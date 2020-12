– Dere har gjort det lettere å snakke om overgrep

En av dem, Tor Solbakken, sitter på tribunen og følger treninga til herrelaget til Elverum håndball.

På banen løper en av studentene hans på faglærerutdanninga i kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Simen Holand Pettersen er av Norges største talenter og er plukket ut til å spille for Norge under VM i håndball i januar.

22-åringen er ikke i tvil om at Tor Solbakken og tre andre tidligere idrettstalenter sin historie om overgrepene i friidrettslaget Ren-Eng har betydd mye for Idretts-Norge.

Det lengste løpet

– Jeg har merka at det har vært mye mer fokus på hvor grensa går det siste året, sier Holand Pettersen.

Det merker også Norges idrettsforbund som har hatt stor pågang fra klubber som vil lære mer for å avdekke og håndtere overgrep.

Lettere for andre å si fra

Historien om at utøvere ble utsatt for overgrep i friidrettsklubben Ren-Eng gjennom 40 år ble kjent i 2019.

Fire av utøverne valgte å stå fram med historiene sine i februar 2020.

ÆRLIG FORTALT: Tor Solbakken, Nicklas Aleryd, Jon Ole Johnsgård og Dag Olav Åse fortalte ærlig om overgrep og det har gjort en forskjell i idretten. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– All ære til de for at de turte å stå fram og fortelle om det. Og jeg tror det er viktig at det er et fokus spesielt i barneidretten, sier Simen Holand Pettersen.

Han tror det er lettere å si fra i dag enn for ti år siden. Han har ikke opplevd noe selv men husker historier fra et håndballmiljø for en del år siden. Hvis han sjøl blir trener eller kroppsøvingslærer håper han at han klarer å være åpen og bevisst mot utøverne.

LANDSLAGSSPILLER: Simen Holand Pettersen har suksess på banen for Elverum i høst og har fått plass i landslagstroppen under VM i januar. Foto: Magnus Stenseth/Elverum håndball

Treneren hans i Elverum håndball Børge Lund, som også er assistenttrener på herrelandslaget, har erfart at det er viktig å avklare grenser.

– Jeg skulle trene jenter som var 15 og 16 år og jeg hadde aldri trent jenter før. Jeg syntes det var vanskelig å korrigere dem på enkelte fysiske øvelser. Det føltes feil og litt uvant, sier han.

Så han valgte å være åpen om det på første treninga og ba dem si fra hvis de syntes det ble vanskelig.

– Heldigvis så syntes de tilnærminga mi var grei så da kunne vi fortsette, sier han.

KLARE GRENSER: A-lagstrener for Elverum og assistenttrener på herrelandslaget Børge Lund (TV) mener det er viktig at utøverne vet hvor grensa går. Det er Tor Solbakken helt enig i. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Han mener det bør settes mer fokus i klubbene på hvor grensa går. Han tror barna vil føle seg tryggere på trening hvis de vet det.

– I et velferdsland som Norge så burde vi klare å legge til rette for at i idretten skal være et fristed for barn og unge å komme til for å ha det gøy, sier han.

For Tor Solbakken som følger med fra sidelinja er slike holdninger gode nyheter.

– Det er en tematikk som alltid må ha fokus for den forsvinner ikke av seg selv, sier han.

Stor pågang for å avdekke mer

I løpet av månedene som har gått siden de tidligere friidrettsutøverne sto fram har det dukket opp flere overgrepssaker fra Idretts-Norge.

Fotballtrener siktet for overgrep: – Folk er i sjokk

– Det har vært veldig viktig at de kom med sin historie, sier seniorrådgiver i Norges idrettsforbund Håvard Øvregård.

STOR PÅGANG: Seniorrådgiver i Norges idrettsforbund Håvard Øvregård merker stor pågang for at idrettslag skal kunne avdekke mer.

Han har jobbet med temaet i idretten i flere år og sier at de nå har stor pågang fra idrettslag som vil ta opp temaet ikke bare fordi det har vært saker men fordi de vil forhindre det.

– De som har stått fram har bidratt til at det har blitt mindre tabu å ta det opp, sier han.

Han sier det tidligere har vært vanskelig å få idrettslag til å ta det opp før det har vært en konkret sak.

Det har ikke vært en stor økning i antall saker, men det er mellom to og ti henvendelser hver måned om seksuell trakassering og overgrep.

Tidlegare toppidrettsutøvar tiltalt for svært grove overgrep mot mindreårige

I den siste tildelingen av spillemidler fra Staten var arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten nevnt som områder det er forventa at de satser på.

Det har også kommet fram at ordningen med politiattester ikke har fungert som idretten må jobbe for å bli bedre.

Var verdt å fortelle om overgrepene

Selv om det var skummelt å stå åpent fram og fortelle om de seksuelle overgrepene mener Tor Solbakken det var verdt det.

– Jeg tror det har blitt lettere for andre å si fra etter at vi sto fram. Ikke nødvendigvis gjennom media, men til familie og venner, sier han.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Det har kommet mange henvendelser fra folk han ikke kjenner. Flere har sagt det var dette som skulle til for at de selv skulle fortelle.

– Det har kommet frem nye og gamle historier i flere medier. Det er kjempeviktig at det kommer fram at overgripere aldri skal få fred, sier han.

Han synes det er bra at det begynner å gå inn at dette er et stort folkehelseproblem. At ting kommer til overflaten som har vært der veldig lenge, men som nå får fokus.

Det var derfor han og de tre andre utøverne i Ren-Eng fortalte historien om medaljens bakside i den suksessrike klubben gjennom podkasten «Trener og overgriper».

NÅDD ET MÅL: Tor Solbakken nådde ikke målet på Bislett som 16-åring etter ei natt med overgrep av treneren, men er på veg mot målet om å gjøre det enda vanskeligere for overgripere å utsette andre for det samme. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I 40 år begår bygdas populære idrettstrener overgrep mot en rekke unge gutter. Ingen tør si ifra. Du trenger javascript for å se video. I 40 år begår bygdas populære idrettstrener overgrep mot en rekke unge gutter. Ingen tør si ifra.