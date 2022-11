Hundedrapssaken: Rottweileren skal ha bitt flere barn tidligere

Det som skulle være et hyggelig besøk i Brumunddal i fjor sommer endte i tragedie.

En gutt på ett år og åtte måneder ble drept da farmorens rottweiler gikk til angrep på gutten.

Nå er kvinna i 50-årene tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld.

Fullstendig sønderknust forklarte hun seg om den forferdelige hendelsen hjemme hos henne i 5. juni 2021.

Kvinnen passet på tre mindreårige barn den helgen.

PÅ ÅSTEDET: Politiet ble tilkalt etter det tragiske dødsfallet 5. juni 2021 i Brumunddal. Nå er ei kvinne i 50-årene tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Provisorisk grind

Ifølge tiltalen lot eieren to hunder gå løs i hagen, med verandadøra til stua åpen.

Mellom verandaen og stua hadde eieren satt opp en provisorisk grind.

Barna lekte på andre siden av huset. Men den ene gutten gikk inn i huset og trolig bort til døra på ander siden og grinden. Der fikk en av hunden tak i ham.

Farmoren forklarte i retten at hun trodde gutten gikk inn for å hente seg is, og at det ikke gikk lang tid før hun gikk etter ham.

GRIND: Dette var den provisoriske grinda som skulle skille hundene fra de inne i huset. Foto: Politiet

Da hun oppdaget hva som utspant seg forsøkte hun desperat å skille gutten og hunden. Også en nabo kom til for å hjelpe henne. Hun beskrev hunden som svært aggressiv og helt annerledes den pleide å være.

Gutten døde som følge av bittskadene. Begge hundene ble avlivet på stedet.

– Jeg vil bare si unnskyld, Jeg vil bare si unnskyld, gjentok kvinna mange ganger under sin forklaring.

Var redd for hunden

Hundeholdet til den tiltalte blir et viktig tema i rettssaken. Ved flere anledninger tidligere skal nemlig rottweileren ha skadet barn.

UAKTSOM: Statsadvokat Magnus Schartum-Hansen, mener den tiltalte kvinnen har vært uaktsom da hunden hennes angrep og drepte den vesle gutten. Foto: Frode Meskau / nrk

Statsadvokat Magnus Schartum-Hansen viste i sitt innledningsforedrag til fem konkrete hendelser. I fire av disse tilfellene var barn involvert.

I januar 2016 ble en tre år gammel jente bitt ved øyet og i hodet av hunden. Hun måtte til sykehus og ble sydd.

I juli 2016 ble en 6 år gammel jente bitt i hode og arm av hunden.

I januar 2017 ble en 8 år gammel gutt påført et sår ved nedre del av leppen. I denne tilfellet er det usikkert om det var et bitt eller om gutten hadde skadet seg på annen måte.

I februar 2019: ble en gutt som var under ett år gammel påført et sår i hodet av hunden.

I februar 2021 ble en voksen mann bitt i en finger under lek med hunden.

Et viktig tema i retten vil trolig bli om den tiltalte kvinnen var godt kjent med alle disse tilfellene og hvordan hun vurderte den faren som hunden hennes representerte.

AVLIVER: Begge kvinnens hunder ble avlivet av veterinær etter det tragiske dødsfallet der en gutt ble drept. Foto: Politiet

Vil kreve erstatning

Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat for mor til den drepte gutten.

– Min klient mener det er riktig med en rettssak og at tiltaltes hundehold blir gjennomgått. På vegne av min klient vil jeg komme med et krav om erstatning, sier Reiestad Hansen.

Hun antyder at erstatningskravet kan bli på 200.000 kroner.

Ifølge Reiestad Hansen, var guttens mor redd for hunden. Hun skal ha gitt uttrykk for at de måtte være veldig forsiktige, hvis barna skulle være der hvor disse hundene var.

GRUER SEG: Moren mener det er riktig at saken kommer for retten, selv om hun gruer seg veldig, ifølge bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen. Her sammen med aktor statsadvokat Magnus Schartum-Hansen. Foto: Frode Meskau / nrk

Første gang i Norge

Kvinnen er også tiltalt for brudd på hundelovens paragraf 28 for at hunden ikke var forsvarlig inngjerdet.

Den tiltalte kvinna nekter straffskyld.

Ifølge forsvarer er saken naturlig nok ekstremt belastende for henne.

FORSVARER: Forsvarer, advokat Jens Henrik Lien, i retten på Hamar. Foto: Frode Meskau / NRK

Det er første gang noen her i landet er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, i forbindelse med at en hund har drept et menneske.

Det er svært sjelden at hunder dreper mennesker. I Norge har ni personer omkommet som følge av hundeangrep de siste tjue åra.

Saken rysta lokalsamfunnet. Kriseteamet i Ringsaker kommune ble koblet inn for å hjelpe familiene.

Det er satt av fem dager i Østre Innlandet tingrett i Hamar.