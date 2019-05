Før KEiiNO inntar scenen i andre semifinale på torsdag, er det 17 håpefulle land som i kveld skal i ilden for å kvalifiseres til Eurovision Song Contest-finalen førstkommende lørdag.

Vertskapslandet Israel er naturligvis allerede kvalifisert, sammen med «the usual suspects», Storbritannia, Italia, Frankrike, Spania og Tyskland.

1. Tamta - Replay

Kypros

Fjorårets suksessoppskrift fra Kypros blir fulgt slavisk i Tamtas «Replay». Overbrukte latinorytmer føles litt fattig og i seineste laget denne gangen. Likevel kunne Tamta lånt noe av «Fuego» sitt energiske fyrverkeri, for her blir jeg mer bergtatt av badedrakten fylt med nips. Blir denne låta spilt på replay? Tvilsomt.

Terningkast 3

Kypros: Tamta – «Replay» Du trenger javascript for å se video.

2. D Mol - Heaven

Montenegro

Er D Mol plassert i feil tiår? Dette minner mer om en introlåt for Home & Away tidlig 90-tall. Vi har sett alt dette før, og nå kan vi si oss ferdig med Glee-harmoniene i helhvite antrekk. Montenegro har kun klart å nå finalen to ganger siden debuten i 2007, og noe sier meg at det skal mye til for å nå helt opp dette året også.

Terningkast 1

Montenegro: D-moll- "Heaven" Du trenger javascript for å se video.

3. Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away

Finland

90-tallet kaller nok en gang! Det må være en ærlig sak å forvente noe som kan minne litt om en banger, når selveste Darude står bak spakene. «Sandstorm»-geniet serverer heller en flat EDM-låt med breibeinte Sebastian Rejman, som går rett i glemmeboka, skuffende nok.

Terningkast 3

Finland: Darude & Sebastian Rejman – «Look Away» Du trenger javascript for å se video.

4. Tulia - Pali się

Polen

De russiske bestemødrene fra 2012 er tilbake i en yngre - og polsk drakt. Selve fremførelsen blir veldig stillestående, men låta fester seg underlig nok på hjernen. Dette kan faktisk være rart nok til å gå videre.

Terningkast 4

Polen: Tulia - Fire of Love (Pali się) Du trenger javascript for å se video.

5. Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi

Slovenia

Intim og lavmælt bidrag fra Slovenia. Akkurat de intime sakene fungerer ikke helt for Eurovision. Det savnes noe sterkt visuelt for å løfte dette, men dessverre får vi ikke så mye mer enn en ASMR-time med Kraljs myke vokal.

Terningkast 3

Slovenia: Sala Kralj & Gasper Zantl – «Sebi» Du trenger javascript for å se video.

6. Lake Malawi - Friend of a Friend

Tsjekkia

Denne repetitive søtsaken etterlater hele Europa (og Australia) nynnende på Lake Malawis uskyldige indiepop. Bidraget følger fotsporene til svenske Benjamin Ingrossos «Dance You Off», men mangler litt snert og dybde for å nå helt opp.

Terningkast 4

Tsjekkia: Lake Malawi - Friend Of A Friend Du trenger javascript for å se video.

7. Joci Pápai - Az én apám

Ungarn

Enhver Eurovision trenger en håndfull av de inderlige balladene som nedprioriterer show og moro, og setter vokalen i fokus. Pápai vrenger sjela si, men låta har ikke nok knagger til å huskes etter Joci har gått barfot av scenen.

Terningkast 3

Ungarn: Pápai Joci – Az Én Apám Du trenger javascript for å se video.

8. Zena - Like it

Hviterussland

Generisk radiovennlig låt? Absolutt. ESC-materiale? Vel. Rybaks hjemland satser stort på popkometen, men Zena mangler karisma og formidlingsevne. Det blir innmari statisk, med lette løsninger uten noe særlig å skrive hjem om.

