Lager Instagram-kunst av «Skam»

På mange av innspillingsstedene tok hun et bilde av et bilde fra serien, og postet det på bildedelingstjenesten Instagram.

Su Jeong Cha forteller at det er mange «Skam»-fans i Sør-Korea og at hun fikk høre om kultserien fra en venn i hjemlandet.

– Det var et sjokk for meg å bli introdusert for serien. Jeg hadde aldri hørt noe om norsk kultur, spesielt ikke ungdomskultur. Først var jeg bare interessert, men nå elsker jeg beskjeden serien prøver å formidle: at «livet er nå»

Sør-Koreaneren forteller at hun og en venn reiste på ferie til Norge utelukkende på grunn av den populære ungdomsserien.

Selfie med Isak

På turen har Cha rukket innom mange forskjellige innspillingssteder. Alt fra Hartvig Nissens skole, til hotellet karakterene Even og Isak besøker mot slutten av tredje sesong.

– Hvem er din favorittkarakter i serien?

– Det var et vanskelig spørsmål, jeg elsker alle skuespillerne, men kanskje Isak. Først av alt så er han kjekk, for det andre så liker jeg måten han elsker Even på.

Et av høydepunktene fra turen var derfor å få «selfier» med Tarjei Sandvik Moe og Henrik Holm, som spiller Isak og Even.

– Jeg vil definitivt tilbake til Norge, jeg savner det allerede, forteller hun.

– Jeg dro til skolen etter skoletid fordi jeg vet at de liker privatliv, men så møtte jeg på han likevel, forteller Cha om møtet med Tarjei Sandvik Moe. Foto: Su Jeong Cha / Privat

Ikke første gang

Allerede i 2015 ble lignende bilder postet på Instagram.

Da Netflix-serien «Orange Is the New Black» vår på sitt mest populære, brøt en fan seg inn i fengselet hvor serien spilles inn, for å gjøre nettopp dette, skriver nettstedet Mashable.

Det ble imidlertid oppdaget av produksjonsselskapet Lionsgate og Samantha Gardella fikk en skriftlig advarsel om at det var ulovlig overtredelse av eiendom, og at hun måtte følge skiltene på stedet heretter.

Samantha Gardella brøt seg inn i fengselet hvor «Orange Is the New Black» spilles inn. Foto: Samantha Gardella

MANDAG 13:28

Klokka 13.28 i dag kommer det første klippet fra sesong 4 av den enormt populære NRK-serien.

Denne gang er det karakteren Sana, spilt av Iman Meskini, som er hovedperson.

Ettersom livet til Sana utenfor skolen og vennene har vært ganske hemmelighetsfullt, er det mange fans som gleder seg til å bli bedre kjent med karakteren.

– Jeg er så spent! Sana er min favoritt i jentegjengen. Jeg håper vi får vite mer om henne og spesielt religionen. Jeg er så trist for at dette er den siste sesongen, avslutter Cha.

Serieskaper og regissør Julie Andem har tidligere fortalt at hun gir seg etter denne sesongen.

– Selv om jeg vet at en del kanskje blir opprørt og triste der ute, er jeg helt sikker på at det er en riktig beslutning, skriver Andem i et innlegg på Instagram.