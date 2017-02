Vis oss ditt analoge bilde

Les også: Analog foto er blitt en trend

I mellomtiden kan du kose deg med noen artige fakta om analog fotografering:

Visste du ...

... at dronning Elizabeth II av Storbritannia hele livet har vært en ivrig analogfotograf? Her holder hun et av sine mange kameraer, en tysk Leica fra 80-tallet.

Dronning Elizabeth II på Royal Windsor Horse Show i 2014. Foto: Tim Graham / Getty images

... at «shooting expired film» er en en egen sjanger innen analog foto? Det går ut på å ta bilder med film som er gått ut på dato, slik at det blir rare farger. På Flickr kan du se mange slike bilder.

... at Terry Richardson, en av motefotografiets virkelig store stjerner, har tatt mange av bildene sine med et billig analogt kompaktkamera? Det vil si, på grunn av Richardson har prisen på Yashica T4 skutt i været, og det koster nå flere tusen kroner for et strøkent eksemplar på bruktmarkedet.



Her kan du se ham i aksjon:

... at National Geographic lagde en dokumentar om den siste rullen Kodak Kodachrome som ble fremkalt. Fotografen var Steve McCurry. I januar 2017, røpet imidlertid Kodak at de undersøker om filmen lar seg produsere igjen, slik som de vil gjøre med Ektachrome.



Se dokumentaren her:

... at enkelte mener analoge bilder er mer holdbare enn digitale? Se videoen og bedøm selv:

... at det finnes en engelsk kar ved navn Bellamy Hunt som lever av å finne dyrt analogt kamerautstyr i Japan til kjøpere verden over? Han går under navnet «Japan Camera Hunter», og du finner ham her

