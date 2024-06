Ny rapport: 90 prosent av oppvarmingen i 2023 var menneskeskapt

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En ny rapport viser at 90 prosent av den globale oppvarmingen er menneskeskapt, med naturlige årsaker utgjør mindre enn 10 prosent.

Hovedårsaken til den globale oppvarmingen er de store fossile utslippene av CO₂ og andre klimagasser.

Reduksjon av luftforurensning fører til økt global oppvarming, da partikler i forurensningen reflekterer sollys og dermed bidrar til avkjøling av planeten.

Forskere er bekymret for den akselererende oppvarmingen og mener drastiske kutt i klimautslipp er nødvendig.

Rapporten viser at det globale karbonbudsjettet, som indikerer hvor mye CO₂ det er mulig å slippe ut for å holde seg innenfor Parisavtalens mål, er nesten brukt opp.

Forskere mener det er urealistisk å holde seg til målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det viser en ny rapport, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Earth System Science Data.

– Vår analyse viser at andelen av global oppvarming som er forårsaket av mennesker, har fortsatt å øke det siste året, selv om klimatiltak har bremset økningen i utslipp av drivhusgasser.

Det sier Piers Forster ved Priestley Centre for Climate Futures ved Universitetet i Leeds, som har ledet arbeidet med rapporten.

60 klimaforskere fra en rekke institusjoner, blant annet norske Cicero, har bidratt.

90 prosent menneskeskapt

– Det er et viktig funn, sier forskningsleder ved Cicero, Gunnar Myhre.

Forskningsleder Gunnar Myhre Cicero Foto: NRK

– I fjor bidro også atmosfæren og havsirkulasjonen El Niño noe til oppvarmingen, men man finner at det var mindre enn 10 prosent av oppvarmingen vi hadde i fjor.

Tidligere har man antatt at El Niño var en stor del av årsaken til at 2023 slo alle varmerekorder.

Over 90 prosent av oppvarmingen skyldes altså menneskelig aktivitet. Hovedårsaken er de store utslippene av CO₂ og andre klimagasser.

– For å finne ut dette, bruker man kunnskapen om det som driver klimaendringene og de store klimamodellene. Dette bygger på studier som har vært gjennom vurdering i forrige runde av FNs klimapanel, sier Myhre.

Brannfolk slåss mot skogbrann i Amazonas. Foto: AFP

Oppvarmingen går stadig raskere

I tillegg kommer effekten av at luftforurensningen blir mindre. Renere luft fører til varmere planet.

Det er fordi partikler i forurensningen bidrar til å reflektere sollyset, noe som fører til at planeten avkjøles.

– Det at vi reduserer disse avkjølende små partiklene, gjør at vi nå ser en akselererende oppvarming, sier forskningslederen.

Dette bekymrer verdens klimaforskere nå.

– Jeg vil si særlig 2023. Når vi ser hvor raskt endringene går nå. Vi ser at den oppvarmingen som går raskere, det er den veien vi mest sannsynlig kommer til å gå fremover også.

– Så hvordan skal dette ende?

– Nei, vi må bare virkelig håpe at det er noen som hører på klimaforskerne, og får klimautslippene til å gå betydelig ned. Det er det som må til for at temperaturøkningen går ned. Det er drastiske kutt som må til, sier Myhre.

Karbonbudsjettet nesten brukt opp

Rapporten tar også for seg det som er igjen av det globale karbonbudsjettet.

Budsjettet viser hvor lite CO₂ det fortsatt er mulig å slippe ut for å holde seg innenfor Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, i forhold til tiden før industrien vokste fram.

Stadig flere forskere mener det er urealistisk at vi klarer å holde dette målet.

Ifølge rapporten hadde verden igjen rundt fem års utslipp av CO₂ ved begynnelsen av 2024.

Spania opplevde ekstrem tørke i 2023. Dette er vannreservoaret Sierra Boyera Sør-Spania. Foto: Reuters

– Jeg tror det er kjørt. Og det er også basert på en del av de ekstra satellittdataene vi også har, sier forskningsleder Myhre.

– Har vi kommet inn i en negativ spiral?

– I hvert fall en utvikling som er på helt feil retning i forhold til å begrense den globale oppvarmingen til noe som ikke har store dramatiske konsekvenser for jordens befolkning.

– Alle snakker om nullutslippssamfunnet. Vil ikke det hjelpe?

– Jo, det vil hjelpe, men da trenger vi å nå dit. Ganske raskt, avslutter Gunnar Myhre.