Superstjerna som forsvant

Kinosalen fylles av applaus. Filmen «The Whale» har akkurat blitt vist på Filmfestivalen i Venezia, og nå mottar regissør og skuespillere sin hyllest. Men da hovedrolleinnehaver Brendan Fraser reiser seg, litt motvillig, skjer det noe. Jubelen går i taket. «Bravo!»

Hovedpersonen nikker og fikler med dressjakka. Han ser litt brydd ut. Gråter han? spør publikum seg. Det er ti år siden Fraser sist hadde hovedrollen i en film, og enda lenger siden han var en stjerne alle kjente til.

Noen uker seinere skjer det samme igjen på en annen filmfestival, og så igjen. Hyllesten som starta i september i Venezia gjentas utover høsten. Frasers skuespillerprestasjon beskrives som fenomenal, og det snakkes om tidenes comeback.

I november blir han nominert til en Golden Globe-pris. Så skjer det noe uventa. Det er uaktuelt å delta på Golden Globe, sier han til media. Motstanden handler om den samme hemmeligheten Brendan Fraser bar på i mange år, og som er noe av forklaringa på hvorfor Brendan Fraser (54) forsvant fra øverste hylle i Hollywood.

En himbo blir født

Brendan Frasers første del av livet var litt overalt. Sammen med sine kanadiske foreldre og tre brødre flytta de mye rundt i USA og Europa. All flyttinga gjorde at han ble flink til å tilpasse seg, spille roller. I London oppdaga han teateret, og en gnist var tent.

Han skulle egentlig studere til master i teater, men en tur innom Hollywood ble til et permanent opphold. Etter noen småroller fikk han som 23-åring hovedrollen i filmen «School Ties» (1992). Navnet og ansiktet hans sto foran framtidige stjerner som Chris O’Donnell, Matt Damon og Ben Affleck.

Foto: Paramount pictures

Fraser var høy, mørk og hadde kraftige kjevebein. Han hadde filmstjerne-looken, og ble kalt himbo, en mannlig versjon av bimbo, etter at han spilte flere lettkledde og lett naive rollefigurer. Fraser hadde også en framtoning og tilstedeværelse på skjermen som en gang ble sammenligna med Marilyn Monroe.

Som den muskuløse «George of the Jungle» (1997) opplevde han sin første store suksess, og Fraser var nå blitt en fyr mange la merke til. Men det var hans neste rolle som gjorde ham til en stjerne.

Foto: WALT DISNEY PICTURES/MOVIESTORE/REX/SHUTTERSTOCK

I 1999 kom den actionfylte eventyrkomedien «The Mummy» der Fraser spilte eventyrer og tidligere leiesoldat Rick O'Connell. Filmen fikk lunken mottakelse hos kritikerne, og filmselskapet frykta konkurransen fra både Star Wars og James Bond, men den ble en suksess, og spilte inn over 400 millioner dollar.

Foto: UNIVERSAL PICTURES / ZUMA PRESS

– På starten av årtusenet var han et virkelig hett navn, sier Filmpolitiets Birger Vestmo.

Oppfølgere var populære også den gang, og Hollywood spant videre på «The Mummy»-suksessen. Det skulle koste Fraser mye.

Fra øverste hylle til «Elling»

Fraser var kjent som en skuespiller som ofte ga det lille ekstra for at en scene skulle «se kul ut». I den første Mummy-filmen gikk det nesten galt. Rollefiguren hans skulle henrettes ved henging, men den dramatiske scenen gikk ikke helt som planlagt. Kort fortalt stramma tauet seg såpass rundt Frasers hals at han svimte av.

De andre Mummy-filmene var også fylt av action og krevde sitt, men etter den tredje utgaven i 2008 hadde kroppen fått nok. Det ble omfattende operasjoner i rygg, kne og stemmebånd, og Fraser gikk inn og ut av sjukehus i sju år.

Mummy-toget fortsatte uten ham. Han kunne ikke lenger være den tøffe helten som gjorde sine egne stunts. Men det var mer enn bare kroppen som var problemet. En vond skilsmisse ga psyken en knekk. Det fantes også en annen grunn til at Fraser forsvant fra rampelyset, men den ble først avslørt mange år seinere.

Han gjorde fortsatt roller, men han var ikke lenger på Hollywoods øverste hylle. Navnet og ansiktet hans på plakaten var ikke lenger et suksesskriterium. I 2010 spilte han i en amerikansk teaterversjon av Ingvar Ambjørnsens «Elling». Men etter kun én uke ble stykket tatt av plakaten på Broadway på grunn av dårlig billettsalg.

Foto: Ethel Barrymore Theatre

I årene etter dukka han stort sett opp i diverse produksjoner som de færreste husker navnet på, eller fikk med seg at Fraser var med i.

En 15 år gammel hemmelighet

I 2018 ble Fraser intervjua i forbindelse med en ny TV-serie. Han hadde imidlertid mer på hjertet. Dette var få måneder etter at #metoo hadde eksplodert, og en rekke kvinnelige skuespillere hadde stått fram med historier om seksuelle overgrep. Nå var Fraser klar for å fortelle sin egen historie.

Under et arrangement i 2003 skulle et høytstående mannlig medlem av Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de som står bak Golden Globe-utdelinga, ha befølt Fraser på en svært uanstendig måte. Fraser reagerte med panikk og frykt. Han vurderte å stå fram med historien den gang, men turte ikke. Han var redd for konsekvensene det kunne få for karrieren.

Ifølge Fraser ba hans representanter om en skriftlig beklagelse. Mannen skal deretter ha sendt et brev til Fraser, men det inneholdt ingen innrømmelser.

Ifølge Fraser skal han sjelden ha blitt invitert til Golden Globe etter dette.

