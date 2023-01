Slik blir rekkefølgen i MGP-finalen!

1. JONE: «Ekko Inni Meg»

Jone i andre delfinale i MGP. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Jonas Nes Steinset (26), med artistnavnet JONE, deltar i Melodi Grand Prix for første gang. Med låten «Ekko Inni Meg» kommer han med en fengende låt som gjør at du får lyst til å danse. Siden 2020 har JONE spesialisert seg på allsangvennlig og fengende festmusikk, med singler som «Et sted på Montebello», «Jag gillar dig» og «Livet på bøgda». I 2021 ble han Spellemann-nominert i kategorien festmusikk, og mottok gulltrofé for singelen «Eventyr».

2. Eline Thorp: «Not Meant to Be»

Eline Thorp fra sin opptreden under andre dellfinale. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Eline Thorp slo gjennom som artist på starten av 2010-tallet, men etter å ha fått sceneskrekk trakk hun seg fra rampelyset. Nå gjør hun comeback på den store scenen og debuterer som MGP-artist.

3. Skrellex: «Love Again»

Dragartisten Skrellex er tredje artist ut i lørdagens finale. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Skrellex, eller Kai Thomas Larsen som han egentlig heter, er en kjent profil for mange. Han har jobbet som musikal- og showartist siden 2007. I MGP deltar han som dragartisten Skrellex, som vi blant annet har sett som mentor i «Drag Me Out» og som drag queen i serien «Drags». Nå er Skrellex klar for den store MGP-scenen.

4. Ulrikke Brandstorp: «Honestly»

Ulrikke Brandstorp er revansjelysten siden Eurovision ble avlyst sist gang hun deltok i MGP. Foto: Ulrik Kramer/NRK

Ulrikke Brandstorp ble for alvor kjent for det norske publikum da hun vant MGP i 2020 med låten «Attention». Det året ble Eurovision avlyst, og i år er jenta fra Sarpsborg tilbake med stort motivasjon og entusiasme.

5. Umami Tsunami: «Geronimo»

Kollektivet Umami Tsunami fra første delfinale. Foto: Ulrik Kramer/NRK

Umami Tsunami er et kollektivprosjekt bestående av låtskrivere, artister, produsenter og folk som jobber med design og visuelle uttrykk. Denne gangen har de fått med seg featureartistene Kyle Alessandro (16), Kristian Haux (20) og Magnus Winjum (17) fra Lillestrøm.

6. Atle Pettersen: «Masterpiece»

Atle Pettersen har fått slakt av NRKs kritiker, men publikum stemte han videre. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Atle Pettersen er kjent som både artist og programleder. Til vanlig loser han store deler av befolkningen gjennom fredagskvelden i Beat for Beat. Musikk har vært en stor del av Pettersen sitt liv, og han har gjort flere musikaler og revyer som «Singin´ in the Rain», «Jersey Boys» og «Beatles».

7. Swing’it : «Prohibition»

Guttene som vil at du skal svinge skal ut som nummer syv på scenen. Foto: Ulrik Kramer

Swing'it startet karrieren som gatemusikanter i Tønsberg i 2014. Drømmen var å vise verden at gladjazzen hører hjemme i musikkverdenen også på 2020-tallet. Bandet har siden den gangen spilt hundrevis av konserter rundt omkring i Norge, Europa og USA. I 2018 lagde de konseptet «Prohibition», et show med 1920-talls dans, burlesque, kabaret og musikk der alle i publikum kler seg opp i Gatsby-stil.

8. Elsie Bay: «Love you in a dream»

Elsie Bay under andre delfinale. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Elsa Søllesvik (26) er en artist og låtskriver som har vært i bransjen i mange år, tross sin unge alder. Elsa ble i 2014 nominert til Spellemannprisen med albumet «Endless Optimism», og har vært sterkt involvert i MGP de siste årene. I år er hun tilbake som låtskriver på Eline Thorps låt «Not Meant to Be», i tillegg til at hun selv skal fremføre låten «Love you in a dream».

9. Alessandra: «Queen of Kings»

Norsk-italienske Alessandra Mele er klar for finalen på lørdag. Foto: Ulrik Kramer/NRK

Alessandra Mele har fått æren av å avslutte Melodi Grand Prix-showet. Hun er en norsk-italiensk artist og låtskriver. 20-åringen har bodd mesteparten av livet i Italia, men etter videregående bestemte hun seg for å flytte til Norge.

Les også: Dragqueens i verdens største musikkonkurranse – NRK Kultur og underholdning