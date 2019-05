Hivju om «Game of Thrones»: – Slutten er vakker, grusom, trist, provoserende og frustrerende

(OBS: Denne artikkelen inneholder flere spoilere fra siste sesong av «Game of Thrones».)

Kristofer Hivju er nok kanskje bedre kjent som Tormund Giantsbane i «Game of Thrones». Nå har han vendt hjem til den norske fjellheimen.

NRK har blitt med Hivju og kona Gry Molvær Hivju på tur opp Svanshornet i Sula kommune i Møre og Romsdal.

– Jeg har seks sesonger å gå av meg, sier Hivju med et smil, mens han ser ut over utsikten.

«Game of Thrones» har slått en lang rekke rekorder, blant annet flere seerrekorder og satt rekord i å være den dyreste TV-serien som er produsert noensinne.

Tormund forklarer hvorfor han heter Giantsbane

Den ville og usiviliserte Tormund har vært en sentral karakter i seks av de åtte sesongene, og det blir neppe siste gang vi ser Hivju. Han forteller NRK at han har fått massevis av tilbud

– Jeg trodde for ti år siden at berømmelse og den typen oppmerksomhet var et viktig mål. Når man opplever det er det hyggelig på veldig mange måter, men på en annen side er det veldig godt å bare være seg selv, bare være pappa, og bare få lov å gå i fred, sier Hivju.

– Men jeg har jobbet for det. Jeg har ønsket meg det. Så man kan ikke klage når man faktisk har det.

Finn en kjepp og stikk til skogs, er Hivjus råd.

Dit Tormund alltid har villet dra

Avslutningen av siste episode av det storslåtte eposet som er «Game of Thrones» viser Hivju og vende hjem til nordsiden av muren som skiller «sivilisasjonen» fra resten av verden.

– Hvem vet hvor vi er på vei? Inn i villmarken. Inn i evigheten, svarer Hivju tankefullt på spørsmål om hvor de er på vei når man ser dem forsvinne fra skjermen i siste episode.

– Det er dit Tormund alltid har villet dra, det er tilbake til hjemmet sitt. Det er det hele hans reise har handlet om. Om å forsvare folket sitt og å redde dem fra de døde, og endelig komme hjem så han kan spise kjøtt, og det er kaldt og godt, sier Hivju.

Folket som bor nord for veggen kalles «Det frie folk». De måtte flykte til sørsiden av veggen, da de døde gjenoppstod.

– Nå skal de gjenoppstarte det frie folks klaner og starte et nytt liv. Men det er sikkert litt kjedelig for ham etter å ha kriget i ti år, så skulle sitte ute i «skævven» med et kjøttbein. Det kan hende blir litt kjedelig.

Kristofer Hivju er født i Oslo i 1979. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Jeg har gitt mitt alt

Hivju forteller at det på mange måter er en periode som er over.

– Vi har brukt mye tid på dette. Det er et svært prosjekt. Men alt har en slutt, sier han.

Han føler at han gitt alt han kunne til rollefiguren han har spilt.

– Denne rollen kunne alltids ha levd videre, men ut ifra denne historien så har jeg gitt mitt alt, og det er da man kan gå videre, sier Hivju.

Dersom Hivju skulle trukket fram en scene, som var særlig morsom å spille inn, måtte det være scenen hvor han klatrer over den enorme isveggen.

– Det var en fantastisk opplevelse, fordi vi kunne gjøre det på ordentlig. De lagde en vegg som vi faktisk kunne klatre på, og det å kunne «schmæle løs» i den veggen var en stor nytelse, sier han, mens han viser med hånda hvordan han brukte en isøks til å få feste i veggen.

Hivjus favorittscene

– Samme skjegg. Samme hår. Samme kropp.

– Hva er likhetene mellom Tormund og Kristofer?

– Vi har samme skjegg. Samme hår. Samme kropp, sier Hivju og ler.

Det er ikke de eneste likhetene mellom skuespilleren og karakteren han spiller.

– Tormund har en slags varme over seg, som jeg kjenner meg igjen i. Og en begeistret natur. Så selv om jeg ikke hugger ned folk med sverd, så liker jeg å være litt voldsom jeg også.

Kona Gry er enig i at det er noen likheter mellom de to, blant annet i hvordan begge liker å ta plass i et rom.

– Kristofer er jo litt mer raffinert da, det må jeg si, til forsvar for det reelle mennesket, sier hun.

Hivju sier også at han humor er et par hakk mindre vulgær, enn det Tormund er.

Hivju om hva «Game of Thrones» mangler.

