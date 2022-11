Tirsdag forklarte hun seg i Østre Innlandet tingrett om sønnens tragiske dødsfall.

Den vesle gutten på ett år og åtte måneder ble drept av en rottweiler som tilhørte hennes daværende svigermor.

– Jeg stolte på henne. På meg har det virket som om hun har holdt hunder og barn fra hverandre. Hun betrygget meg hele tiden på at hun var striks på dette, sa kvinnen i retten.

Guttens mor sa at hun selv hadde vært redd for hunden i lengre tid. Hun fortalte om to hendelser der barn var blitt skadet av hunden.

Ved ett tilfelle i februar 2019 var hun sikker på at en av sønnene ville ha blitt drept dersom ikke mannen hennes så resolutt hadde grepet inn.

Hun oppfattet det som om rottweileren angrep og dro sønnen etter hodet bortover gulvet. Mannen skal ha fått kastet hunden vekk.

Ifølge kvinnen skal både svigermoren og andre skal ha uttrykt ved ulike anledninger at hunden burde avlives Likevel skjedde det ikke.

– Jeg føler hun har beskyttet hunden hele tiden. Når hunden har gjort noe, så har hun alltid forklart det med at den hadde en grunn til det, sa guttens mor.

BLE AVLIVET: Både rottweileren og den tiltalte kvinnes andre hund ble avlivet etter den tragiske hendelsen 5. juni 2021 i Brumunddal. Foto: Politiet

Mor og far i retten

Kvinnen opplyste at hun har fått betydelige psykiske utfordringer etter at sønnen døde. I retten fortalte hun om at hun føler på mye sinne og sorg.

– Jeg er sint fordi de ikke hørte på meg og tok meg alvorlig da jeg var bekymret for hunden, sa hun.

Kvinnen mener det er viktig at ansvaret for dødsfallet blir plassert og at det derfor er riktig å straffeforfølge den tidligere svigermoren.

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen representerer moren til gutten. Hun har varslet et erstatningskrav på rundt 200.000 kroner på vegne av sin klient.

– Etter å ha hørt tiltaltes forklaring i går, så er vi enda mer sikre på at hun har opptrådt grovt uaktsom, sier Reiestad Hansen.

Bistandsadvokaten forteller at det har vært svært vanskelig for guttens mor å skulle møte i retten

– Hun har gruet seg svært til dette, sier Reistad Hansen.

Foreldrene til den avdøde gutten har gått fra hverandre etter den tragiske ulykken.

De har hver sin bistandsadvokat i retten og skal ha noe ulike meninger om hva som har skjedd tidligere. Det opplyser bistandsadvokat Tore Müller Famestad som representerer faren til den drepte gutten.

– Min klient skal forklare seg her i retten. Men han har ikke fremmet noe erstatningskrav og han ønsker for øvrig å bli involvert minst mulig i denne saken, sier Famestad.

GRIND: Dette var den provisoriske grinda som skulle skille hundene fra de inne i huset. Foto: Politiet

Erkjenner ikke straffskyld

Kvinnen i 50-årene er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Den tragiske hendelsen skjedde hjemme hos henne i Brumunddal lørdag 5. juni 2021.

Kvinnen mener hun ikke har opptrådt uaktsomt i hundeholdet sitt og erkjenner ikke straffskyld

Både rottweileren og den andre hunden hennes ble avlivet på stedet etter dødsfallet.

Den tiltalte forklarte seg i retten mandag. Hun ba da om unnskyldning for det som hadde skjedd og sa at hun ikke så på hunden sin som en trussel.

– Jeg så ham ikke som en farlig hund. Han gikk sammen med meg. Ungene klappet ham, sa kvinnen i retten.

Kvinnen forklarte seg mandag om flere hendelser der hunden skal ha bitt eller skadet barn. Hun mente likevel det ikke var grunnlag for å avlive ham.

Den tiltalte var ikke til stede i retten tirsdag på grunn av belastningen det medfører for henne.

Naboen forklarte seg

Naboen til den tiltalte kvinnen forklarte seg i retten. Hun var den første som kom til for å hjelpe under hundeangrepet.

Hun fortalte om de dramatiske minuttene fram til de klarte å få gutten løs.

Hun fortalte også at ett av hennes egne barn var svært redd for den store rottweileren. Barnet våget blant annet ikke å bruke den vanlig inngangen til huset deres, men gikk i stedet inn på baksiden for å unngå hunden.

Selv var hun ikke redd hunden, men hun mente den kunne være farlig.

– Jeg kunne gå inn hagen hennes der hunden var, men jeg tror ikke jeg ville anbefalt andre å gjøre det. Det er en rottweiler. Den er avlet på i forhold til å forsvare territoriet sitt, sa naboen.

Også en politiførstebetjent fortalte om inntrykkene som møtte henne da de rykket ut til huset. Sammen med guttens far, som også kom raskt til stedet, forsøkte hun gjenopplivning. Politiførstebetjenten fortalte at den nå tiltalte kvinnen var fullstendig dekket av blod fra opp til tå og at hun var i sjokk.