Mann som døde med korona skal være kjent koronafornekter

Det var tirsdag at mannen døde i hjemmet sitt på Hadeland. Test etter hans død viste at han hadde koronaviruset, meldte kommunen.

Det var Avisa Oslo og Oppland Arbeiderblad som først meldte at den døde skal være Gaarder. Etter det NRK kjenner til stemmer dette.

På hjemmesida si omtales han som uavhengig forsker på det som kan kalles undertrykt informasjon. Han blir kalt en av Norges fremste konspirasjonsteoretikere. Han skreiv innlegg på blant annet Facebook, som uttrykte skepsis mot koronaviruset.

Foto: Skjermdump, Facebook

Andre teorier om dødsfall

På Gaarder sin Facebook-side er det mange som skriver kondolansemeldinger. Flere i hans omgangskrets mener det må være en annen dødsårsak enn koronaviruset.

Gaarder var skribent for nettmagasinet «Nyhetsspeilet». Redaksjonen har lagt ut ei melding på sida om dødsfallet. Der skriver de:

«NTB sin nyhet angir «En mann i 60-årene fra Gran kommune døde tirsdag etter å ha vært syk med covid-19». Hans siste ettermæle er en falsk nyhet. Flere på Facebook sier han var helt frisk på mandagen.»

Vanskelig sporingsarbeid

Kommuneoverlege, Are Løken i Gran vil ikke bekrefte at det var Gaarder som døde med covid-19 tirsdag. Han forteller at de jobber med å finne ut hva mannen i 60-åra døde av.

Mannen som døde hadde et arrangement i mars, forteller Løken. Kommunen har oppfordret de som deltok til å teste seg. Det skal ha vært flere samla enn det som er anbefalt.

Kommunelegen i Gran, Are Løken, forteller at smittesporingsarbeidet er vanskelig. Foto: arne sørenes / nrk

– På dette arrangementet 26. mars har vi ikke antall. Men ut fra observasjoner gjort i nærområdet, så mener vi det var et tjuetall. Mulig det var flere, men vi vet ikke, sier Løken.

Testen som ble gjort av avdøde bekrefter at han hadde viruset.

– Mannen hadde covid-19, det var det ikke tvil om. Men om det var en direkte årsak til døden, det vet vi ikke før obduksjonen foreligger, sier Are Løken.

Løken forteller at sporingsarbeidet har vært vanskelig. Han sier de har møtt mye motstand fra folk som ikke vil fortelle hvem de har vært sammen med.

Gran kommune melder at det kan ha blitt spredd smitte på to arrangementer i mars og ber alle som var med på slikt, melde seg for testing.

– Hvis det er holdninger som at man ikke tror på korona, så kan det medføre at man går rundt med symptomer og smitter andre i betydelig grad, sier kommuneoverlegen.

Obduseres

Arrangementet i slutten av mars er foreløpig ikke en del av politiets etterforskning.

Det forteller lensmann i Gran, Geir Hermansen.

– Vi avventer en mulig anmeldelse fra kommunen før vi ser på det. Vi er i dialog med kommunelegen om en mulig anmeldelse, sier han.

Han forteller at mannen som døde skal bli obdusert enten i dag eller mandag.

Lensmann i Gran, Geir Hermansen, forteller at den avdøde obduseres enten fredag eller mandag. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Selve dødsfallet etterforskes ved at det blir gjennomført en obduksjon. Grunnen til at han skal obduseres er situasjonen med korona. Dødsfallet undersøkes som mistenkelig, men det er ikke noe som tilsier at det er skjedd noe straffbart, forteller lensmann i Gran, Geir Hermansen.