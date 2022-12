Kvinne dømt til seks måneders fengsel etter at hunden hennes drepte barnebarnet

Østre Innlandet tingrett har dømt kvinnen for brudd på straffeloven og hundeloven.

Hun må også betale 170.000 kroner i erstatning til guttens mor.

60 dager av fengselsstraffen gjøres betinget. Retten legger til grunn at kvinnen er rammet hardt personlig ved å ha mistet barnebarnet.

– Hun er skuffet over dommen og hun er uenig i dommen, sier kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien.

Men hun vil ikke anke dommen.

Uaktsom

Kvinnen var tiltalt etter straffelovens paragraf 281 for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

5. juni 2021 gikk Rottweileren hennes til angrep og tok livet av den lille gutten.

Det skjedde mens tiltalte, som var farmoren til gutten, skulle passe på ham og to andre mindreårige barnebarn.

Kvinnen hadde to hunder som gikk løs i et inngjerdet område på baksiden av huset. En verandadør inn til huset var imidlertid åpen.

I verandadøra var det satt opp en 87 centimeter høy grind som skulle være et hinder for hundene.

Det var likevel her at Rottweileren skal ha fått tak i gutten, dratt ham over grinda og ut av huset. Der ble ettåringen bitt i hjel.

LØFTET GUTTEN: Denne illustrasjon ble lagt fram i retten av påtalemyndigheten. Aktor mener at hunden har løftet gutten etter hodet over grinda og drept han i bakhagen utendørs. Illustrasjon: politiet

Burde vært avlivet

Østre Innlandet tingrett har kommet fram til at kvinnen var grovt uaktsom den aktuelle dagen, og finner at dette er skjerpende.

I dommen står det at retten er forundret over at hunden ikke ble avlivet tidligere.

«På bakgrunn av Nestors forhistorie med angrep mot barn og annen aggressiv oppførsel, er retten forundret over at den ikke har vært avlivet tidligere, selv om tiltalte var svært glad i hunden og sterkt knyttet til den. Det var åpenbart sterk gjentakelsesfare for nye angrep fra hunden. I stedet for å avlive hunden, fortsatte tiltalte sitt hundehold samtidig som hun passet barnebarn, uten å gjøre tilstrekkelige beskyttelsestiltak.»

Nekter straffskyld

Kvinnen var også tiltalt for brudd på hundeloven. Hun erkjente ikke straffskyld for noen av anklagene mot henne.

Da hun vitnet i Østre Innlandet tingrett ba hun flere ganger om unnskyldning for det som hadde skjedd.

Påtalemyndigheten mener kvinnen har opptrådt grovt uaktsom.

Aktor, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen, viste til flere tidligere tilfeller der hunden hennes skal ha skadet barn.

Han mener at hun derfor tidligere burde ha avlivet hunden.

Ved ett tilfelle i 2016 måtte en tre år gammel jente sy flere sting i ansiktet etter å ha blitt bitt av Rottweileren.

En veterinær som vitnet i retten sa at hun anbefalte at hunden ble avlivet allerede i 2016.

Anker ikke dommen

Kvinnens forsvarer, advokat Jens Henrik Lien sier hun fortsatt mener at hun er uskyldig og derfor er uenig i straffen hun har fått.

Men hun vil likevel ikke anke dommen.

– Nå har hun allikevel vurdert det slik at denne saken har vært en så enorm belastning for både henne og hennes nærmeste familie, at hun har besluttet at hun ikke kommer til å anke den, sier Jens-Henrik Lien.

Guttens mor: Viktigst å plassere ansvaret

I retten har moren til den drepte gutten forklart at hun var redd for den store hunden.

Kvinnen opplyste at hun har fått betydelige psykiske utfordringer etter at sønnen døde. I retten fortalte hun om at hun føler på mye sinne og sorg.

– Jeg er sint fordi de ikke hørte på meg og tok meg alvorlig da jeg var bekymret for hunden, sa hun.

Bistandsadvokat, Inger Johanne Reiestad Hansen sier moren til gutten opplever at dommen er riktig.

– Hun opplevde at domstolen plasserte ansvaret for hendelsen og tenkte at det var riktig.

Farmoren til gutten er dømt til å betale 170.000 kroner i erstatning til moren. Kravet var 250.000. Men Reiestad-Hansen sier dette ikke betyr så mye.

– Hun har ikke noe synspunkt på verken straff eller oppreisning. Det har ikke vært det viktigste for henne, men en ansvarsplassering.

RIKTIG: Moren til den drepte gutten synes det viktigste var at retten plasserte ansvaret for det som skjedde, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Den drepte guttens foreldre har gått fra hverandre etter den tragiske hendelsen. Guttens far beskrev i retten Rottweileren som rolig og lydig.

– Jeg har alltid ment at det var tilstrekkelig sikkerhet med hundene. Ett eller annet skjedde den dagen der, sa faren i retten.