– Hvis dette foregikk slik han beskriver det, så viser historien hans komplikasjonen ved det å være mann og oppleve dette, sier NRKs kulturkommentator Inger-Merete Hobbelstad.

I 2003 var han en «leading man», noe som var veldig sterkt assosiert med å være heterofilt attråverdig, forklarer Hobbelstad.

– Verden har kommet lenger, men på den tiden, og med den posisjonen, skulle man liksom være mannemannen. Enhver assosiasjon med homofile tilnærmelser, selv om de var høyst uønsket, ville vært vanskelig for en skuespiller i den posisjonen å ta opp.

I intervjuet fra 2018 fortalte han at det fremdeles prega ham, 15 år etter, og at hendelsen hadde vært medvirkende til at han forsvant fra rampelyset.

– Er jeg fremdeles redd? Absolutt. Føles det som at jeg må si fra? Absolutt. Har jeg hatt lyst til det mange, mange ganger? Absolutt. Har jeg stoppa meg selv? Absolutt, sa han.

Hollywood Foreign Press Association svarte i 2018 at de tok avstand fra slik oppførsel og lova en gransking. Det anklaga medlemmet hadde imidlertid en annen versjon, og saken fikk ingen konsekvenser for vedkommende.

Brenessansen

Intervjuet der han stod fram satte leserekord. Folk som hadde lurt på hvor det ble av Fraser, hadde nå fått en mer nyansert versjon av hva som hadde skjedd.

Han fikk mye støtte, og på sosiale medier dukka navnet hans opp under emneknaggen #brenessaince. Folk ville at Fraser skulle gjenoppstå på øverste hylle i Hollywood, og nå heia de ham fram.

Brenessansen var i gang, og snart skulle den virkelig få fart på seg.

Regissør Darren Aronofsky hadde tidligere sørga for at «gamle» stjerner fikk skinne på nytt. Mickey Rourke hadde vist fingeren til Hollywood og var langt unna filmlerretet da han fikk seg en ny runde i manesjen i den kritikerroste filmen «The Wrestler». Nå hadde den respekterte regissøren øya festa på Brendan Fraser for sitt nye filmprosjekt.

I 2020 hadde Aronofsky lenge lett etter en som kunne spille hovedrollen i «The Whale», og hadde nesten gitt opp, men så hadde han sett Fraser i en brasiliansk lavbudsjettfilm.

– Jeg visste at han kunne spille en som folk først avskriver, men etter fem minutter føler de noe for ham, og etter 20 minutter har de blitt glade i rollefiguren. Det er bare noe med Brendan, har Aronofsky forklart til magasinet Variety.

Kanskje ble Fraser overraska da han fikk tilbudet. Han hadde riktignok vært en Hollywood-stjerne, men han var alltid den som delte ut priser, ikke den som fikk. Og nå skulle den Oscar-nominerte Aronofsky få Fraser til å gjøre en av sine mest utfordrende roller.

I filmen spiller Fraser den svært overvektige læreren Charlie. Han bor alene og underviser studenter over Zoom, men uten kameraet på (han skylder på teknisk feil). Kontakten med omverdenen er minimal, og han sliter med spiseforstyrrelser. Da helsa hans forverrer seg, tar han kontakt med dattera, som han forlot for mange år siden.

For å bli Charlie måtte Fraser ha på seg en protese, en såkalt «fat suit». Foto: A24

– Fyren jeg spiller her er den mest heroiske personen jeg noen gang har spilt. Hans superkraft er å se det gode i andre mennesker, har Fraser uttalt.

«Brendan Fraser gjør sitt livs rolle», skrev en anmelder.

NRKs egen Birger Vestmo mener Frasers innsats foran kamera er intet mindre enn fenomenal:

«Kanskje er det fordi man husker ham som kjekk actionhelt for 20 år siden at det gjør ekstra inntrykk å se ham spille en mann i totalt forfall, både fysisk og psykisk. Kroppen er enorm, matfråtsingen er frastøtende, men i øynene hans, ett av Frasers beste verktøy, ser vi fremdeles tidvis glimt av gnist, humor og livslyst.», skrev han i anmeldelsen.

Etter trampeklappen på premieren i filmfestivalen i Venezia, rulla Brenessansen videre med tilsvarende mottakelse gjennom hele høsten. Mange vil nok se en gjev filmpris som det perfekte comebacket for Brendan Fraser, men så var det dette med Golden Globes, da. Der er han nominert for beste mannlige hovedrolle.

Takka være det anstrengte forholdet han har til HFPA og Golden Globes, kommer han ikke til å møte opp. Mange er sikre på at han blir å se på Oscar-utdelinga i mars.

– En fabelaktig god skuespillerprestasjon som kommer til å bli Oscar-nominert, det er jeg helt sikker på, sier Birger Vestmo.

Det er kjent at Hollywood elsker et godt comeback. Historien viser også at skuespillere som har gått gjennom en stor forvandling for å bli en rollefigur, ofte går helt til topps når Oscar-statuettene skal deles ut. Charlize Theron («Monster»), Nicole Kidman («The Hours») og Robert De Niro («Raging Bull») er bare noen eksempler.

Golden Globe-utdelinga foregår natt til 11. januar norsk tid. Oscar-nominasjonene blir offentliggjort 24. januar.

Skulle det ikke bli noen filmpriser, kan man uansett kalle Brenessansen for komplett. Fraser er tilbake, og seinere i år dukker han opp i filmlegenden Martin Scorseses nye film «Killers of the Flower Moon».

Selv er ikke Fraser så glad i comeback-beskrivelsen. Det viktigste for ham er å bli anerkjent for jobben han gjør, uansett veien som ledet ham dit.

KILDER: GQ, Variety, Washington Post, People.