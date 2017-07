– En turistskatt må gi et bedre tilbud

Flere partier på Stortinget tar til orde for å innføre en egen turistskatt for å løse utfordringene med økt turisme.

IKKE AVVISENDE: Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) avviser ikke turistskatt for å gi et bedre tilbud til de reisende. Foto: arkiv / NRK

– Stranda kommune har ikke mulighet til å imøtekomme behovet for tilrettelagte tjenester til den stadig økende turiststrømmen til Geiranger, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp).

Reiselivsnæringa har selv tatt til orde for en turistskatt, legger han til.

Skatt kan hindre do-kaos

NRK har tidligere fortalt om stengte toalett og folk som pisser på private eiendommer når det ikke er penger til å holde disse åpne.

– Om det blir innført en egen turistskatt må det være en klar forutsetning at pengene blir brukt til å legge forholdene til rette for turistene, den må være målrettet, sier Tryggestad.

Frykter ikke turistflukt

TRENGER TILRETTELEGGING: Geiranger er et av Norges mest populære turistmål. Ordfører i kommunen er ikke avvisende til en egen turistskatt for å gi et godt nok tilbud. Foto: Nils Atle Sundnes

Turistbygda Geiranger kan på en enkelt dag ha opptil 15 000 besøkende. Til vanlig bor det 220 fastboende i bygda,

– Jeg tror ikke en skatt gjør at folk velger bort Geiranger. Vi opplever vi en økning i antall turister år for år, og det er viktig at vi da kan ha et tilbud og en tilrettelegging for den stadig økende turiststrømmen, sier Tryggestad.