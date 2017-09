Ny påmeldingsrekord i MGP

I natt gikk fristen for å melde seg på til Melodi Grand Prix 2018 ut. En foreløpig opptelling viser at det for tredje året på rad har blitt satt ny påmeldingsrekord.

Nærmere 1200 låter ble sendt inn til neste års MGP, og blant disse plukkes noen av de ti låtene og artistene som skal skinne på scenen i Oslo Spektrum i mars ut.

I tillegg til de innsendte bidragene jobber MGP-sjef Stig Karlsen oppsøkende mot musikkbransjen, låtskrivere og artister, for å motivere de til å levere materiale til MGP.

MGP-SJEF: Stig Karlsen

Karlsen som både er produsent og musikkansvarlig for MGP sier de nå har et luksusproblem.

– Det er veldig mange dyktige folk som har engasjert seg i neste års MGP. Det kommer til å gjøre vondt å kun plukke ut ti låter og artister som skal kjempe om å representere Norge under Eurovision Song Contest i Lisboa, sier han.

MGP er Norges største musikkshow med ca. 1,3 millioner seere hvert år. Vinneren av den norske finalen går videre til Eurovision Song Contest, som er verdens største musikkonkurranse, og som følges av rundt 200 millioner mennesker.

I år var det JOWST og Aleksander Walmann som vant MGP, og fikk æren av å representere Norge i Eurovision i Kiev, Ukraina. Med låten «Grab The Moment» kom de på en tiendeplass i finalen.

