TIDSREISE: Kyrre Lien (26) holder et kamera fra fra 70-tallet, fotografert med et kompaktkamera fra 80-tallet, på en film som ble lansert på 90-tallet. Foto: Petter Sommer

Analog fotografering er blitt en trend Etter mange år med fall har salget av analog film begynt å øke. Mange unge kaster seg på trenden, men vet ikke hvordan kameraene fungerer.

Petter Sommer Journalist

– Det klassiske er at det kommer inn unge mennesker som har vært på loppemarked og kjøpt et analogt kamera, men ikke aner hva de skal gjøre med det, hvordan de skal tre filmen, eller at de ikke må åpne kameraet underveis.

ANALOG KJÆRLIGHET: Hilde Furuseth Olivares liker analoge bilder best. Her holder hun en rull 35mm Cinestill 800 T – en film som ble lansert i 2012. Foto: Petter Sommer / NRK

Hilde Furuseth Olivares driver Oslo Foto – en få butikker som fremdeles fremkaller analog film selv i Norge. Beliggenheten passer godt, for rett over veien ligger Norges største vinylplatebutikk.

– De yngste kundene er hipstere som synes det er en kul greie å drive med analogt, både film og vinylplater, sier hun.

I denne videoen kan du se hvordan analoge filmkameraer fungerer.

– Litt krampaktig

– Det morsomme er at pappa er helfrelst på Instagram nå, mens jeg nesten kun fotograferer analogt, sier Kyrre Lien. Han er 26 år, men har allerede rukket å bli en av Norges mest kjente foto­journalister.

Han tar på seg hvite bomullshansker og trekker ut en filmrull fra posen. Bildene er tatt med den nye kjærligheten; et analogt beist av et kamera, produsert i Japan 20 år før Lien selv ble født.

Det er noe fint med det fysiske når man kommer fra en digital hverdag. Fotojournalist Kyrre Lien

– Det er veldig mange av fotografvennene mine som foto­graferer analogt, så jeg tror det er blitt en trend nå. Tidvis kan det være litt krampaktig, men vi får satse på at det er en mening bak det hele, sier han og ler.

BOMULLSHANSKER: – Det er alltid spennende å se om det er skarpt, om eksponeringen sitter og ting man ikke har mulighet til å sjekke underveis, sier Lien. Foto: Petter Sommer / NRK

De analoge bildene er til et prosjekt Lien lager for den britiske avisa The Guardian. Tittelen er «The Internet Warriors» og er en internasjonal versjon av en VG-dokumentar som handler om nettroll, eller nettkrigere som Lien kaller dem – altså folk som hamrer kommentarfeltene fulle av kontroversielle meninger. Det blir både dokumentarfilm, utstilling og bokslipp i mars.

– Nettkrigerne lever i en digital sfære, og så fotograferer jeg analogt og skanner digitalt igjen. Så det er en sirkel der som er litt rar og fin, sier Lien.

NETTKRIGER: Steinar Vetterstad fra Hokksund er en av nettkrigerne Kyrre Lien har dokumentert for The Guardian. Foto: Kyrre Lien

Det bratte fallet

Analog fotografering nådde toppen i 2003. Den gang lå foto­butikkene tett i tett og ble det solgt mer enn 10 millioner filmruller pr. år i Norge alene. Samme år ble det solgt mer enn 50 millioner digitale kameraer globalt, og i 2016 var det norske salget av analog filmruller sunket til godt under 200.000, ifølge filmimportøren Focus Nordic.

Men nå øker salget igjen. Vi snakker om en global trend.

Giles Branthwaite er salgs- og markedssjef i Ilford.

– Det var 12 år med nedgang, men så flatet det ut. Det siste året har det vært en fem prosent, sier Giles Branthwaite til NRK. Han er salgs- og markedssjef for Ilford, en britisk produsent av svart/hvitt film, fotopapir og fremkallingsutstyr.

– Fem prosent er globale tall, så det er sterkere vekst i USA, Europa og Australia. Asia ligger litt bak foreløpig, men salget er i ferd med å flate ut der også.

Det antallet filmer vi framkaller nå, er på det samme nivået som da jeg startet på slutten av 90-tallet. Hilde Furuseth Olivares

I 2014 gjennomførte Ilford en kundeundersøkelse som viste at én tredel av kundene deres var under 35 år. Branthwaite sier det er en retrotrend på gang.

– Det hadde vært utrolig om vi fikk til det samme med film som vinylplaten. Nå selges det platespillere i butikkene igjen. Vi håper at det blir slik med analog foto også.

Ikke bare vinylhipstere

– Det antallet filmer vi framkaller nå, er på det samme nivået som da jeg startet på slutten av 90-tallet. Jeg er overrasket, men det er kjempegøy, sier Hilde Furuseth Olivares.

– Folk på rundt 20 år har jo ikke vokst opp med filmformatet, så de synes det er spennende og annerledes. De kommer inn i butikken i store flokker og er så spente. Så setter de seg ned i sofaen her og ler og fniser. Fysiske bilder gir en helt annen mening for dem.

