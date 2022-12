– Et barn blir født hjelpeløst uten mulighet til å beskytte seg. Det er prisgitt de voksne som skal passe på.

Det sa aktor, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen i sin sluttprosedyre i Østre Innlandet tingrett fredag.

En kvinne i 50-årene er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og for brudd på hundeloven. Rottweileren hennes angrep og drepte barnebarnet på ett år og åtte måneder i Brumunddal i juni 2021.

Påtalemyndigheten mener kvinnen må dømmes for uaktsomhet.

– Å ha en hund innebærer å ha et stort ansvar. Hundeholderen skal sørge for at hunden ikke skader mennesker. Hunder skal bare være løse dersom de blir fulgt opp og kontrollert på en aktsom måte, sa aktor i retten.

– Opptrådte uaktsomt

Han mener det ikke er noen tvil om at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke passet godt nok på.

– Gutten blir fanget i en situasjon han ikke kan komme unna. Han er sjanseløs mot det store dyre. Ute i hagen blir han bitt i hjel, sa Schartum-Hansen.

Aktor mener at hundeeieren helt klart visste at Rottweileren var farlig. Han gjennomgikk flere av de tidligere tilfellene der hunden skal ha skadet barn.

– Hunden har skadet barn før, bitt barn i hodet uten noen klar provokasjon. Dette vet tiltalte. Likevel beholder hun hunden, «barnet sitt» som hun kaller det. Hun neglisjerer eller snakker bort advarsler. Samtidig som hun passer på flere mindre barn. Det gjør at hun kan klandres for det som skjedde, sa aktor.

Han mener det er påfallende hvordan tiltalte og vitner som står henne nær har hatt fokus på hunden og hvor trygg den var og ikke på barnet.

– Det er overraskende at de ikke hadde like stort fokus på barnet. Selv avdødes far prøver å nedtone hundens farlighet, sa aktor.

Mener hunden burde vært avlivet

Aktor mener de tidligere hendelsene med hunden er klare bevis for at den var farlig og at tiltalte burde ha tatt affære for lengst.

– Mitt syn er at hun skulle ha avlivet hunden etter første hendelse i 2016. Hun velger å ikke kvitte seg med hunden. Hun aksepterer den farlige situasjonen. Hun setter barna i en livsfarlig situasjon, sa Schartum-Hansen.

To ganger i 2016, en gang i 2017 og en gang i 2019 skal hunden ha skadet barn.

– Det var en overhengende gjentakelsesfare. Det som skjedr er en varslet katastrofe, sa aktor.

Han mener tiltalte var kjent med hundens farlighet og at hun selv tidligere har tatt opp spørsmålet om avliving. Aktor sa også i retten at sikkerhetstiltakene rundt rottweileren åpenbart ikke var gode nok.

Nektet straffskyld

Rottweileren angrep den lille gutten mens tiltalte, som er farmoren til gutten, passet tre av barnebarna.

Ifølge tiltalen gikk de to hundene til tiltalte løs i hagen, mens barna lekte på den andre siden av huset. Mellom den åpne verandadøra og stua var det satt opp en grind.

SKILLE: Denne grinda skulle hindre at hundene kom inn i huset. Foto: Politiet

Gutten som ble angrepet skal ha gått inn i huset og bort til døra og grinda, og der fikk rottweileren tak i ham. Gutten ble bitt i hodet og døde.

Tiltalte og en nabo kom raskt til og forsøkte å få hunden til å slippe gutten, men det var for sent.

Farmoren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nektet straffskyld.

Familien splittet

Moren til gutten som døde krever en erstatning på 200.000 kroner.

Hun har forklart at hun var redd for hunden og at hun ba tiltalte være veldig forsiktig når barna var hos henne.

Sønnen til tiltalte støtter moren sin og mener, som flere andre familiemedlemmer, at hunden var en snill og god familiehund.

Anbefalte å avlive

Under rettssaken har to veterinærer vitnet. De mente begge at hunden burde vært avlivet etter at den bet en tre år gammel jente i ansiktet i 2016.

Under rettssaken kom det frem at det hadde vært flere episoder etter denne, der rottweileren har skadet barn.

Den tiltalte kvinnen har tidligere forklart at hun ikke har blitt anbefalt å avlive hunden.

Veterinær Birgitta Blohmann sier det ikke stemmer. Hun sier til NRK at hun sa til kvinnen at hun burde avlive hunden etter angrepet på den 3 år gamle jenta i 2016.

– Ja, jeg sa det til eieren.