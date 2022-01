På lørdag er det duket for nok tredje delfinale i Melodi Grand Prix 2022. Fire artister skal kjempe seg gjennom det trange nåløyet for å bli med i den store finalen. Vi var litt nysgjerrige på hvem de var, og har stilt dem «fem kjappe spørsmål».

Sturla

Sturla Fargerli Larsen er en 27 år gammel artist fra Trøndelag, som i ti år har gitt ut poplåter på trøndersk. Reisen startet under kulturkveldene på ungdomsskolen i Orkdal kulturhus til flere utsolgte hus i Norge de siste årene.

Sturla Fargerli Larsen er en 27 år gammel artist fra Trøndelag, som i ti år har gitt ut poplåter på trøndersk. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Spill av lyd Hør låten til Sturla, «Skår i hjertet»

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Knallhard trønder, men med et mykt ytre og indre.

Hva er din største drøm utenfor det å være med på MGP?

På fast basis spille konserter for 100–200 mennesker rundt om i Norge, og bo halve året i Syden. Er det harry å si? For jeg mener det virkelig.

Hva er ditt beste MGP-minne? EUUUUUPHORIAA!!! For en låt og for en rå mystikk. Herlighet, jeg får frysninger når jeg tenker på det!

Har du hatt et MGP-crush?

Anita Skorgan, selvfølgelig. Og hadde jeg kunne valgt en mann å være i sin «prime time», hadde det så klart vært Jahn Teigen.

Har du noen røverhistorier?

Jeg er veldig snill helt til det noen ganger går virkelig galt. Og når det virkelig går galt, egner det seg på ingen måte på NRK.

Mari

Mari Eriksen Bølla (17) fikk sin første introduksjon til artistlivet da hun som 10-åring kom på 3. plass i den eneste sesongen av Idol Junior på TV 2. Etter dette fikk hun mulighet til å stå på små og store scener, alene og sammen med andre artister.

Mari Bølla innrømmer at hun har vært veldig forelsket i Alexander Rybak. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Spill av lyd Hør låten til Mari Bølla, «Your Loss»

Hva er ditt forhold til MGP?

MGP har alltid vært en stor drøm for meg, og jeg har alltid hatt lyst til å være med i MGP, men trodde ikke jeg skulle bli med som så ung.

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Jeg er en målrettet og bestemt jente som vet hva jeg vil. Jeg elsker å skrive og å opptre med låter som kan bety noe for meg selv og andre.

Har du opplevd noe sykt?

Denne er kanskje litt teit, men å vinne idol som verdens yngste var virkelig «a dream come true»!

Har du hatt et MGP-crush? I 2009 var jeg bare 5 år, men jeg husker at jeg var ganske forelsket i Alexander Rybak.

Har du noen røverhistorier? Da jeg var 4 år så bestemte bestevenninna mi og jeg meg for å rømme fra barnehagen for å klappe på noen hester som var et par hundre meter unna.

Mari Bølla er årets yngste deltaker. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Oda

Oda Gondrosen er en 25 år gammel artist og låtskriver fra Gressvik utenfor Fredrikstad. Som 16-åring meldte hun seg på Idol, etterfulgt av The Voice i 2015, men hun følte seg for ung og synes det var vanskelig å komme noen vei med musikken etter dette.

Oda Gondrosen er en 25 år gammel artist og låtskriver fra Gressvik utenfor Fredrikstad. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Spill av lyd Hør låten til Oda, «Hammer of Thor»

Hva er ditt forhold til MGP?

Jeg elsker MGP. Jeg har alltid sett på programmet og vært veldig ivrig. Helt siden jeg var liten har drømmen min vært å få stå på den scenen og endelig går drømmen i oppfyllelse.

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Jeg vil vel si at jeg er en vennlig og rettferdig person. Jeg er også veldig målrettet og jobber hardt for å oppnå det jeg ønsker og gir alt jeg kan i alle situasjoner.

Har du opplevd noe sykt?

Et vendepunkt i livet mitt var da jeg jobbet som sykepleier på en kreftavdeling. Det å se så mye sykdom og lidelse fikk meg til å sette mer pris på livet og ta sjanser mens jeg enda har mulighet. Jeg sa opp jobben som sykepleier for å følge musikkdrømmen min.

Hva er ditt beste MGP-minne?

Jeg husker spesielt det året da Maria Haukås Mittet vant med «Hold On Be Strong». Jeg var blodfan og husker at jeg hadde så lyst å bli som henne.

Har du hatt et MGP-crush?

Alexander Rybak er jo en storsjarmør og sjarmerte vel de fleste i senk når han tok seieren i 2009.

Vilde

Vilde Johannessen er en 26 år gammel artist og låtskriver fra sommerøya Tjøme i Vestfold. Etter å ha fullført en bachelorgrad i musikk ved den anerkjente musikkskolen LIPA i England, flyttet hun til Oslo i 2018 for å satse på artistkarrieren.

Vilde Johannessen har alltid drømt om å kunne stå på MGP-scenen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Spill av lyd Hør låten til Vilde, «Hammer of Thor»

Hva er ditt forhold til MGP?

Jeg har sett på MGP siden jeg var barn og drømte alltid om å kunne stå på den scenen.

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

Omsorgsfull, sta, hardtarbeidende, ambisiøs, følsom, og kreativ.

Har du opplevd noe sykt?

Fikk kyss på kinnet av selveste Paul McCartney. Foto: Privat

Det var jo veldig stas å få kyss på kinnet av selveste Paul McCartney på scenen foran 2000 mennesker på graduation i England.

Hva er ditt beste MGP-minne?

Et minne som har satt seg, er da jeg som barn fikk sitte på fanget til Jahn Teigen på scenen og synge «Kjærlighet er mer enn forelskelse» sammen med han for et stort publikum.

Har du hatt et MGP-crush?

Som sikkert mange andre, var jeg litt småforelsket i Alexander Rybak i 2009 (og en del år etterpå, hehe)

Har du noen røverhistorier?

Driver ikke med røveri, jeg er en snill jente.

Hvorfor fortjener du å gå videre?

Jeg har stor tro på at både låten og sceneshowet kan gjøre det bra i Eurovision! I tillegg er jeg en sulten og hardtarbeidende artist, så hvis det norske folk liker det de ser og hører på Lørdag, er jeg 100 % klar for å reise til Italia og representere Norge i ESC 2022!

Subwoolfer er i karantene

Bandet NorthKid skal også stå på scenen på lørdag. De er forhåndskvalifiserte og erstatter Subwoolfer som har havnet i karantene.

– På vår oppdagelsesferd rundt på jorden møtte vi et vesen som heter omikron! sier den koronasmittede duoen Subwoolfer, skrev de til NRK tidligere denne uken.

De mystiske vesenene blir derfor ikke å se på MGP-scene førstkommende lørdag.

NorthKid skal stå på scenen på lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hva er ditt forhold til MGP?

Vi har fulgt med på det fra vi var barn og har alltid hatt lyst å være med. Nå passet det endelig.

Hvordan ville dere beskrive dere?

En helt normal-unormal kompisgjeng fra Nord-Norge.

Har dere opplevd noe sykt?

Øøøøø, vi har opplevd mye gøy sammen, men i år fridde faktisk noen på scenen mens vi spilte.

Har dere noen store drømmer?

Bilal vil fiske masse store fisker og Helge vil surfe store bølger, utover det er det ganske få drømmer, haha.

Har dere hatt et MGP-crush?

Helge hadde super crush på Agnete Saba på MGP jr.