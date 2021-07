Musikkekspertenes beste tips: Slik oppdager du ny musikk

Uten konserter og festivaler er det kanskje den musikalske komfortsonen som har fått råde det siste året. Nå åpner verden, og er det på tide å bytte ut karantene-spillelistene og finne ny og spennende musikk. Men hvor begynner man egentlig?

Vi har spurt åtte musikkeksperter som deler sine beste tips og triks til hvordan du kan finne mer av musikken du liker, og kanskje oppdage noe helt nytt.

Silje Larsen Borgan

Daglig leder i promo- og managementbyrået Little Big Sister.

Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2 / TV 2

Spør vennene dine:

– Ta en runde med fire-fem personer du kjenner og be dem sende deg noe bra de har hørt den siste måneden. Kanskje dere kan opprette en felles liste hvor alle putter inn tre låter hver, som de tipper at resten ikke har hørt?, foreslår Borgan.

Grav litt dypere, og ha et åpent hjerte:

– Går du inn på topplister får du gjerne høre ting du allerede har hørt, så grav gjerne dypere og besøk lister du aldri pleier å gå inn i. Start på en artistprofil, få opp lignende artister – eller gå inn på artistenes egne spillelister, der de har samlet sin inspirasjon.

Les anmeldelser, følg musikkjournalister på Twitter, gå på konsert (når det er lov), følg plateselskaper eller managements i sosiale medier, og skru på radioen. Men viktigst av alt: Ha et åpent hjerte.

Erik Egenes

Pressesjef og programansvarlig for Bylarm

Foto: Jørgen Myhr Stokke

Gode kanaler:

– Det finnes mange gode Youtube-kanaler, enten det er konsert- og klubbopptakene til KEXP, Tiny Desk og Boiler Room, eller nisjekanaler som No Deal.

– Mange gode musikkmagasiner og radiostasjoner har digitale løsninger som gjør det enkelt å holde seg oppdatert på det som rører seg, for eksempel Resident Advisor, NTS og The Wire. Her kan man oppdage mange gode navn før de står i stor skrift på festivalplakatene. Bandcamp er også et godt verktøy for å dykke ned i undergrunnen, som attpåtil har vokst kraftig under pandemien.

Sandeep Singh

Musikkanmelder og programleder

Foto: Jonathan Vivaas Kise

Algoritmer er greit dersom du er litt lat:

– Det er lettere for late folk å oppdage ny musikk gjennom algoritmene til Spotify og de spillelistene som genereres basert på musikk man allerede liker. Det setter jeg pris på, og jeg har oppdaget en del nytt og kult via automatisering.

Sjekk folkene bak:

– Men det jeg fortsatt gjør – som er den gammeldagse måten – er at hvis jeg finner en låt som jeg digger, så sjekker jeg sangkreditering og ser hvem som står bak. Så prøver jeg å finne mer musikk fra folkene bak – ikke bare artisten.

Anmeldersider:

– Jeg benytter meg mye av nettsider som samler anmeldelser som Metacritic og AnyDecentMusic. De samler sammen både blogger og etablerte musikkmedier og lager en egen score basert på hva slags score de har fått. Jeg går inn der og ser om det er noe som har kommet ut de siste ukene som jeg burde ha lagt merke til.

Adiele Helen Krüger Arukwe

Musikksjef NRK P3, mP3 og P3X

Foto: Madeleine Delp Bergsjø

Hør på radio:

– I utgangspunktet så må jeg skryte av NRKs P3, MP3 og P3X. Vi spiller veldig mye ny norsk musikk, så det er utrolig gode kilder for å oppdage ny musikk. Det er en kilde der ting er håndplukket fra før av – i motsetning til Spotify, som selvfølgelig er et godt alternativ. Der må man jo jobbe litt mer selv for å finne frem til den ulike musikken, fordi det biblioteket er veldig stort, mens på våre kanaler har vi alt kuratert.

YouTubes «utforsk»-funksjon:

– Jeg vet at mange unge oppdager musikk på YouTube. Der er det en på «på vei opp»-liste under «utforsk»-funksjonen. Der vet jeg at mange unge oppdager musikk.

Filip Roshauw

Musiker og skribent i Jazznytt og jazzbloggen «Now’s The Time».

