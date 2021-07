Den siste romanen hans ble skrevet med penn og papir.

– Jeg føler jeg kommer nærmere når jeg skriver med penn, sier Solstad.

– Det har bare blitt sånn de siste årene.

Dag Solstad som i dag fyller 80 år, styrer unna den digitale utviklingen i samfunnet. Smarttelefonen holder han seg langt unna.

– Jeg er imot internett. Det har en ødeleggende innflytelse på samfunnet.

Men noen problemer byr det på.

Solstad vil ikke ha noe med den digitale verden å gjøre.

Videre forteller Solstad at han aldri leser blogger og det som står skrevet om han på internett – naturligvis fordi han ikke har internett. Og legger til at han også holder seg langt unna Facebook.

– Jeg merker hvor forfallet har vært i norsk presse bare siden internett kom. Den skyldes ikke bare at en journalist har blitt dummere og dummere, men at internett nå har blitt en toneangivende fremtredelsesform for hvordan folk opplever verden nå.

Dag Solstad fyller 80 år. – Nå som jeg er 80 år, greier jeg ikke å skrive roman før jeg er 90. Foto: Alem Zebic / NRK

Og nå er det slutt – Solstad vil nok aldri skrive en roman ved bruk av PC.

– Jeg kan sannsynligvis ikke skrive flere romaner, sier han.

– Av det enkle faktum at jeg bruker ti år på fra en idé til jeg greier å skrive den ned på papir, forteller bursdagsbarnet.

– Og det betyr at nå som jeg er 80 år, greier jeg ikke å skrive roman før jeg er 90.

Så du tror med andre ord at du har skrevet din siste bok?

– Ja, det tror jeg.

– Det er romaner jeg egentlig er her for å skrive, men heldigvis tror jeg at jeg skjønner at det er det slutt med.

Kontoret har han arvet fra sin svigerfar Jens Bjørneboe. Foto: Alem Zebic / NRK

Solstad debuterte i 1965 med novellesamlingen «Spiraler», og er kjent for sine romaner, «Ellevte roman, bok atten», «T. Singer», «16-07-41» og «Gymnaslærer Pedersens beretning». Filmen Gymnaslærer Pedersen er basert på boken til Dag Solstad.

Blir aldri glemt for fotballbøkene

Solstad har også skrevet flere reportasjebøker om VM i fotball sammen med Jon Michelet. Utgangspunktet var egentlig bare at de ville se VM i Spania i 1982.

– Vi tenkte det var en god idé for å kunne lure oss med på VM i fotball.

Den første ble en suksess og de fikk dratt på flere turer i årene etterpå. I 1982, 1986, 1990, 1994 og 1998.

Solstad forteller om den mest minneverdige kampen.

– Da Maradona tok alt. Maradonas VM – med hjelp av «Guds hånd».

– Jeg var til stede på stadion!

Solstad referer til Diego Maradonas verdenskjente mål i VM i 1986.

På veien scoret Maradona både med «guds hånd» og etter et historisk dribleraid.

Interessen er der fortsatt. Som England-supporter ble han ekstremt skuffet da laget tapte under straffekonkurransen i fotball-EM nå i 2021.

Dag Solstad ser på EM-finalen og blir skuffet når England taper. Solstad er kjent for sine mange bøker om fotball.

Må akseptere at man blir eldre

Utover fotball og skriving tilbringer Solstad mye av tiden sin på sommerhuset i Veierland i Vestfold. Det virker som han nyter livet.

– Man må bare akseptere at man blir eldre, rett og slett, sier bursdagsbarnet.

– Og jeg skal ikke klage, jeg er faktisk veldig privilegert. Jeg synes jeg har en veldig god alderdom.

Med det prøver NRK å få noen gode råd fra han som har levd litt.

Dag Solstad gir råd til ungdommen menes han lager bacalao på kjøkkenet.

Selv om planen om flere romaner er lagt på hylla, er pennen fortsatt å finne på kontoret – som han for øvrig har arvet fra sin svigerfar Jens Bjørneboe.

Solstad har brukt deler av pandemien på å ferdigstille en stor artikkelsamling som gis ut til høsten hvor han tar for seg litterære artikler fra 1996 til 2021.

Kortere tekster trenger han ikke tid på seg for å skrive, så det kan vi vente oss flere av før han fyller 90.