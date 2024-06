Varmaste og tørraste mai på lenge: – Vil ha store konsekvensar

– Kombinasjonen av veldig lite nedbør og ekstrem varme er uvanleg og vil nok ha store konsekvensar.

Det seier Reidun Gangstø, klimaforskar ved Meteorologisk institutt. For bak oss ligg ein rekordtørr og rekordvarm mai månad.

– Det er ein heilt spesiell månad me har lagt bak oss no. Det har vore ekstremt varmt i store delar av landet, frå Midt-Noreg og nedover til Sør-Noreg. Det er ekstremt. Det er veldig spesielt at det er så varmt i mai.

– Naturleg variasjon og klimaendringar

Seniorforskar Marianne Tronstad Lund ved Cicero fortel at me lever i eit land med store variasjonar frå år til år og sesong til sesong.

– Men det er klart når me ser temperaturrekordar bli slått, så er det sannsynleg at det kan koplast til ei underliggande global oppvarming.

Førre gong mai månad var like varm som i år var i 2018. Men sjølv med naturlege variasjonar er det grunn til bekymring, meiner seniorforskaren.

– Klimaendringar og global oppvarming driv med seg ekstremvêr. Både ekstrem nedbør og ekstreme temperaturar. Dermed blir det rekordar og vêr utanfor det me kjenner til.

Tidlegare denne veka var det store overfløymingar i Oslo. Du trenger javascript for å se video. Tidlegare denne veka var det store overfløymingar i Oslo.

Og nettopp dette har me sett konsekvensar av fleire stader i landet denne månaden.

Måndag fekk Oslo på berre 20 minutt meir enn halvparten av normal månadsnedbør for mai.

Medan bøndene i Trøndelag må bruke 12 millionar liter vatn i døgnet for å redde avlingane.

Og fleire stader i landet har det vore stor skogbrannfare den siste månaden.

Klimaendringane gjer meir styrtregn Har du tenkt at sommerdagane oftare blir avbrutt av ein plutseleg, intens regnskur? Då har du rett. Klimaendringane har allereie ført til auke i ekstremnedbør i Europa og Noreg, ifølge FNs klimapanel og Norsk klimaservicesenter. Kvifor regnar det meir når verda blir varmare? Sveip for å lese meir. Javier Ernesto Auris Chavez / NRK Regnet samlar seg Menneskeskapte utslepp av CO2 og andre klimagassar har allereie gjort verda varmare. Når det er varmt, fordampar vatn opp i atmosfæren. Varmare klima gjer også at atmosfæren kan halde på meir vatn, ifølge klimapanelet. Derfor fører ei varmare verd til meir intens nedbør, særlieg om sommaren. Kor mkje meir styrtregn har vi fått? Det har både blitt meir regn og meir styrtregn i Europa dei siste åra, og det er knytt til klimaendringane, ifølge FNs klimapanel. Også i Noreg har talet styrtregn, og kor mykje regn som kjem, auka dei siste tiåra. På Blindern er det målt dobbelt så mange styrtregn som før, men målingane er usikre. Kor mykje verre blir det? Så langt har verda blitt rundt 1,1 grad varmare sidan førindustriell tid. For kvar grad varmare verda blir, ventar forskarane nesten ei dobling ekstremnedbør-hendingar. Med dagens klimapolitikk ligg verda an til 2,8 grader oppvarming, ifølge UNEP.

Kan endre økosystema

Kombinasjonen av tørke og ekstremnedbør slik me har sett i mai, trur klimaforskarane kjem til å bli meir og meir vanleg.

– Me må vere førebudd på begge deler og det gjer ei ekstra utfordring for landbruket. Ein treng å har riktig mengde vatn til riktig tid, seier Gangstø.

Tidleg i mai måtte brannmannskap frå Leka, Bindal og Terråk jobbe for å halde brannen på Leka under kontroll. Foto: Namsos brann- og redning

Men det er ikkje berre produksjonen og avlingane til bøndene som kjem til å merke konsekvensane.

– Når det gjeld nedbør og særleg i urbane område er det infrastruktur, overfløyming i kjellarar, problem med kollektivtransport og så vidare, legg Tronstad Lund til.

Ho seier at både samfunn, infrastruktur, jordbruk og naturen kan bli påverka av meir varme og ekstremnedbør.

– Over tid, viss dette er ei trend med tidlegare og varmare vår, så kan det endre på økosystema. Særleg i bløming, men også hos insekta.

– Me ikkje miste håpet

Også statssekretær Sigrun Aasland i Klima- og miljødepartementet let seg uroe over dei hyppige vêrrekordane.

– Ekstremvêret er her no, og det treffer Europa og Noreg med større styrke enn resten av verda. Klimaet held fram med å endra seg, og me vil dessverre oppleva meir ekstremvêr i åra framover.

– Derfor må me, og alle land i verda, kutte utsleppa raskt og tilstrekkeleg nok til at desse hendingane ikkje blir større enn me klarer å handtera dei, legg Aasland til.

Statssekretæren seier det kan bety store forskjellar for oss om Noreg klarer å avgrense temperaturauken.

– Kvar desimal og kvart tonn tel. Derfor må me ikkje gi opp ambisiøse mål. Me må ikkje slakka ned på innsatsen eller minste håpet.