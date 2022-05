Fått 72 oljemilliarder, aldri betalt skatt

Blant selskapene som ikke har betalt skatt, har disse 13 selskapene ifølge Brønnøysundregisteret fusjonert med andre selskap og deretter blitt slettet: Bayerngas Produksjon Norge AS, Bridge Energy AS, Capricorn Norge AS, Det norske oljeselskap ASA, VNG Norge AS, Genesis Petroleum Norway AS, Wintershall Norge AS, Noil Energy ASA, Maersk Oil Norway AS, Maersk Oil Pl 018C Norway AS, Tullow Norge AS, Wellesley Petroleum AS, North Energy Norge AS.