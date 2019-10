Netflix stanser film basert på Knausgårds reiseskildringer

Filmen som foreløpig ikke hadde fått noen tittel, baserer seg på Karl Ove Knausgårds reisebrev som ble publisert i New York Times i 2015.

Innspillingen skulle ifølge Deadline starte denne uka, men Netflix bekrefter til NRK at produksjonen er stanset.

Det gjør også manusforfatter Erlend Loe. Han sier årsaken er at Knausgård har satt en stopper for produksjonen, fordi han er ukomfortabel med manuset.

– Kan det forhandles fram en enighet, eller er prosjektet skrinlagt?

– Det blir ikke noe av. Jeg respekterer det, sier Loe til NRK.

Erlend Loe sier han har fjernet seg veldig fra Knausgårds reisebrev i utformingen av manus. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Netflix ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Har gjort endringer

Knausgårds reiseskildringer kalt «My Saga» fikk mye spalteplass i New York Times i 2015. Allerede for tre år siden ble det kjent at den todelte artikkelserien skulle filmatiseres.

Den norske forfatteren Loe fikk oppdraget med å skrive manuset til filmen, som skulle regisseres av den Oscar-belønnete regissøren Alexander Payne.

Ifølge Loe har det skjedd store endringer i arbeidet som har foregått i flere år. I samarbeid med Payne har han fjernet seg veldig fra Knausgårds tekst.

Den planlagte filmen skulle handle om en dansk forfatter som legger ut på en reportasjereise gjennom USA sammen med sin tenåringsdatter. Filmen skulle spilles inn i USA, Danmark og Sverige, og den verdenskjente danske skuespilleren Mads Mikkelsen var ment å inneha hovedrollen.

– Vil ikke tukles med

Det er noen av endringene som har gjort at Knausgård har trukket i bremsene. Særlig har han reagert på at datterkarakteren er lagt til i fortellingen, ifølge Loe.

– Det er jo litt morsomt at verdens mest utleverende forfatter i bokform ikke vil tukles med på en fiktiv måte, sier han.

Loe opplyser at han ikke har vært i direkte kontakt med sin norske forfatterkollega, og at all kontakt har foregått via advokater.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Knausgård, men har forløpig ikke lykkes.