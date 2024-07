Ankar Øvrelid-saka

Eit samrøystes formannskap i Ulstein kommune vil anke saka om Øvrelid-syskena.

Søskena blei utsette for grov fysisk og psykisk vald av far sin då dei var små, og skuldar heimkommunen der dei budde for å ikkje ha gripe inn.

Frostating lagmannsrett dømde nyleg kommunen til å betale dei tre eldste i syskenflokken på fem totalt 6,6 millionar.

Kommunen vil no anke saka til Høgsterett.