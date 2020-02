På arbeidsplassen til Wenche Ohlsson på Drevsjø i Engerdal stod det en massasjebenk.

Hun visste ikke at bygdas populære trener misbrukte sønnen på akkurat denne benken, mange ganger.

Ohlsson trodde sønnen Nicklas Aleryd var i trygge hender når han var på friidrettstrening.

Hun visste heller ikke at mange av overgrepene skjedde på massasjebenken i bygdas helsesenter, hennes egen arbeidsplass.

Heller ingen andre i bygda oppdaget at Nicklas, og minst åtte andre gutter, ble seksuelt misbrukt av den betrodde treneren.

Nicklas Aleryd lå alltid og håpet at noen skulle oppdage hva som skjedde. Men ingen så. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er noen ganger du blir så overrasket over det du ikke har sett at du lurer på hvordan det er mulig, sier Reidar Åsgård.

I dag vet den mangeårige ordføreren i Engerdal sannheten, som har rystet et lite bygdesamfunn siden den ble kjent i januar 2019.

Sa aldri noe

Stortalentet Nicklas Aleryd håpet alltid at forholdene var så gode utendørs at han slapp å trene inne.

Var det for glatt på veien ble treningen flyttet til gymsalen i helsesenteret. Da visste Nicklas at treningsøktene ville bli avslutta med overgrep på massasjebenken.

Han lå alltid og håpet at noen skulle oppdage hva som skjedde. Men treneren låste døra.

Noen ganger låste Nicklas opp igjen døra mens treneren var på do. Han hørte folk utenfor.

Men ingen hørte noe. Ingen så noe. Heller ikke moren, som kjørte ham til og fra trening.

Nicklas sa aldri noe.

Søvnløse netter

I jula 2017, da familien Ohlsson var samlet rundt middagsbordet på Drevsjø, fikk Wenche endelig forklaringen på hvorfor sønnen Nicklas slet i ungdomsårene.

Endelig forsto hun hvorfor sønnen hadde ønsket å ta sitt eget liv.

Wenche Ohlsson bebreidet seg selv fordi hun aldri skjønte at sønnen ble misbrukt. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Nicklas fortalte for første gang om de seksuelle overgrepene treneren utsatte ham for over flere år. Helt fra han gikk siste året på ungdomsskolen.

Om turen til Tyrkia, som foreldrene sendte ham på med treneren.

Nicklas og foreldrene trodde han skulle reise med flere utøvere. Men da han kom ned viste det seg at det bare 15-åringen og treneren.

Der forgrep treneren seg på Nicklas for første gang. Det skulle skje mange ganger til.

Moren hadde kjent treneren lenge. Han hadde vært læreren hennes på barneskolen. Overgrepshistoriene kom som ett sjokk.

– Da måtte jeg gå i meg sjøl. Hvordan var det mulig uten at jeg oppdaget noe? Noen av massasjeøktene var jo til og med her i huset, sier Wenche.

Det ble mange søvnløse netter etter den middagen. Wenche følte hun hadde vært en dårlig mor, fordi hun ikke oppdaget det som skjedde med sønnen.

Medaljens bakside

Tidligere ordfører, Reidar Åsgård, var den som festet HM Kongens fortjenstmedalje på jakka til treneren.

Det skjedde under en pause i kommunestyremøtet i Engerdal, 20. desember 2007.

– Jeg tror de fleste i Engerdal syntes det var en velfortjent medalje, sier Åsgård.

Tidligere ordfører Reidar Åsgård synes det er sårt og leit at ingen oppdaget overgrepene. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I dag vet han at det ble feil. Åsgård tror mange i bygda har stilt det samme spørsmålet som han: Hvordan var dette mulig uten at noen oppdaget det?

Åsgård beskriver treneren som en mann med stor integritet. Alle hadde stor tillit til ham.

Den tidligere ordføreren er usikker på om noen hadde trodd på de unge guttene hvis de hadde fortalt om overgrepene. Da NRK meldte om overgrepene første gang, i januar 2019, var han sjøl på grensa til å tenke at det ikke kunne være sant.

I dag gjør det vondt å vite at han ikke visste.

Sårt for bygda

Engerdal har knapt 1300 innbyggere. 300 av dem bor på tettstedet Drevsjø. De fleste kjenner hverandre. Stedet er så lite at de fleste til og med vet hva naboen skal ha til middag, mener Dag Meli, styreleder i Ren-Eng.

– Likevel kan naboen gjøre hundretalls overgrep på ungene i bygda uten at noen fatter mistanke, sier Meli.