– En brutalitet vi alle har i oss

Hivju tror at volden og råskapen som fremstilles i serien er noe mange kan kjenne seg igjen i.

– Det er en brutalitet som hele TV-serien portretterer, som jeg også har måttet finne fram i meg selv, ved hjelp av hard trening, i en skog og ensomhet, med en kjepp i hånda, sier han.

– Jeg tror det er en brutalitet vi alle har i oss, vi må bare lete den fram, og kanskje aller helst holde den litt på avstand.

Hivju har brukt mange timer i skogen på Ekeberg med en kjepp i hånda, for å finne fram til Tormunds brutalitet og råskap. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Handler dypest sett om mennesker

Han mener at når man fjerner dragene og zombiene, så er det på mange måter en fortelling mange kan føle seg hjemme i. Han tror det er årsaken til seriens enorme popularitet.

– Dypest sett handler det om mennesker som går gjennom veldig tøffe ting. Og det er vanskelig å være menneske. Og i denne serien blir disse karakterene utsatt for stor smerte, og ekstreme utfordringer, også kjemper de seg gjennom det likevel. De fortsetter å kjempe, sier han.

Nettopp denne motstanden er årsaken til den enorme populariteten serien har oppnådd. Han tror også at serien kan gi mange en lærdom om hvordan man lever.

Hivju og kona forteller at det er deilig å få gå i fred, selv om han ikke vil klage på kjendisstatusen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Vil ikke spekulere

Hivjus råd til de som nå er deprimerte over seriens slutt, er å starte på nytt. Enten lese bøkene på ny, eller starte på første sesong av TV-serien.

– Det kommer helt sikkert mer. Det kommer spin-off-serier, altså, man kommer aldri til å bli ferdig med «Game of Thrones».

– Får vi se Tormund igjen?

– Det aner jeg ikke. Dette er én historie som er avsluttet. Og nå går livet videre, sier Hivju.

– Hvis de ringer da? Hva sier du da?

– Det kommer de ikke til å gjøre. Nå er det tre spin-off-serier under utvikling, så nå skal de utforske andre deler av universet.

Fantastisk at den kritiseres

En krigers kjærlighet

Utover i serien utvikler Hivjus rollefigur Tormund en dyp kjærlighet til den kvinnelige krigeren Brienne of Tarth.

– Tormund kom inn i sesong tre som en slags antagonistisk kraft, som en fiende av hele kongeriket. Etter hvert som sesongen gikk har han blitt en mye mer sympatisk karakter, som blant annet ble forelsket, og det var en utvikling jeg ikke kunne se i begynnelsen, sier han.

Hivju forteller at han i starten av serien så på Tormund utelukkende som en kriger. Som en sjarmerende, men farlig mann.

– Tormund kommer fra en krigerkultur hvor både menn og kvinner er krigere, og når han så Brienne of Tarth for første gang, så så han en ekte kriger, og for ham var det fantastisk, forteller Hivju.

Tormunds store kjærlighet Brienne of Tarth trener Podrick. Foto: HELEN SLOAN / HBO

Brienne har blitt mobbet gjennom store deler av livet, på grunn av sin høyde og sin maskuline natur.

– Men det var ingen ironi i Tormunds kjærlighet. Den var ekte. Og det var viktig for meg, fordi for ham så var hun den perfekte, sier Hivju.

Årsaken til at forholdet mellom Brienne og Tormund ble så viktig var at det åpnet opp karakteren Brienne, og gjorde henne det Hivju beskriver som attråverdig, eller tiltrekkende.

– Dette var den slutten som serien hadde

Avslutninga av serien har fått enormt mye kritikk. Blant annet er det nå 1,5 millioner mennesker som har signert en underskriftskampanje for å få laget siste sesong på nytt, med nye manusforfattere.

Hivju tar ikke kritikken så tungt. Han mener at kritikken har vært der helt siden starten, siden serien er TV-serien er basert på en bokserie.

– Nå blir denne kritikken blandet sammen med en frustrasjon over at serien er over. Det er ikke mer, sier han.

Han trekker fram at TV-serien er et selvstendig kunstnerisk verk.

– Dette var den slutten TV-serien hadde, og den er vakker og grusom, og trist og provoserende, og frustrerende, og den har en veldig klar beskjed til menneskene, sier han.

Hivju mener de som trodde Game of Thrones kom ti å få en lykkelig slutt, ikke har fulgt med.

– Hvis du trodde at «Game of Thrones» skulle få en «happy endring», eller alle hadde vært fornøyd med denne slutten, da har du ikke fulgt med i timen. Dette er en serie som alltid har brutt reglene, og som alltid har gjort det uforventede, og det har vært mye av essensen i serien.