kompressorer, som skal gi mer trykk for å få opp gassen som ligger igjen.

Ti prosent av restgassen de kan hente opp har en verdi på omtrent 80 milliarder kroner.

Crichton har stor tro på at de skal lykkes med det som ifølge ham var umulig for ti år siden.

– Olje- og gassindustrien venter på at vi skal levere dette. Det kan gi dem nye muligheter for lignende prosjekt, der de kan hente ut mer gass til store verdier som ellers ville blitt liggende.

En plansje av Ormen Lange-feltet som ligger 120 kilometer ute i Norskehavet. Nå skal Shell hente ut ca ti prosent mer gass til en verdi på ca 80 milliarder kroner ved hjelp av nyutviklet norsk teknologi. Foto: Shell

Verdens lengste skøyteledning under vann

Prosjektet har en kostnad på rundt 12 milliarder kroner. Aker Solutions er i gang med å bygge anlegget som skal styre kompressorene fra land. Allerede neste år skipes deler av utstyret nordover mot romsdalskysten og skal kobles til landanlegget på Aukra.

80 prosent av teknologien og utstyret er utviklet og produsert i Norge.

– Det vi har fått til her er ganske enestående i verdenssammenheng. Vi vet at industrien ser etter nye muligheter for å få mest mulig ut av eksisterende gassfelt uten å måtte bygge nye plattformer eller installasjoner, sier direktør Clare McIntyre i Shell.

Hun tror Ormen Lange-feltet nå kommer til å levere gass i flere tiår fremover.

Regjeringen følger med

Norge er i dag Europas mektigste gassnasjon og Europa har stort behov for gass. Olje og energiminister Terje Aasland har allerede vært på Horsøy og sett på arbeidet som gjøres der.

Olje og energiminister Terje Aasland. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet sier til NRK at de heier på nye teknologier, som øker verdiskapingen, trygger arbeidsplasser og bidrar til lavere utslipp.

– At norsk leverandørindustri står i spissen for utvikling av ny teknologi er oppløftende. Det viser hva slags kompetanse vi har. Vi vet det vil være behov for gass lenge. Det behovet skal Norge være med på å dekke med gass produsert med lave utslipp.

Hvis selskapene lykkes med å erstatte plattform med undervannsutstyr, ligger det store muligheter for andre gamle gassfelt på sokkelen. Fra venstre Gunnar Gamlem, Onesubsea, Andrea Sætre, Clare McIntyre og Andrew Stroud fra Shell. Foto: Roar Strøm

Nå pågår det en omfattende testing av utstyret på Horsøy. Skotten Andrew Stroud i Shell har ansvaret for undervannsteknologien, og sier at kompressorene etter planen skal være i drift i 2025.

– Det spesielle her er at det er så langt fra land. Når vi tester, reduserer vi riskioen og til slutt føler vi oss sikre på at det skal fungere. Vi kan ikke risikere en oppstart der vi måbruke flere hundre tusen på å rette opp feil på store havdyp.