Foto: Privat

Gå på konsert:

– Jeg vil oppfordre folk til å sjekke ut en konsert med noen man kan like, eller som man er nysgjerrig på, men som man ikke har hørt masse på. Det verste som kan skje er at det er litt ræva.

– Det at det er litt mindre forhold gjør jo at det er gode forhold for å oppdage noe nytt live hvis folk tar sjansen på noe man ikke har hørt før, eller at man lar tvilen komme en konsert til gode. Det er verdt å teste. Det å se noe live i stedet for å søke opp den skiva i Spotify er en spennende måte å bli kjent med musikk på.

Hør på andres anbefalinger:

– Kom deg over den digitale dørstokkmila. Det å faktisk gidde å sette på musikk du blir anbefalt, det er kanskje det mest banale, men kanskje også det viktigste tipset.

Magni Sørløkk

Promosjef i Playground

Foto: Privat

TikTok:

– Selv om jeg ikke bruker så mye tid på TikTok selv, så har det blitt et sted veldig mange unge oppdager ny musikk. Jeg synes det er kult at nye plattformer, som i utgangspunktet er ment for noe annet, også kan utnyttes til noe positivt for artister. Det samme med Instagram: Det er gode funksjoner der for deling av musikk fra Spotify, og mange er glade i å dele hva de hører på i stories.

Grav i Spotify discover:

– Selv bruker jeg discover-funksjonene og sjanger-spillelistene i Spotify masse. Begynn med en artist du liker og let deg fram blant «related artists», der kan man kose seg i timevis. Det samme gjelder Tidal. Synes kuratorene er gode til å plukke fram juveler i mange av de listene. De har tross alt god oversikt over alt som slippes av ny musikk, og gjør mye av jobben for alle som ikke bruker all fritida si på å lete etter ny musikk selv.

Sjekk ut platebutikker:

– Selv om man ikke har platespiller selv så er det alltid stas å ta en tur innom platebutikker og vindusshoppe musikk. Det er alltid folk med god smak bak disken som vet å sette den beste musikken på utstilling.

Sjur Systad Tyssen

Musikkanmelder i NRK

Foto: Privat

Lytt til erfarne musikkelskere:

– Vet du hva du er ute etter, så er internett stappfullt av erfarne lyttere som vil gi deg råd. Er det én ting musikkelskere elsker mer enn musikk, er det å fortelle andre om den. Det er en drøss Facebook-grupper, subreddits og andre forum der ute myntet på ulike sjangre og sounds.

– Selv på de mer nisjete subredditene ser jeg lange tråder der kjennere deler broderlig med ferske lyttere flere ganger i uken. Ofte med hensyn til hvor lytteren kommer fra musikalsk, og rett som det er får man servert spesialiserte spillelister også. Folk elsker å være hobby-tastemakere, enten det er depressiv svartmetall eller italo disco. Og joda, du vil møte på gatekeepers og folk som vil holde musikken for seg selv, men de skal du ikke høre på uansett.

Peder Ebbesen

Anmelder i Aftenposten og Subjekt, og driver musikkbloggen Flacfuss

Foto: Privat

Følg spennende spillelister:

– Følg mandagslista mi på Spotify. Det er en nøye kuratert liste med ny og gammel musikk som jeg oppdaterer hver mandag. Generelt prøv å finne spillelister som ikke er laget av Spotify selv. Bruk Discover Weekly, der kan man finne mye gull, men mest hvis du allerede hører på mye forskjellig.

Hør DJ-set:

– Se og hør DJ-sett. Masse snacks på Soundcloud og Boiler Room for eksempel. Og nå som utelivet åpner igjen kan du faktisk gå og se DJ-er spille live. Jeg anbefaler Oslo-klubben Blå og klubbkonseptet Koso Club for å finne mye snadder fra et bredt spekter.

Følg de små:

– Følg små plateselskaper på Instagram, det er en bra kilde til å oppdage gull! Ville anbefalt Playground og Jansen Records. Følg med på folk du mener har spennende og interessant smak, de legger ofte ut sanger på stories.

Shazam:

– Finn frem Shazamen hver gang du er ute, og shazam i vei.

Artikkelforfatteren har jobbet sammen med Peder Ebbesen i Subjekt.