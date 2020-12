Var sjøl overgrepsoffer – nå hjelper han andre

Overgrepssaken i friidrettsklubben i Østerdalen sjokkerte hele idretts-Norge, men spesielt Friidrettsforbundet.

– Det var en øyeåpner. Vi kan ikke være så naive at vi tenker at vi kjenner noen så godt at det kan ikke skje.

Det sier Veslemøy Hausken Sjökvist som har ansvar for trenerutvikling i Norges Friidrettsforbund.

ØYEÅPNER: Overgrepssaken i Ren-Eng fikk Veslemøy Hausken Sjöqvist og andre i friidrettsmiljøet til å se at det umulige kan være mulig. Foto: Norges friidrettsforbund

Nå tar hun med seg Dag Olav Åse som rådgiver når forbundet på nyåret setter inn en offensiv mot overgrep.

De samarbeider med Redd Barna om prosjektet Trygg på trening. Trenere og utøvere skal ha bedre rutiner for å fange opp overgrep.

– Det er jeg veldig glad for, sier Dag Olav Åse.

Treneren hans forgrep seg på flere utøvere gjennom 40 år uten å bli stoppa.

Etter overgrepene snudde Dag Olav Åse ryggen til Friidrettsforbundet. Nå ønsker han å bidra til idretten igjen.

Har et viktig budskap til trenere

Nå skal alle friidrettsklubbene gjennom en kurspakke. Den inneholder klarere retningslinjer for hva som er greit og ikke greit i forholdet mellom en trener og en utøver.

Det skal være lett å si fra hvis noen går over grensa. Det blir også kursing i hvordan de skal ta imot bekymringsmeldinger.

Første steg mot jobben mot overgrep i friidrettsmiljøet for Dag Olav Åse var på et trenerseminar som trenerforeningen og Friidrettsforbundet arrangerte digitalt for 100 trenere.

Han har et viktig budskap til dem. Han tror ikke det bare er utøvere i Ren-Eng som har opplevd seksuelle overgrep og trakassering i klubben sin.

– Som trener er du en veldig viktig aktør i unge ambisiøse idrettsutøveres liv. For skummelt mange er du kanskje den aller viktigste personen gjennom en sårbar periode, sier 54-åringen.

Han sitter sammen med Odd Ivar Nyheim som var landslagstrener på den tida Dag Olav Åse og de andre ble utsatt for overgrep.

BEDRE RÅDGIVER: Odd Ivar Nyheim (th) brukte treneren til Dag Olav Åse som rådgiver mot seksuell trakassering sist. Nå vet han at det hadde vært bedre å bruke Dag Olav og de andre utøverne i Ren-Eng. Foto: PRIVAT

Nyheim brukte treneren i Ren-Eng som rådgiver da han skulle finne måter de kunne unngå at det skjedde overgrep i friidretten.

– Jeg stolte på han som alle andre gjorde på den tida, og hadde ikke tanke på at han kunne være en overgriper, sier Nyheim.

Treneren ble i 2019 dømt for overgrep.

Dag Olav er en av fire utøvere som valgte å stå fram for å fortelle historien i håp om at det skulle hjelpe andre.

SAMMEN: Dag Olav Åse, Tor Solbakken, Nicklas Aleryd og Jan Ole Johnsgård fortalte sin historie om overgrep i podkasten Trener og overgriper. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Sto i gjeld til treneren

For Dag Olav Åse og de andre utøverne i Ren-Eng ble treneren billetten til suksess i idretten. Og når de lyktes var det vanskelig å fortelle om det de ble utsatt for.

– Jeg følte jeg sto i gjeld til han, at jeg skyldte han noe, forteller Dag Olav Åse.

Han stiller opp på trenerseminaret i Friidrettsforbundet fordi de skal vite hvorfor han brått sluttet som både trener og utøver i idretten han var så glad i. Men også i håp om at forbundet tar et oppgjør med det som har skjedd.

– Den saken rysta oss, og særlig meg, sier Veslemøy Hausken Sjöqkvist.

IDRETTSGLEDE: Veslemøy Hausen Sjöqvist var sjøl aktiv løper og kjente flere av dem som ble utsatt for overgrep. Nå er hun mest på banen med sønnen. Foto: PRIVAT

Hun var sjøl en god løper på den tida Dag Olav og de andre ble utsatt for overgrep. Hun kjente godt til treneren og hadde aldri mistanke om at noe var galt.

Hun er glad for at det nå kommer konkrete tiltak for å stoppe overgrep i idretten.

– De som ble utsatt for overgrep fortjener at vi tar det på alvor, for de har blitt så svikta av idretten, sier hun.

Vil ta idretten tilbake

Dag Olav Åse er letta over at han turte å sitte foran 100 trenere å fortelle om de tunge årene.

– Jeg kjente at det var veldig fint å fortelle min historie til dem. Jeg følte at jeg ble lytta til, sier han.

Han har ønsket å bruke denne historien til noe nyttig. Han skal gi råd om hvordan man kan spørre og snakke om overgrep.

Og nå som årsaken til at han forlot idretten ikke lenger er en hemmelighet, er han veldig frista til å bli en del av miljøet igjen.

– Jeg har hatt noen år med avsmak med alt som har med friidrett å gjøre. Psykologen min sa at det hadde vært godt for meg å ta friidretten tilbake og det ligger litt i bakhodet, sier Dag Olav Åse.

Men først skal han bidra som rådgiver for forbundet for å finne gode løsninger for å unngå at flere blir utsatt for det samme som gutta i Ren-Eng.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien: Trener og overgriper (1:2)».