Det har faktisk vært en vekst i filmsalget de siste to-tre årene. Dennis Olbrich i Kodak Alaris

Men det er ikke bare de unge som har gjenoppdaget analoge bilder. En annen stor kundegruppe er eldre mennesker som har forsøkt digitale kameraer, men som synes de er vanskelige å beherske og sliter med å finne gode lagringssystemer for bildene, forklarer Olivares.

– Og så har du fotoentusiastene på 30-40. Denne gruppen har gjerne et fint og avansert digitalkamera i tillegg.

De ivrigste analoge disiplene holder til i den heldigitale og lukkede Facebook-gruppen «Analog Geeks Scandiavia».

Her finner man dedikerte ferskinger side om side med størrelser som Paal Audestad, Morten Andersen og Bjørn Opsahl – fotografer som slo gjennom lenge før det fantes digitale kameraer. Nå diskuterer de gamle analoge teknikker, selger utstyr og deler bilder og nyheter med hverandre.

Årets store nyhet

RELANSERING: I løpet av 2017 blir Kodak Ektachrome å få kjøpt i butikkene igjen. Foto: Thistle33 / Wikimedia commons

På den årlige elektronikkmessen CES i Las Vegas i begynnelsen av januar vakte det voldsom oppsikt at Kodak, den tidligere kongen av analog film som nærmest ble utslettet da digitalkameraene kom, relanserte Ektachrome – en analog 35mm-film som de sluttet å lage for fem år siden.

Nyheten gikk verden rundt, og filmelskere verden over jublet av begeistring.

– Det har faktisk vært en vekst i filmsalget de siste to-tre årene. Og det ga oss selvtillit til å undersøke om noen av de gamle filmene våre lar seg lage igjen, sa Dennis Olbrich i Kodak Alaris, til Time Magazine.

– Finere enn digitalt

– For min del er den største forskjellen at du jobber på en helt annen måte. Du bruker mer tid og får mer tillit med dem du fotograferer. De skjønner at «nå skal vi ta noen analoge bilder», og da får de mer ærbødighet overfor hele prosessen, sier Kyrre Lien.

Han har rukket å scanne to filmruller. På den ene er det bilder av en kar fra Hokksund som er med i The Guardian-prosjektet. På den andre var det en overraskelse; bilder fra krigen i Donetsk som Lien hadde glemt at han hadde. En soldat på en utbombet flyplass.

PANORAMA: Et av bildene Kyrre Lien tok fra krigen i Donetsk, Ukraina. Foto: Kyrre Lien

– Analogt gir er et litt annet uttrykk i det som er litt vanskelig å beskrive. Tonen er litt mer grumsete og litt mer støy, men det er støy som er fin. Så du ser korn som du ikke ser på en digital fil, så det er litt mer rufsete, sier Lien.

Men det er ikke gratis.

Den analoge hevnen

BILLIG: Analoge kameraer som var svært dyre i sin tid, selges nå for hundrelapper på bruktmarkedet. Foto: Christian Thorkildsen

En vinylplate koster rundt 200 kroner. Likevel ble det solgt 3,2 millioner vinylplater i Storbritannia i fjor, noe som er det høyeste antallet siden 1991.

For analog foto er prisen nærmere 240 kroner for en film, fremkalling, papirkopier og skanning (bildene skal jo gjerne ut på nettet også). For 36 bilder blir det over seks kroner pr. knips.

Og det mangler ikke alternativer; Instagram, Hipstamatic og en rekke andre programmer er laget nettopp for å etterligne analoge bilder.

Så hva i all verden får folk til å betale så mye når alternativene er så mange og billige?

I fjor skrev den amerikanske forfatteren David Sax boka «The Revenge of Analog: Real Things and Why They Matter». Her besøker han bedrifter som gjør analog suksess i en digital verden.

The Revenge Of Analog av David Sax.

Han er hos en vinylfabrikk i Nashville, hos notatbokprodusenten Moleskine i Milano, på en café i Toronto som har skapt brettspillhysteri og hos verdens eldste produsent av analog film, Ferrania, i den italienske småbyen Cairo Montenotte.

Konklusjonen i boka er ikke at analog teknologi er noe bedre enn digitalt. Sax mener derimot at alt det digitale kan ha ført til et sug etter det analoge, det taktile og uperfekte.

Mot slutten av boka skriver Sax at jo yngre folkene han møtte da han arbeidet med boka var, dess mindre lot de seg begeistre over fordelene med digital teknologi. «Disse ungdommene forelsket seg i det analoge», står det.

Kan bli lei

Utstyrsskapet til Kyrre Lien er velfylt. Her er bagger fulle med objektiver, stativer og kameraer av alle slag. Kameraet som han brukte i Donetsk kjøpte han brukt i Russland. Det er et panoramakamera som trekkes opp og dreier rundt, slik at det blir et bilde som er nesten 180 grader, forklarer Lien.

Kyrre Liens analoge kameraer Foto: Kyrre Lien

– Det er noe fint med det fysiske. Når man kommer fra en digital hverdag, der alle bilder man tar blir publisert mer eller mindre med én gang, så er det noe veldig deilig å bruke tid på å se bildene komme til live.

– Men jeg skal innrømme at, nå som jeg har fotografert nettkrigerne i tre år med altfor mange ruller film og altfor mye skanning, så er det litt deilig å kunne ta et digitalt bilde som er ferdig på ti sekunder.