Det er ikke mange i bygda som vil prate åpent om overgrepssaken. Reidar Åsgård sier det er sårt for hele kommunen.

For beboerne er stolte av Engerdal. De har vært stolte av idrettsmiljøet og alle de aktive ungdommene. Men bygda må klare å leve med overgrepssaken, mener Åsgård.

– Ungdommer har blitt merka for livet. Det er mye verre.

Under rettssaken mot treneren kom Dag Meli i prat med en mann fra Drevsjø, som var til stede som tilhører. Mannen var sjokkert:

«Det var helt utenkelig, for i Engerdal, og Drevsjø spesielt, så var det sånn at folk for så vidt aksepterte at Vår Herre sto øverst på rangstigen, men treneren kom på en svært god nummer to.»

– Det viser vel at treneren hadde en enorm posisjon, troverdighet og tillit, sier Dag Meli.

TUNGT: For Dag Meli, den nye styrelederen i idrettsklubben Ren-Eng, var det tungt å få beskjeden om at treneren og omgangsvennen hadde forgrepet seg på mange av klubbens unge gutter i over 40 år. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han ble godt kjent med treneren under en treningssamling i Portugal vinteren 2012. Da hadde datteren til Meli startet med løping for Ren-Eng. Gjennom idretten ble treneren og Meli omgangsvenner.

På samlingen stusset Meli litt over at det først og fremst var gutta, og spesielt en av dem, som fikk massasje av treneren etter de harde øktene. Alle visste at treneren var en dyktig massør. På oppfordring ble det også til at han masserte jentene.

Meli husker han tenkte at han syntes treneren gikk veldig intimt til verks, og at det var bra at det var akkurat han som gjorde det. For alle var jo så trygge på han.

– Forkastelig

Treneren og kona har flyttet fra Drevsjø.

– Jeg må innrømme at jeg synes det er greit, og jeg har full forståelse for at de tok det valget. Det ble vanskelig å møte ham på butikken etter at jeg fikk vite om overgrepene, sier Wenche Ohlsson.

Treneren soner nå altså en fengselsstraff på ett år og to måneder.

Reidar Åsgård sier det finnes folk i bygda som mener treneren slapp billig unna. At straffen, for noe Åsgard selv mener var «både veldig grovt og forkastelig», var for mild.

Prat om det

I dag bor Nicklas Aleryd i Sverige. Han er gift, har barn og jobber som kokk. Overgrepene han ble utsatt for gjorde at han flere ganger måtte avbryte kokkeutdannelsen. Men nå er målet nådd.

Nå kan han komme hjem til Drevsjø uten å bære på hemmeligheten som han ikke engang fortalte til sin egen mor. Han råder andre, som er i samme situasjon, til å prate.

– Si det til noen, i alle fall. For da trenger ikke du å få ballen til å rulle. Da er det noen andre som kommer til å gjøre det for deg, sier Nicklas.

Den forhatte massasjebenken på Drevsjø er borte. Rett før jul ble den fjernet fra helsesenteret.

Treneren har ikke ønsket å medvirke i sakene NRK har laget om overgrepene i Ren-Eng.

Hei! NRK kommer til å publisere flere artikler om overgrepene i Engerdal. Har du tanker om denne saken, eller tips til andre historier jeg bør se nærmere på? Skriv til meg her.

Etiske vurderinger i Engerdal-saken Ekspandér faktaboks Overgrepssaken i Engerdal har reist flere etiske spørsmål, som NRK ønsker å gjøre rede for. Identifisering: NRK bruker ikke navnet til overgriperen. Det fordi de fleste sakene han ble siktet for er foreldet, av hensyn til familien hans, og av hensyn til de som står fram, som ikke ønsker navnet offentliggjort.

NRK forteller denne historien med vitnenes navn og bilde, i klart samsvar med dem. De vitnet i retten, og ønsker å stå fram med sin historie. De har lest, sett og hørt igjennom alt som publiseres, og har godkjent det. Tilsvarsrett: NRK har kontaktet den domfelte mannen, via hans advokat, tre ganger. Han ønsker ikke å bruke tilsvarsretten sin til å kommentere saken. Fakta om overgrepene: Overgrepene vi beskriver er sjekket som fakta. NRK har lest referatene fra politiavhørene av mannen, siktelsene og dommen. Mannen tilsto i politiavhør og i retten overgrep mot de fire vitnene vi omtaler i saken.

I 40 år begår bygdas populære idrettstrener overgrep mot en rekke unge gutter. Ingen tør si i fra. Du trenger javascript for å se video. I 40 år begår bygdas populære idrettstrener overgrep mot en rekke unge gutter. Ingen tør si i fra.