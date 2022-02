Du husker garantert låtene «Grace Kelly» og «Relax, Take It Easy» som toppet hitlistene verden over i 2007. Nå er det avslørt at artisten bak hitene skal lede Eurovision Song Contest 2022, nemlig Michael Holbrook Penniman, bedre kjent som Mika.

Tre erfarne profiler skal lede den internasjonale Eurovision-festen, i Torino i mai. Sammen med Mika får vi se den italienske popsangeren Laura Pausini, som blant annet er kjent for låten «Dare To Live» med Andrea Bocelli, og TV-personligheten Alessandro Cattelan, som har ledet X-factor i Italia.

– For en trio! Dette er meget talentfulle og profesjonelle folk, med en god del karisma. Jeg håper vi får se dem gjøre mer enn bare snakke når de skal lede direktesendingene i Torino, sier Eurovision-ekspert i ESCNorge, Mandy Pettersen.

Ekspert og stor fan, Mandy Pettersen i ESCNorge er veldig fornøyd med årets programledere. Foto: Privat

Hun sier det er utrolig viktig å velge riktige programledere.

– De må utfyller hverandre på en god måte og behersker engelsk. Det er ikke noe verre enn å se en tre til fire timer lang sending med programledere man ikke forstår noen ting av!

Stor ære

Mika legger ikke skjul på at han er glad for å ha kapra den ærefulle jobben.

– Jeg har sett på Eurovision siden jeg var et lite barn. Hele familien pleide å samles til den store finalen. Det er en ære å kunne lede disse fantastiske kveldene, sier sangeren i et intervju på Eurovision Song Contest sin hjemmeside.

Artisten forteller videre at han nesten ikke kan tro det er sant at han har fått dette oppdraget.

Mika skal lede Eurovision 2022. Foto: STEFFI LOOS / AFP

Ikke første gang med kjente ansikter

Det hender at programleder-valget skaper noen overskrifter rundt om i Europa. I fjor var Youtuber og sminkeguruen, Nikkietutorials en av fire programledere, og ble dermed den første transpersonen til å lede musikkonkurransen i Eurovisions over 60 år lange historie.

Morten Harket og Ingvild Bryn i 1996.

Da sirkuset tok turen til Oslo, og Norge skulle arrangerte showet i 1996, fikk artist Morten Harket og NRK-profil Ingvild Bryn lede den store festen. I 2010 var Erik Solbakken, Haddy N'jie og Nadia Hasnaoui programlederne i Telenor Arena, og i 1986 var det Åse Kleveland som loset publikum igjennom sendingen.

Det er ikke bare kjente programledere som skaper overskrifter rundt om i Europa. Tidligere har stjerner som Justin Timberlake og Madonna stått for pauseunderholdningen.

Eurovision Song Contest går av stabelen tirsdag 10. mai. Da skal blant andre Norge, Danmark og Island ut i ilden i den første semifinalen direkte fra Torino, Italia. Etterfulgt av andre semifinale torsdag 12. mai, og den store finalen lørdag 14. mai.

Hvem Norge sender til Torino får vi svar på lørdag 19. februar. Da er det duket for finale i Melodi Grand Prix 2022, og vinneren skal kåres.