Desse grønsakene er dei sunnaste

Dei fem sunnaste grønsakene frå daglegvarebutikken vart plukka ut av Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, grønsaksforskar Anne-Berit Wold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og ernæringsbiolog Lise von Krogh i Bramat.no.

Alle er samde om at det er vanskeleg å plukke ut et avgrensa tal grønsaker, og at det sunnaste er å ete variert og fargerikt.

Grønsakene som er plukka ut er lett tilgjengelege og skil seg ut ved at de er ekstra næringsrike og har dokumenterte helsefremmede eigenskapar.