Terningkast 2

Hviterussland: ZENA - Like It Du trenger javascript for å se video.

9. Nevena Božović - Kruna

Serbia

Inderlig og patos-basert ballade fra Serbia, selvfølgelig. Nevena utfordrer stemmebåndene, men denne kraftige låta blir alt for intetsigende, treig og svulstig.

Terningkast 2

Serbia: Nevena Bozovic – «Kruna» Du trenger javascript for å se video.

10. Eliot - Wake Up

Belgia

Spenningen i låta bygges kjapt opp med pulserende rytmer, og unngår de teatralske virkemidlene de typiske ESC-låtene inneholder. Den har nok ikke krafta til å dra den gjengse ESC-lytter helt inn, men dette var faktisk ikke så aller verst.

Terningkast 4

Belgia: Eliot - "Wake Up" Du trenger javascript for å se video.

11. Oto Nemsadze - Keep on Going

Georgia

Hjelpes. Sint mann som brauter inn i evigheten uten at det tar slutt. Mye lidenskap, det skal han ha, men dette blir bare alt for mye vræling uten substans.

Terningkast 1

Georgia: Oto Nemsadze – «Keep On Going» Du trenger javascript for å se video.

12. Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Australia

Utropstegn utropstegn utropstegn. Ut i fra prøvene visste vi at det kom til å bli litt dingling på scenen, men dette tar det visuelle i ESC til helt nye nivåer. Helt siden Australias debut i Euro-sirkuset har det manglet en x-faktor, og Miller-Heidke ga oss akkurat dét, servert på sølvfat. Hun smyger seg innom både opera og house, som kulminerer i noe ekstatisk med mye dingling på stang i monitor. Det er dette som er Eurovision!

Terningkast 6

Australia: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Du trenger javascript for å se video.

13. Hatari - Hatrið Mun Sigra

Island

Lakk og lær på scenen er blitt en schlager i kveld. Hatari betegner seg selv som et antikapitalistisk BDSM-band, og her ble vi jaggu pint hardt med pisken. Dette er nok ikke en god og deilig musikalsk kopp te for meg, men det er et eller annet som gjør at jeg krysser fingrene for at de kommer videre til finalen på lørdag. Det er jo show?

Terningkast 4

Island: Hatari – «Hatrið mun sigra» Du trenger javascript for å se video.

14. Victor Crone - Storm

Estland

Med assistanse fra Sverige, leverer singer-songwriter Victor Crone en slags surtonet ode til Avicii. Sommerlig gitar til å begynne med, EDM-fest til slutt. Et lite innovativt bidrag, som - ja, forsvinner i denne stormen av bidrag.

Terningkast 2

Estland: Victor Crone - "Storm" Du trenger javascript for å se video.

15. Conan Osíris - Telemóveis

Portugal

Med hint av dancehall og portugisisk tradisjonsmusikk står Osíris bidrag som det mest karakteristiske, men er det godt nok? Det gis pluss for særegenhet, men kan det være mulig at det blir for sært for ESC?

Terningkast 3

Portugal: Conan Osíris – «Telemóveis» Du trenger javascript for å se video.

16. Katerine Duska - Better Love

Hellas

Og prisen for kveldens vakreste sceneshow går til ingen ringere enn Katerine Duska. Radiovennlig låt med både Adele og Amy Winehouse-assosiasjoner driver Hellas trygt i havn. Det mangler dog litt snert, som Hellas har vært flinke på tidligere, men i år har de åpenbart endret strategi, muligens til det bedre.

Terningkast 4

Hellas: Katerine Duska – «Better Love» Du trenger javascript for å se video.

17. Serhat - Say Na Na Na

San Marino

Veldig god stemning, og en fisefin avslutning på kvelden! Komposisjonsmessig er nok dette ganske streit, men bidraget vinner mest på Serhats karisma, samt låtas lett og ledige publikumsfrieri.

Terningkast 3